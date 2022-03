Rahas Mela: जब मंच पर भावुक हुए गोपाल भार्गव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बने सहारा, जानें क्या है पूरा मामला

जिले के गढ़ाकोटा के ऐतिहासिक महोत्सव में आज आयोजक मंत्री गोपाल भार्गव भावुक हो गए. दरअसल 200 साल से ज्यादा पुराने इस मेले को नया स्वरूप गोपाल भार्गव ने मंत्री बनने के बाद दिया था और पिछले 14 साल से नए स्वरूप में रहते लोक उत्सव का आयोजन होता है.(Rahas mela 2022)

UP Election 2022: CM शिवराज ने 18 सीटों पर किया प्रचार, बीजेपी सिर्फ 8 में जीती, मप्र की सियासत पर क्या पड़ेगा असर ... पढ़ें पूरा विश्लेषण

हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से चार में बीजेपी ने एकतरफा विजय पताका फहराकर विपक्षी दलों के होश फाख्ता कर दिए हैं. मध्यप्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी इन चुनावों में जमकर प्रचार किया. विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी, उत्तराखंड के अलावा गोवा में चुनाव प्रचार किया.

अब बिना ड्रेस कोड के नहीं मिलेगी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री, आदेश जारी, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

महाकालेश्वर मंदिर में गर्भ गृह में प्रवेश बंद के दौरान 1500 रुपए की रसीद कटाकर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए (ujjain mahakaleshwar temple started dress code) ड्रेस कोड अनिवार्य होगा.

इंदौर समेत महाराष्ट्र में CBI के छापे, बैंक फ्रॉड मामले में कृषिधन सीड्स कंपनी पर की कार्रवाई

बैंक के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामलों में सीबीआई द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में सीबीआई ने इंदौर की कृषिधन सीड्स कंपनी पर छापा मारा. कंपनी के महाराष्ट्र स्थित ठिकानों पर भी कार्रवाई की सूचना है. इसके साथ ही कंपनी द्वारा 33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की बात कही जा रही है.

2023 चुनावों को लेकर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा- मैं भी प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा हूं...

भारत अब भाजपामय हो गया है. उमा भारती ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद चार राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी.(Uma Bharti on prohibition)

दलालों से किसान परेशान : आय में घाटे की वजह से किसान ने नष्ट की फसल

बढ़ती महंगाई और फसल का उचित दाम नही मिल पाना किसान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. किसान फसल का उचित दाम नहीं मिलने से बेहद परेशान हैं. अब ऐसे में किसान करे तो क्या करे. प्रकृति संकट का सिलसिला जारी है. इसके अलावा बाजार में घटती उत्पादन दरों ने किसानों को कमजोर कर दिया है.

कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, जानें क्या है हत्या की वजह

मुरैना देवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित भवनपुरा में शुक्रवार को एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का दी. घटना के बाद आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (son killed his father with axe in morena)

अजब एमपी में गजब कांड: भोपाल एनएलयू के प्रोफेसर पर 100 छात्राओं ने लगाए यौन शोषण के आरोप, सीएम ने दिए जांच के आदेश

राजधानी भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 100 छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही सीएम शिवराज ने जांच के आदेश दिए हैं.

'महाराज' ने फिर साधा 'राजा' पर निशाना, कहा- लोग सुधर नहीं रहे, हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं...

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि विदेश में उनकी बहुत लोकप्रियता है. वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विपक्ष को मिली हार पर निशाना साधा. उन्होंने विपक्षी नेताओं के द्वारा ईवीएम पर हार के लिए ठीकरा फोड़ने पर कहा कि लोग सुधर नहीं रहे हैं.

Madhyapradesh Assembley session : मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा खुलासा, टोल नाकों पर हो चुकी 600 गुना ज्यादा वसूली

मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के सवाल पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश के टोल नाकों पर वसूली को लेकर सवाल पूछा था. जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि टोल नाकों से 500 से 600 गुना ज्यादा वसूली हो रही है. (heavy recovery at toll points in madhyapradesh) ( Big disclouser during assembly session)