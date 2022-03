शराब बंदी के खिलाफ उमा भारती का तांडव ! दुकान में घुसकर वाइन की बोतलों पर मारा पत्थर, देखें VIDEO

राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का तांडव देखने को मिला. शराबबंदी को लेकर वे मुखर दिखाई दे रही हैं. इसी कड़ी में रविवार को बरखेड़ी इलाके में उमा भारती भारी भीड़ के साथ एक शराब की दुकान पर पहुंची. यहां उन्होंने शराब की दुकान में घुसकर पत्थर मारा, जिससे बोतल फूट गई.

गर्लफ्रेंड से शादी की जिद में युवक ने हवालात में पी लिया टॉयलेट क्लीनर, पुलिस के फूले हाथ-पांव

शहर कोतवाली में रविवार की सुबह एक बंदी युवक ने टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुरुआती उपचार के बाद आरोपी को ग्वालियर रैफर कर दिया गया है.(young man drank toilet cleaner in lockup in bhind )

चंबल नहर में मिला अज्ञात युवती का शव, मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

एक अज्ञात युवती का शव रविवार दोपहर चंबल नहर में उतरता हुआ मिला. सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक युवती के शव को नहर के पानी से बाहर निकाला और पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

संदिग्ध गौ मांस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, विरोध में उतरे हिन्दू संगठन का वन चौकी पर हंगामा

झिरी ग्राम से दो युवकों को संदिग्ध गौ मांस के साथ वन अमले के दस्ते ने गिरफ्तार किया है, वहीं वन अमले के द्वारा संदिग्ध गौ मांस से साथ पकड़े गए आरोपियों को गिरफ्तार कर शिवपुरी के वन चौकी लाया गया. (two accused arrested with beef in shivpuri)

दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन की तस्करी करते पकड़ाए छ:आरोपी, जानिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है कीमत

दुर्लभ वन्य प्राणी पैंगोलियन की तस्करी करते छ: आरोपियों को वन विभाग ने दबोचा है. दरअसल, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैंगोलियन की कीमत करोड़ों में है. साथ ही इसका उपयोग दवाइयों के लिए किया जाता है, जिसकी काफी मांग है. (Six accused caught smuggling rare wildlife pangolin)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पति, कहा- मुझे पत्नी से शारीरिक सुख नहीं मिलता, उसके साथ रहना नामुमकिन, जानें क्या है मामला

गत दिनों ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में हुई सुनवाई से नाराज पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ित पति की याचिका को स्वीकार कर लिया है. पति ने याचिका में कहा है कि उसे पत्नी से शारीरिक सुख नहीं मिलता है.

भोपाल में छिपे 6 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार, सहारनपुर के देवबंद से जुड़े हैं तार

सहारनपुर के देवबंद के खानकाह रोड स्थित दारुल उलूम चौक पर बने एक हॉस्टल से पकड़े गए तीन संदिग्धों से पूछताछ के बाद रविवार को एमपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए छह संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. टीम ने आतंकियों के पास से करीब एक दर्जन लैपटॉप और धार्मिक साहित्य बरामद किया है.

Satna Road Accident: दो कारों में आमने-सामने की भिड़ंत, एक की मौत कई घायल

सतना के मैहर NH-30 खेरवासानी टोल प्लाजा के पास दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई मौत है, वहीं हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए और 2 लोगों की हालत गंभीर है.(Satna Road Accident)

इंदौर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

इन दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर हैं, जहां वह अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. इंदौर दौरे के दौरान सिंधिया बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.

ईटीवी भारत की खबर का असर, युवक को नग्न कर पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, जानें पूरा मामला

इंदौर पुलिस का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है. एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को नग्न हालत में रोड पर घसीटते हुए नजर आ रहे थे. फिलहाल ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है, बर्बरता करने वाले तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.