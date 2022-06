Harda accident: हरदा में बड़ा हादसा: मन्नत मांगकर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, पांच की मौत 18 घायल

मध्यप्रदेश के हरदा जिले से एक बड़ी खबर है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं 18 लोग घायल हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सवाल लोग खंडवा जिले के रहने वाले हैं, वह हरदा जिले में मन्नत मांगकर अपने गांव लौट रहे थे तभी हादसा हो गया.(Tractor trolley overturned in Harda district) (Five killed in accident)

Face to Face: कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम पर साधा निशाना, बोले- खिलौने मांगना नौटंकी, प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं शिवराज

ईटीवी भारत से मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बातचीत की. इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के अलावा पेट्रोल-डीजल की कीमतें और कांग्रेस को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर भी बयान दिया है. (MP congress leader jitu patwari exclusive interview)(jitu patwari slams cm shivraj)

Indore traffic cop Ranjeet: ट्रैफिक कॉप रंजीत को बेहतरीन काम का मिला इनाम, दिल्ली में भारत गौरव अवॉर्ड से सम्मानित

मध्यप्रदेश के ट्रैफिक में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले रंजीत सिंह को उनके अच्छे काम के चलते दिल्ली में सम्मानित किया गया. केरल के राज्यपाल ने उन्हें भारत गौरव अवॉर्ड दिया. रंजीत का कहना है कि वह लगातार बेहतर करने के प्रयास करते हैं. इसी बेहतर करने के कारण वह कई बार कुछ अच्छी चीजें कर जाते हैं. इसक फल उन्हें अवॉर्ड के रूप में मिल रहा है.(Bharat Gaurav Award to Ranjit Singh)

Mahakal LIVE Darshan: उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में राजा रूप में हुआ भव्य श्रृंगार

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने चांदी का चंद्र और भांग का त्रिशूल व कानों में नाग के कुंडल धारण किए. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Narmadapuram suicide attempt: पत्नी से विवाद के बाद दो बच्चों सहित नर्मदापुल से कूदा शख्स, पुलिस ने बाप को बचाया, बच्चों की तलाश जारी

नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में शख्स ने पत्नी से विवाद के बाद नर्मदापुल से छलांग लगाकर अत्महत्या करने की कोशिश की. पुलिस और प्रशासनिक अमले ने उसे बचा लिया, लेकिन दोनों बच्चों का पता नहीं चल सका है. लापता बच्चों की तलाश की जा रही है. (Man jumped from narmadapul with two children)

Love Horoscope: डेट से हो सकती है वीकेंड की शुरुआत, ज्यादा इमोशन से होगा इन राशियों को नुकसान

आज किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

04 जून का राशिफलः मेष राशि में बन रहा खास योग, होगा अच्छा मुनाफा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन.? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा.? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात.? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय.? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

Impact of Code Of Conduct : आचार संहिता के कारण महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल पर ब्रेक, नेताजी नहीं कर सकेंगे VIP दर्शन

मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता लागू हो गई है. इसका असर श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी दिखने लगा है. यहां राजनीतिक दल के माध्यम से आने वाले अतिथियों को प्रोटोकॉल से दर्शन की सुविधा पर ब्रेक लग गया है. (Break on protocol in Mahakaleshwar temple) (code of conduct in Mahakaleshwar temple)

Urban Body Elections : नगरीय निकाय चुनाव में AIMIM ने भी ताल ठोकी, ओवैसी की हरी झंडी का इंतजार

मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम (AIMIM) ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है. एआईएमआईएम की मध्यप्रदेश इकाई ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. प्रदेश इकाई के नेता ओवैसी से नौ जून को मुलाकात करेंगे. प्रदेश इकाई का दावा है कि राज्य के 10 जिलों में विस्तृत चुनाव सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है. (AIMIM MP unit to contest local body polls) (Waiting for Owaisi green signal) (Detailed election survey in 10 districts)

Narottam Mishra: भोपाल के वीर सावरकर सेतु में चलती गाड़ी में लगी आग, गृह मंत्री ने काफिला रुकवाकर बुझवाई आग

भोपाल। राजधानी भोपाल के वीर सावरकर सेतु पर एक कार में आग लग गई. ठीक इसी समय प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ( Narottam Mishra) आशिमा मॉल से सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देख कर लौट रहे थे. गाड़ी में आग लगी हुई देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा कर वाहन चालक की मदद की. उनके स्टाफ व अन्य लोगों ने वाहन में लगी आग बुझाने का प्रयास किया. सूचना के बाद नगर निगम का फायर अमला भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया.