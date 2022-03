शोरूम के सामने ही धू-धू कर जली कार, देखें कैसे बची तीन बच्चे और चालक की जान

विदिशा। विदिशा शहर के बीचों-बीच बने बजाज शोरूम के सामने चलती कार में अचानक आग लग गई, आनन-फानन में लोगों की मदद से कार में सवार को तो बचा लिया, लेकिन कार जलकर खाक हो गई. दरअसल, गाड़ी चालक दीपक नागर विदिशा रेलवे स्टेशन से भोपाल रोड पर जा रहा था. इस दौरान गाड़ी में पीछे धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद चालक ने गाड़ी साइड में लगाकर बच्चों और खुद को सुरक्षित किया, इतने में गाड़ी ने आग पकड़ ली.

जब सड़क पर एक साथ दिखा दहशत और रोमांच, अचानक पर्यटकों के सामने आया टाइगर

बैतूल। यूं तो टाइगर को देखने लोग कहां-कहां नहीं जाते हैं. कभी-कभी टाइगर अकस्मात और ऐसी जगह भी नजर आ जाता है. जहां की कल्पना भी नहीं होती. ऐसा ही कुछ बैतूल के शाहपुर निवासी व्यापारी के साथ भी होने का दावा किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार से लौटते समय रात के अंधेरे में अचानक पिकअप वाहन से चंद कदम दूर से देखने का अवसर उन्हें मिल गया. (tiger wandering in betul)

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की भारतीयों से अपीलः विदेश की बजाए देश के प्राचीन पर्यटन स्थल घूमने जाएं लोग

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने देश के लोगों से विदेश की बजाए देश के ऐतिहासिक इमारतों, शहर घूमने जाने की अपील की है.

खोजने गए थे खजाना... और सामने प्रकट हो गए भगवान, देखें वीडियो

विदिशा। सिरोंज अशोकनगर सीमा पर देश का प्रसिद्ध करीलाधाम सीता मंदिर है. मंदिर की पहाड़ी के समीप ग्राम गड़पेहर के जंगलों में एक पुराना टूटा हुआ किला है. किले में गढ़े धन की तलाश में आए दिन लोग खुदाई करते रहते हैं. बीते रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खजाना खोजने के लिए खुदाई की गई. खुदाई के दौरान भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मिली. (god aadinath statue in vidisha)

Women's Day Special: हौसले ने दिलाई पहचान, कहीं खेती कर कहीं खाकी पहन खुद को स्वावलंबी बना रही महिलाएं

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी को सम्मान दिया जा रहा है. आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, फिर चाहे वो खेती हो या फिर पुलिस की कमान. खेल के मैदान पर भी महिलाएं अपना जौहर दिखा रही हैं.

International Women's Day: जब जबलपुर की 82 साल की बुजुर्ग शांति बाई के आगे झुक गई दिल्ली सरकार, हौसले को मिला सम्मान

82 साल की उम्र में जब बुजुर्ग अपने कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर जबलपुर की शांति बाई आज भी घर-घर जाकर काम कर रहीं है. शांति बाई के इसी हौसले को दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया है.

बदल गया चंबल अंचल: अब यहां गन नहीं, गरिमा की होती है बात, महिलाओं ने कहा अपना टाईम आएगा..

चंबल अंचल में पिछले कुछ सालों से बदलाव की हवा चल रही है, यही कारण है कि जिस आधी आबादी को कभी चार दिवारी में रखा जाता था, आज वह अपने हुनर से अपने अंचल का नाम देश-विदेश में भी रोशन कर रही है.

International Women's Day: कांग्रेस ने किया महिलाओं का सम्मान, कमलनाथ बोले- देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान

मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीसीसी में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित महिला के सम्मान समारोह विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया.

उज्जैन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, cm संग किए बाबा महाकाल के दर्शन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. मंगलवार को वे उज्जैन पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान संग बाबा महाकाल का दर्शन किए. (JP Nadda visited Baba Mahakal). जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पहुंचे और बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर आशीर्वाद लिया.

निजी स्कूलों की मनमानी पर सांसद प्रज्ञा सिंह सख्त, पेरेंट्स यहां करें शिकायत

मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल सहित कई जगहों से स्कूलों की मनमानी की शिकायतें हैं. कोरोना महामारी की शुरुआत से ही स्कूलों के गैरजिम्मेदार रवैये अपना रहे हैं. भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ने भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया था. जांच के लिए डीईओ ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश जारी किए हैं. ( Bhopal Mp strict on Private schools) ( private schools of bhopal under investigation)