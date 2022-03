सीएम शिवराज ने की 'सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट' शुरुआत, श्योपुर को मिली करोड़ों की सौगात,कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास

प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हेलीकॉफ्टर द्वारा अल्प प्रवास पर श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी-सहरिया समाज को ढ़ेर सारी सौगातें दी. इस दौरान सीएम सहित कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए.(CM Shivraj inaugurated Sahariya Special Project)

शिवराज के करीबियों से सिंधिया की मुलाकात, क्या 'राज' है महाराज , पढ़ें पूरा राजनीतिक विश्लेषण

केंद्रीय मंत्री व मध्यप्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीते दो-तीन माह से अचानक बढ़ी सक्रियता से सूबे में सियासत का पारा गरम है. सिंधिया की बढ़ती गतिविधियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही इस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे दिग्गज नेताओं के कान खड़े हो गए है. तो क्या सिंधिया के कदम मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं. क्या सिंधिया होंगे मध्यप्रदेश के अगले सीएम ? इसी मुद्दे पर पेश है ये रिपोर्ट ...

भोपाल NLIU में 100 छात्राओं से यौन शैषण का आरोपी प्रोफेसर अंडरग्राउंड, सरकार को दी चुनौती, बोला- आरोप निराधार

भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (National Law University Bhopal) से 100 छात्राओं के यौन शोषण (Sexual Abuse Of 100 Girl Students) के आरोपी प्रोफेसर तपन रंजन मोहंती के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन कर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और पुरुष के बीच झपड़ भी हुई.

गायों की मौत पर बवाल, सज्जन सिंह वर्मा बोले- सीएम शिवराज के खिलाफ दर्ज हो गौहत्या का मुकदमा

इंदौर। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर में बड़ी संख्या में मारी गई गाय को लेकर अब कांग्रेस, भाजपा के खिलाफ आक्रमण मूड में है. इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में गौमाता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई.

जबलपुर प्लेन लैंडिंग के दौरान धंसा टायर, रनवे से फिसला विमान, सभी फ्लाइट हुईं कैंसिल

जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर एक हादसा हुआ. दरअसल, दिल्ली- जबलपुर बिलासपुर की फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान अचानक से ही रनवे से बाहर पहुंच गई, इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालांकि, राहत की बात है कि, इस हादसे में किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है. (major accident averted in jabalpur dumna airport)

जनता को दिखाया गया सपना,क्या सपना ही रहेगा: आर्थिक संकट की भेंट चढ़ा नर्मदा कॉरिडोर, जेडीए ने भी खड़े किए हाथ

जनता को किस तरह से विकास के सपने दिखाए जाते हैं इसका अंदाजा नर्मदा कॉरिडोर से लगाया जा सकता है. जिस कॉरिडोर को चार साल पहले 2017-18 में बनकर तैयार हो जाना था. यह प्रोजेक्ट 2022 तक नहीं बन सका है. कॉरिडोर का नाम जरूर बदला और यह नर्मदा समृद्वि कॉरिडोर कर दिया गया. इसे पर्यटन के लिहाज से बनाना था, लेकिन पिछले दिनों बैठक में बोर्ड ने निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया है. ऐसे में समझा जा सकता है कि आम जनता को दिखाए गए ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बन जाएंगे.

शिवराज के इस मंत्री से सिंधिया ने किया वादा, मरते दम तक देंगे साथ

जिले के गढ़ाकोटा के ऐतिहासिक महोत्सव में आज आयोजक मंत्री गोपाल भार्गव भावुक हो गए. दरअसल 200 साल से ज्यादा पुराने इस मेले को नया स्वरूप गोपाल भार्गव ने मंत्री बनने के बाद दिया था और पिछले 14 साल से नए स्वरूप में रहते लोक उत्सव का आयोजन होता है.(Rahas mela 2022)

मंडला में बड़ा हादसा: अंजनिया घाट से 20 फिट नीचे गिरा ट्रक, चार घंटे के रेसक्यू के बाद जिंदा निकाला गया चालक

NH-30 में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां घाट में ट्रक गिरने से चालक ट्रक के केबिन में ही फंस गया. प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को रेसक्यू कर बाहर निकाला गया, फिलहाल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बाबा महाकाल का दर्शन करने से पहले पढ़ें यह खबर: बदला दर्शन का समय और नियम, होली के दिन से होंगे लागू

महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन होने वाली आरती का समय बदलने जा रहा है. यह बदलाव होली के दिन से शुरू होगा. बाबा महाकाल को अब भस्म आरती में ठंडे जल से स्नान काराया जायेगा जो आश्विन पूर्णिमा तक जारी रहेगा. कोरोना को लेकर मिली छूट के बाद इस बार महाकाल मंदिर प्रांगण में होलिका दहन भी धूम-धाम से मनाया जाएगा.

इन किसानों के लिए वरदान बन गईं देसी गायें, भरपूर दूध देती हैं, जैविक खेती के लिए भी बहुत उपयोगी

आमतौर पर लोग ऐसे नस्ल की गाय पालना पसंद करते हैं, जो ज्यादा दूध देती हैं. देसी गाय पालने में लोगों की रुचि कम है, क्योंकि देसी गाय कम दूध देती हैं. इसके उलट कुछ ऐसे किसान भी हैं, जिनके लिए यही देसी गाय अब वरदान साबित हो रही हैं. ये देसी गाय आखिर कैसे किसानों की किस्मत बदल रही हैं. पेश है स्पेशल रिपोर्ट ... (Desi cows very useful for villegers)