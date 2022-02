शिवराज सरकार को लगी 62 करोड़ की चपत! नए विमान के लिए 4 कंपनियों ने भेजे 5 प्रस्ताव, कांग्रेस ने उठाए सवाल

अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिवराज सरकार को (62 crore loss of Shivraj government) 62 करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि विमान का बीमा नहीं था, अब नया विमान खरीदने के लिए 4 कंपनियों ने (4 companies sent 5 proposals for CM new aircraft) 5 प्रपोजल दिया है.

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले शिवराज, केन-बेतवा लिंक परियोजना के भूमिपूजन का दिया न्योता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की. सीएम शिवराज ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट स्वीकृति पर पीएम को धन्यवाद भी दिया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई योजनाओं के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में पधारने के लिए मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया.

MP BUDGET 2022: 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र, 14 मार्च को पेश हो सकता है बजट

मध्‍यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू(madhya pradesh budget session 2022) होगा. 15वीं विधानसभा का यह बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा.

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर मंत्री विश्वास सारंग का तंज, बोले- पैसों का बंटवारा करने गए हैं

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है. उन्होनें कहा कि, जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में तो राहुल गांधी जाते नहीं है, बहाना कर जाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ इसलिए जाते हैं, क्योंकि वहां पैसे का बंटवारा होना है. इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को गौ मांस खाने वालों को संरक्षण देने पार्टी करार दिया.

पदोन्नति में आरक्षण के लिए मंत्री समूह गठित! बैठक के बाद सदस्यों की लंच पॉलिटिक्स से बाहर अध्यक्ष, विपक्ष ने ली चुटकी

पदोन्नति में आरक्षण पर गठित मंत्री समूह की बैठक के बाद सदस्यों ने अरविंद भदौरिया के निवास पर लंच पार्टी (Lunch politics at minister Arvind Bhadoria residence) की, लेकिन समूह के अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा इस पार्टी से दूर रहे, जिस पर विपक्ष ने चुटकी ली है.

मानवता शर्मसार! बैलों की जोड़ी के पीछे बांधकर घसीटा गाय का शव, देखें VIDEO

छिंदवाड़ा के बिछुआ विकास खंड की ग्राम पंचायत कपूरखेड़ा के बिछवीं गांव गौशाला से सामने आया है. जहां पिछले एक सप्ताह से एक गाय मृत अवस्था में पड़ी थी. लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली. अब मृत गाय के शव को किसी वाहन में ले जाने की बजाय बैलों के द्वारा घसीट कर ले जाया गया.

डर गए महाराज! कांग्रेस के विरोध से घबराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किया ग्वालियर का दौरा

ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा अचानक रद्द होने पर कांग्रेस ने चुटकी ली और कहा कि केंद्रीय मंत्री (Jyotiraditya Scindia cancelled his Gwalior tour due to Congress protest) डर गए. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है, काले झंडे दिखाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं.

पति को छोड़ प्रेमी संग भागी 7 बच्चों की मां, अब थाने के चक्कर लगा रहा हसबैंड

छतरपुर के मातगंवा थाने इलाके में सात बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई. इस संबंध में पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़ित ने पत्नी को ढूंढने की मांग की है. (wife eloped with lover in chhatarpur)

सोशल मीडिया पर बदमाश, हथियारों के साथ फोटो कर रहे पोस्ट

गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की इंस्टाग्राम फेसबुक पर तमाम आईडी बनी हुई हैं. ऐसे में अन्य बदमाश भी इसे देखकर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी बनाकर दहशत फैला रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई फोटो अपलोड किये गए हैं, जिनमें फिल्मी डॉयलाग के साथ बदमाश हथियार दिखा रहे हैं. (illegal weapons shared on social media)

पुलिस को चुनौती देते बाइकर्स, थाने के सामने किया स्टंट, Video Viral

उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र से एक युवक का बाइक स्टंट का वीडियो सामने आया है. दरअसल, वायरल वीडियो में युवक पुलिस थाने के सामने स्टंट करते हुए पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहा है.