निकाय चुनाव से पहले BJP को लगा बड़ा झटका, सिद्धार्थ मलैया के बाद आधा दर्जन समर्थकों ने दिया इस्तीफा

मध्यप्रदेश के दमोह में भाजपा नेता सिद्धार्थ मलैया (Siddhartha Malaiya resigns) के बाद अब उनके समर्थकों ने अपने त्यागपत्र भाजपा जिला अध्यक्ष को सौंप दिए हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है. बाहर के दलों से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है. अब इन इस्तीफों का सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव में पड़ सकता है.

Agneepath Recruitment Scheme: सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू, सीएम शिवराज से जानें किन्हें मिलेगी प्राथमिकता

देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना (Agnipath Yojna) शुरू की है. योजना को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि अग्निपथ योजना जवानों को सेना से जोड़ने की अद्भुत योजना है.

MP Panchayat Election2022: चुनाव के पहले भिंड में पकड़ा गया अवैध हथियारों का जखीरा, आरोपी गिरफ्तार

भिंड की बरासों थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक तस्कर चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए खरगोन से अवैध हथियारों की खेप को सप्लाई कर रहे थे.

MP Fuel Price Today: आज उज्जैन में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज गुरूवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Weather Report: मध्यप्रदेश में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश! इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में मॉनसून पूर्व की छिटपुट बारिश होने का सिलसिला बना हुआ है. मौसम विभाग ने आज गुरूवार को मध्यप्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और 21 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. (MP Weather Update) (Possibility of rain in MP today) (Monsoon Reached border of madhya pradesh)

Mahakal LIVE Darshan: भांग, चंदन और उबटन से भगवान महाकाल का अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने धारण किया रुद्राक्ष की माला का टीका

गुरुवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. पुजारियों ने भगवान महाकाल का चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में भांग से श्रृंगार किया. भगवान ने मस्तक पर रुद्राक्ष की माला का टीका, कुंदन जड़ा टिका व कानों के कुंडल धारण किए. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

indore Crime news: पत्नी फोन पर प्रेमी से करती थी बात, गुस्साए पति ने घर बुलाकर काट दिया युवक का प्राइवेट पार्ट

इंदौर में पति-पत्नी ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए दोनों ने मिलकर एक युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया. युवक को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां युवक की हालत गंभीर है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है. (indore Crime news)

Today Gold Silver rates in MP: सोने लुढ़का, चांदी के भाव स्थिर, जानें आज के ताजा रेट

मध्य प्रदेश की राजधानी में आज सोने की कीमत 260 रुपये घट गई है. इस तरह 24 कैरेट सोना बढ़कर 50540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ.

Bhopal Mandi Rate: 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा टमाटर, जानिये आज क्या हैं अनाज के भाव

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में गुरुवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Gwalior BJP Mayor Candidate: ग्वालियर से भाजपा की महापौर प्रत्याशी बनीं सुमन शर्मा, लंबे मंथन के बाद तय हुआ नाम

पिछले कई सप्ताह से ग्वालियर से महापौर का उम्मीदवार किसे घोषित किया जाए इसे लेकर बीजेपी में घमासान मचा था, लेकिन लम्बे मंथन और इंतजार के बाद अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की समर्थक सुमन शर्मा के नाम की घोषणा कर दी गई है.