होली पर भिंड में धांय-धांय: डीजे बजाने पर सरपंच ने की पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या, बच्चों के झगड़े में पड़ोसी ने चलाई गोली

भिंडमें होली के त्योहार पर फायरिंग की दो घटनाएं सामने आईं हैं. एक घटना ऊमरी क्षेत्र की है, जहां सरपंच ने पूर्व सरपंच के बेटे को मौत के घाट उतार दिया वहीं, दूसरी घटना दोनियापुरा में पटवारी के साथ हुई जो गोली लगने से घायल हुआ है. (Shot fired at two places in Bhind on Holi 2022)

कांग्रेस विधायक व कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं मनाई होली, जानिए क्या है पूरा मामला

ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने होली का बहिष्कार किया. सिकरवार ने होर्डिंग लगाकर कार्यकर्ताओं से अपील भी की वे होली नहीं खेलें. होर्डिंग में उन्होंने होली नहीं मनाने की वजह भी साफ की है.

प्रदेश पर छाया होली का खुमार! सेंट्रल जेल, वृद्ध आश्रम और उज्जैन में भाईजारे के बीच मनी होली, सारंग ने दी शुभकामनाएं

मध्य प्रदेश में रंगों का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर तरफ रंग-गुलाल का बोलबाला है, तो हुरियारों की टोलियां भी शहर में धमाल मचाए हुए हैं. कोरोना महामारी के कारण बीते दो सालों से होली का पर्व उत्साह और उमंग से दूर था, लेकिन इस बार कोरोना नियंत्रित है और सारे प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं. यही कारण है कि हर तरफ होली नजर आ रही है.(Holi celebrated with happiness in Madhya Pradesh)

ईटीवी भारत पर देखिए ओशो के आश्रम में कैसे मनाई गई होली, मस्ती में झूमते नजर आए भक्त

होली तो आपने बहुत देखी और खेली होगीं, पर आज हम जो आपको होली दिखा रहे हैं वह होली सबसे अलग है. इस होली में ओशो के अनुयाई उनके प्यार में इस कदर डूबे कि, उन्हें कुछ याद रहा तो सिर्फ उनके स्वामी गुरु ओशो. जबलपुर के देवताल स्थित ओशो आश्रम में होली पर्व के दौरान दूर-दूर से उनके दीवाने यहां पहुंचते हैं.

होली में हादसे: नर्मदापुरम में 2 बाइक सवारों की मौत, डांस करते हुए युवक ने खुद को मारा चाकू, जबलपुर में 24 घंटे में 150 लोग पहुंचे अस्पताल

देशभर में एक तरफ जहां होली का पर्व धूमधाम और उत्साह से मनाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ नशे और हादसों ने कुछ लोगों की जिंदगी छीन ली. होली की मस्ती में कई परिवारों के लिए मातम में बदल गई. भोपाल से अपने परिवार के पास नर्मदापुरम लौट रहे दो युवक पुल से बाइक गिरने के चलते हादसे का शिकार हो गए. इंदौर में नशे में धुत एक युवक ने खुद को चाकू से घायल कर लिया जिससे उसकी मौत हो गई. जबलपुर में भी हादसे और दुर्घटनाओं के बीते 24 घंटे में 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं.

सीएम आवास पर मना होली का भव्य जश्न, 10 लाख की मिठाई खा गए हुरियारे

कोरोना काल में बदरंग रही सीएम हाउस की होली (Holi) इस बार भरपूर रंगीन रही. सीएम शिवराज सिंह के आवास पर 2 साल बाद भव्य तरीके से होली मिलन का आयोजन हुआ. जहां खुद सीएम शिवराज उनकी पत्नी साधना सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित बीजेपी के तमाम नेता होली के रंगों में सराबोर नजर आए. सीएम ने फाग का गीत गाया और हुरियारों के साथ होली के पर्व के आनंद उठाया.

होली पर मां वैष्णों देवी के दरबार में पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं

होली के मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra reached vaishno devi) मां वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं. उन्होंने मां के दरबार में पहुंचकर मां वैष्णों का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करते हुए वीडियो सन्देश के जरिए होली (Holi) की शुभकामनाएं दी.

होली के रंग में रंगे केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल, भाजपा नेताओं संग बुंदेली गानों पर कुछ यूं लगाए ठुमके, देखें Video

आज केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल के निवास पर भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया. इस मिलन समारोह में कई अधिकारी, नेता, वकील, पत्रकार तथा आम जनता भी शामिल हुई. इस मौके पर होली गीतों के साथ ही बुंदेली गानों पर कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह सहित जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी हुरियारों के साथ जमकर ठुमके लगाए.

होली पर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कार्यकर्ताओं संग मनाई होगी..गाया रंग बरसे भीगे....

कोरोना महामारी के 2 साल बाद आज देशभर में होली का त्यौहार पूरे उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर में होली मनाई. इस दौरान उन्होंने इंदौर वासियों को होली की शुभकामनाएं देने हुए होली के गाने भी गुनगुनाए.

सेंट्रल जेल में मनाया गया होली मिलन कार्यक्रम, कैदियों ने जमकर उड़ाया रंग-गुलाल, देखें Video

कोरोना काल के चलते दो साल बाद देशभर में होली का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में, इंदौर सेंट्रल जेल के अधिकारियों के साथ-साथ जेल के बंदी और कैदियों ने आदिवासी लोक गीत पर नृत्य कर, एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली मनाई.