भगोरिया मेले के रंग में रंगे 'मामा', आदिवासी संग खूब किया पारम्परिक नृत्य, देखें Video

होली के अवसर पर प्रेम के इजहार के लिए चर्चित आदिवासी अंचल का लोक पर्व अब आदिवासी परिवारों की बेटियों के लिए ही सुरक्षित नहीं है. इस बार अलीराजपुर और झाबुआ दोनों जिलों में बेटियों के साथ शर्मनाक हरकत और सार्वजनिक पिटाई के कारण भगोरिया पर्व अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा है.जिसके कारण भगोरिया का मूल स्वरूप कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है.

ग्वालियर के सर्राफा बाजार में बनाई गई शहर की सबसे बड़ी होलिका, 25 हजार कंडों की 20 फिट ऊंची होलिका को दूर-दूर से देखने आ रहे लोग

होली की तैयारियां अंतिम चरण मे हैं, रात को बुराई की प्रतीक होलिका का दहन होगा. इसके लिए ग्वालियर शहर के प्रमुख चौराहों और घरों में होलिका दहन की तैयारियां हो चुकी हैं. सबसे बड़ी होलिका दहन की तैयारी ग्वालियर के सर्राफा बाजार में है. करीब 20 फिट ऊंची कंडो की इस होली को देखने के लिए शहर भर के लोग सर्राफा बाजार पहुंच रहे हैं.

करेंसी का जूता कनेक्शन: नोट प्रिंटिंग प्रेस में चोरी करने वाले डिप्टी कंट्रोलर को उम्रकैद, जूते में छुपाकर चुराए थे 90 लाख

हाई सिक्योरिटी जोन में शामिल देवास की बैंक नोट प्रेस से 90.59 लाख रुपये चुराने पर डिप्टी कंट्रोलर को न्यायालय ने सजा सुनाई है. करेंसी चुराने वाले इस शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मामले में कोर्ट ने 4 साल की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है. आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन धाराओं में दंडित करते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जबलपुर में निभाई गई परंपरा: कान्हा ने राधा संग सखियों के साथ खेली होली, फूलों में बरसी रंग-बहार

मध्यप्रदेश की संस्कारधानी में बीते कई सदियों से चली आ रही होली की परंपरा को आज भी जीवित रखा हुआ है, इसी कड़ी में, जबलपुर के कलाकार पचमठा मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण राधा सहित सखियां के साथ वेशभूषा में नाच-गाकर होली मनाते नजर आए.

सागर: नींद में पंलग से गिरा किशोर, सिर में 2 इंच तक फंसा हंसिया, ना निकला खून ना हुआ दर्द, देखें Video

सागर के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम सुना पंजरा में एक 16 वर्षीय किशोर के सर में हसिया (धारदार हथियार) फंस गया, लेकिन घायल किशोर को ना ही खून निकला और ना ही दर्द हो रहा है. फिलहाल सागर अस्पताल में किशोर के आपरेशन कर हंसिया निकाला गया.(sickle stuck in head of teenager in sagar)

होली आई रे...आबकारी विभाग का अनुमान होली पर छलकेंगे 8 करोड़ के जाम, ड्राई डे से पहले दोगुनी हुई सेल

नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही होली के त्योहार से आबकारी विभाग को अच्छी कमाई की आस है. विभाग ने उम्मीद जताई है कि होली पर शराब की सेल से उसे लगभग 8 करोड़ की आमदनी होगी. प्रदेशभर में होली के दिन शराब की दुकानें बंद होती है. धुलेंडी के दिन ड्राई डे होता है. इससे एक दिन पहले ही शराब की बिक्री में दोगुना इजाफा देखा गया. आबकारी विभाग के अफसरों और दुकान संचालकों का कहना है कि सेल चार गुना तक बढ़ने की उम्मीद है.विभाग को भी बिक्री से अच्छा खासा राजस्व मिलने की उम्मीद है.

होलिका दहन आज:सीएम ने भी खरीदी गोकाष्ठ, लोगो से की अपील गोकाष्ठ से ही करें होलिका दहन, होली की दी बधाई

होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं. होलिका दहन में हर साल बड़े पैमाने पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. लोग पेड़ों को काटकर होली में जला देते हैं. इससे पर्यावरण और लोगों की सेहत को होने वाले नुकसान को देखते हुए राजधानी भोपाल के कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक का आयोजन किया गया.जिसमें गौकाष्ठ से होलिका दहन करने का निर्णय लिया गया है. सीएम शिवराज सिंह ने भी प्रदेश वासियों से होलिका दहन में गोकाष्ठ का ही इस्तेमाल करने की अपील की है.

होलिका दहन पर बढ़ा गो काष्ठ का क्रेज, ऑनलाइन हो रही बिक्री, जागरुक हुए लोग

कोरोना संक्रमण के बाद यह पहली होली है और इस होली पर लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक दिखाई दे रहे हैं. यही वजह है कि, लोग अब की बार होलिका दहन पर लकड़ी की बजाय गो काष्ठ का उपयोग कर रहे हैं. इसी लकड़ी में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, ग्वालियर की लाल टिपारा आदर्श गौशाला में पेड़ बचाने के लिए 500 क्विंटल गो काष्ठ का निर्माण किया गया है.

होली आई रे...कैदियों का नवाचार, जेल में तैयार किए गए हर्बल कलर्स, बाजार में भी बिक्री

दो साल बाद भव्य तरीके से इंदौर में होली मनाई जाएगी, इसको लेकर काफी तैयारी भी की जा रही है तो वहीं इंदौर सेंट्रल जेल में भी नवाचार करते हुए इस वर्ष कैदियों द्वारा हर्बल कलर तैयार (indore central jail prisoners made herbal

रंगों के त्यौहार का उत्साह चरम पर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने होली पर क्या दिया संदेश

कोरोना के कारण बीते दो साल से होली नहीं खेल पाए लोग इस बार पूरे उत्साह से रंगों का त्यौहार मनाने को तैयार हैं. लोगों के बीच शुभकामनाओं का दौर चल रहा है. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने होली का पर्व सारे गिले –शिकवे भुलाकर मनाने का संदेश दिया है. (mpcc chief kamalnath holi message)