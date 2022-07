MP local bodies elections 2022: अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग, भाजपा के कई नेताओं की साख दांव पर

मध्य प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनावों में आज अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है. इस चरण में 5 नगरपालिक निगमों कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना सहित 40 नगरपालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी मतगणना.

Mp Nikay Chunav 2022 : सिंगरौली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी-कांग्रेस के बीच 'आप' भी ठोक रही ताल, जानें कैसे बना नगर निगम

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सिंगरौली नगर निगम के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं. सिंगरौली में 45 वार्ड हैं. जिसमें 2 लाख 3 हजार मतदाता हैं. 45 वार्डों में 11 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं. नगर निगम के चुनाव के लिए 240 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

MP Fertilizer Crisis: खाद की किल्लत से किसान परेशान, डिंडौरी में कृषि सेवा केंद्र पर किसान का हुजूम, वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

मध्यप्रदेश में कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है. ऐसे में किसान बुवाई का काम तेजी से कर रहे हैं. लेकिन कई जगह खाद की किल्लत भी सामने आ रही है. डिंडौरी जिले में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी मची हुई है. कृषि सेवा केंद्रों में किसानों की भारी भीड़ होने के चलते उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है.

MP Fuel Price Today: एमपी में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव, ए​क क्लिक में जानें अपने शहर का नया रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज बुधवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Bhopal Mandi Rate: दालों की कीमतों में उबाल, जानिए आज के सब्जी और अनाज के दाम

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में बुधवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

ETV भारत Special :भोपाल के जेपी में बन रहा 240 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया अस्पताल, 5 फ्लोर होंगे

भोपाल के जेपी अस्पताल में 240 बेड का नया अस्पताल बनने जा रहा है. 5 मंजिला इस अस्पताल के निर्माण पर कीमत 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस अस्पताल के हर फ्लोर पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बेड होंगे. हर फ्लोर पर आपरेशन थियेटर बनाए जाएंगे. इसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन की तमाम सुविधाएं होंगी. हर फ्लोर पर मेल व फीमेल के लिए अलग वार्ड बनाए जाएंगे. अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है.

MP Weather Update: आफत की बारिश! उफनते नदी-नालों ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां, कई स्टेट हाईवे जलमग्न

मध्यप्रदेश के कई जिलों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है. बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो रहा है. वहीं मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई मासूम सहित लोग बह गए.(Heavy rain in many districts of MP) (Heavy Rain in MP) (MP Weather Update)

MP Nikay Chunav: सिंधिया और तोमर के आधा सैकड़ा समर्थक पार्टी के निशाने पर, पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

ग्वालियर में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी समर्थक दो गुटों मे बंटे दिखाई दिए. पार्टी को अंदर ही अंदर जानकारी मिली है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विरोध में प्रचार-प्रसार किया. तो कुछ नाराज कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिला, वे या तो दूसरे दलों से उम्मीदवार बन गए या फिर निर्दलीय ही पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में खड़े हो गए. ऐसे कार्यकर्ताओं पर जल्द ही अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी है. पार्टी बागी कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करा रही है, जिनमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी हो सकते हैं.

MP Weather Report : 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 15 जुलाई से ग्वालियर- चंबल संभाग में चेतावनी

मध्यप्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 15 जुलाई से ग्वालियर- चंबल संभाग में भारी चेतावनी दी गई है.

13 जुलाई का पंचांगः गुरु पूर्णिमा के दिन इस नक्षत्र में करें पूजा-अर्चना, राहुकाल में न करें यह काम

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.