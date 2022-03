नर्मदा नदी में नहाने गए चार दोस्तों की डूबने से मौत, तीन घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाले गए शव

नर्मदापुरम के पोस्टऑफिस घाट पर नर्मदा नदी में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई. दरअसल, रविवार सुबह शहर के पोस्ट ऑफिस घाट पर छ: युवक नहाने पहुंचे थे, जहां गहरे पानी में जाने से चार युवकों की डूबने से मौत हो गई.

सतना में सपना के ठुमकों को लगी नजर! तबीयत बिगड़ने पर रीवा अस्पताल में भर्ती, देखें Video

सतना के रामपुर बघेलान में सराफा व्यापारी के लकी ड्रा निजी कार्यक्रम में सतना पहुंची हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने जमकर ठुमके लगाए. कार्यक्रम खत्मल होने के बाद सपना की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती कराया गया.

संपर्क क्रांति में जन्मी बेटी का नाम क्रांति रखने पर ETV Bharat की खबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया ट्वीट

ईटीवी भारत की खबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने शेयर किया है जिसमें बताया गया था कि, दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से महोबा के लिये यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से सफर कर रही एक महिला ने आगरा-ग्वालियर के बीच ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दियााू. ट्रेन में जन्म लेने के चलते पिता ने बच्चे का नाम क्रांति रखा.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद करने पहुंची यूक्रेन से लौटी शिवानी, कहा- सरकार ने की पूरी मदद

यूक्रेन से लौटी शिवानी सिंह परिजन के साथ नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद करने पहुंची थी. रायसेन जिले की रहने वाली शिवानी सिंह रूस-यूक्रेन के युद्ध के दौरान वहां फंस गई थी. छात्रा के परिजन ने गृह मंत्री से अपनी बच्ची के सकुशल वापसी की गुहार लगाई थी. मंत्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विदेश मंत्रालय से संपर्क कर फंसे हुए बच्चों की वापसी सुनिश्चित किया था.(student returns from ukraine ) (russia ukraine war)

जानें B फॉर बजट पर क्या है कांग्रेस का A फॉर एक्शन प्लान ? इन मुद्दों पर होगा हंगामा

सोमवार से शुरू होने जा रहे मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. इसके आसार सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ही दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस विधायक दल के सचेतक डॉ गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बैठक सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाई जाती है, असलियत तो यह है कि सरकार सदन में चर्चा कराना ही नहीं चाहती. (Madhya Pradesh Budget 2022) (opposition counter bjp government on cow deaths in mp )

WCC में शहडोल की बेटी बनी प्लेयर ऑफ द मैच, 67 रन की पारी में जड़े 8 चौके

महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरूआत की है. पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है. इस मैच में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बेटी पूजा वस्त्रकार को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया है. पूजा मौजूदा वर्ल्ड कप में अपना पहला ही मैच खेल रही थी, जहां पूजा वस्त्रकार ने अपने कमाल की बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया.(pooja vastrakar of shahdol in wwc) (pooja vastrakar becomes player of the match) (womens world cup 2022)

ग्वालियर के जंगलों में एयरक्राफ्ट से गिराए गए बम के गोले, जानें क्या है मामला ?

ग्वालियर में रविवार को रतनगढ़ माता मंदिर के जंगलों में धमाकों की आवाज सुनकर श्रद्धालु सहम गए. उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट ने तीन से चार गोले गिराए हैं.

20 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट में आखिरी आरोपी भी गिरफ्तार, 10 लाख का माल बरामद

ग्वालियर में सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आखिरी बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवर, मोटरसाइकिल और एक लोडेड कट्टा भी बरामद किया है.

प्रवीण भाई तोगड़िया का बड़ा बयान, कहा- अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी बनकर रहेगा मंदिर

अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, जिस तरह राम मंदिर बन रहा है उसी तरह काशी और मथुरा का मंदिर भी बनकर ही रहेगा.

एक्शन में मंदसौर पुलिस-प्रशासन! अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर

मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया है. सुवासरा में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अमले ने 3 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर संपत्ति को खाली कराया.