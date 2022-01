शराब पर साध्वी का ज्ञान! सीमित मात्रा में औषधी है अल्कोहल, बैन किए जाने की मांग पर किया उमा भारती का समर्थन

भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा (sadhvi pragya said on liquor) ठाकुर ने शराब पर कुछ और ही ज्ञान देती नजर आईं. उन्होंने शराबबंदी (pragya singh demand liquor ban in MP)का समर्थन किया है. इसके साथ ही नसीहत भी दी है कि अल्कोहल यदि कम मात्रा में होता है तो औषधि होता है, और यदि अधिक मात्रा में हो तो वह जहर हो जाता है.

एमपी में लिकर पर प्रेशर पॉलिटिक्स! सस्ती शराब पर विपक्ष को ऐतराज, उमा भारती ने भी चला दांव

एमपी में नई आबकारी नीति पर संग्राम छिड़ा है, सरकार सस्ती शराब बेचने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष और कुछ भाजपाई सरकार पर सियासी (pressure politics on new liquor policy) दबाव बनाना चाहते हैं.

चीन अपहरण मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तीखी टिप्पणी, कहा- भारत जल्द करेगा कार्रवाई

भारतीय युवक के अपहरण को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तीखी आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में केंद्र काफी गंभीरता बरत रहा है. इस मामले में जल्द ही कार्रवाई होगी. (Lok Sabha Speaker Om Birla on China kidnapping case)

टीआई की अय्याशी पर खामोश महकमा! महिला सिपाही ने कोतवाली में किया हंगामा, लगाई ये आरोप

शादी के नाम पर महिला सिपाही के साथ अक्सर दिखने वाले टीआई का अधिकारी नाम तक लेने से कतरा रहे हैं, जबकि पीड़िता चीख-चीख कर अपनी वेदना (TI Sandeep Ayachi sexually assaulted female constable) बता रही है और मरने की धमकी तक दे रही है. पुलिस कह रही कि कोई शिकायत नहीं मिली है. अब सवाल है कि आखिर पीड़िता कोतवाली में हंगमा क्यों कर रही थी.

पांच साल के बच्चे की सोनू सूद से मदद की अपील, कहा- सरकार नहीं तो सोनू सूद करेंगे मदद, अभिनेता ने किया रिट्वीट

रीवा से पांच साल के एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बच्चा सोनू सूद से कोरोना से बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है. बच्चे ने कोरोना से जंग लड़ते समय साथ देने के लिए अभिनेता सोनू सूद से उम्मीदें लगाई है. सूद ने भी अपने ट्वीटर पर इस वीडियो को रिट्वीट किया है. (Rewa child make video)

सर्दी का सितम: ZOO में टाइगर को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटर, जानवरों को दी जा रही है विशेष डाइट

ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में इस ठंड से जानवरों को बचाने के लिए बैरिक में 25 हजार वाट की हीटर लगाई गई है. इसके साथ ही इन्हें सर्दी से बचाने के लिए विशेष डाइट भी दी जा रही है. वहीं ईटीवी भारत ने इसको लेकर चिड़ियाघर के प्रभारी डॉ उपेंद्र यादव से बात की.

प्रदेश में फसलों के सर्वे पर फिर लगा ग्रहण, सामूहिक अवकाश पर गए 19000 पटवारी

मोबाइल एप सर्वे को लेकर एमपी में पटवारी एक बार फिर धरने पर चले गए हैं. पटवारियों ने ऑनलाइन गिरदावरी का विरोध किया है. पटवारियों का कहना है कि इतने कम समय में फसलों के नुकसान के सर्वे का ऑनलाइन आकलन करना संभव नहीं है. (patwari protesting in mp)

उज्जैन में जल सत्याग्रह के दौरान डूबी नूरी खान, समर्थकों ने बचाई जान, सरकार पर लगाया 600 करोड़ के घोटाले का आरोप

उज्जैन। शिप्रा के शुद्धिकरण को लेकर अब सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. पवित्र नदी के शुद्धिकरण को लेकर साधु संत लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा क्षेत्र में गहरे पानी में उतर कर जल सत्याग्रह किया.

कानून की परीक्षा देने गए पूर्व विधायक ने तोड़ा कानून, एग्जाम हॉल में मोबाइल लेकर बैठे सुखेन्द्र सिंह बन्ना, फोटो वायरल

रीवा। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह परीक्षा हॉल में मोबाइल लिए बैठे नजर आ रहे हैं. सुखेंद्र सिंह बन्ना एलएलबी का एग्जाम देने गए थे. जिस दौरान उनके हाथ में मोबाइल भी मौजूद था. मोबाइल के साथ उनका फोटो भी वायरल हो रहा है.

मंत्री प्रद्युम्न सिंह की नसीहत लोगों को खुद छोड़नी होगी शराब, बोले हम तो बेचेंगे

इंदौर में गुरुवार को मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए.