Formulate Election Winning Strategy: एमपी को कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाना है, चुनाव जिताउ रणनीति पर हो जोर: जेपी नड्डा

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जेपी नड्डा ने चुनाव जीतने वाली रणनीति बनाने के लिए संगठन को जोर देने का कहा है. उन्होंने कहा कि हर वार्ड और बूथ जीतने के लिए रणनीति बननी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है. वे जबलपुर और भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

Boat Capsized: रीवा की टमस नदी में बड़ा हादसा: नाव पलटने से 5 लोग डूबे, दो ने तैरकर बचाई जान, 3 अब भी लापता

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टमस नदी में अचानक एक नाव डूब गई. नाव में नाविक सहित पांच लोग सवार थे. नाविक और एक युवक तैरकर नदी से बाहर आ गए, जबकि तीन लोग लापता हैं. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन शाम तक उनका पता नहीं चला. अब गुरुवार सुबह फिर तलाशी अभियान चलाया जाएगा. युवक नदी पार कर गुरगुदा गांव जा रहे थे. (Five drowned after boat capsizes in Tamas river) (Rescue operation continues in Tamas river)

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दामों में मामूली उतार-चढ़ाव, जानें अपने शहर का रेट

लंबे अंतराल के बाद पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ स्थिरता दिख रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया. गुरुवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Dowry Demand: समाज में अब भी जिंदा है दहेज का दानव, इंदौर में ससुरालवालों से प्रताड़ित महिला ने दर्ज कराई शिकायत

बापट चौराहे की रहने वाली महिला ने महिला थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी 2019 में उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार में हुई थी. शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. (Indore dowry demand) पीड़िता ने बताया कि शादी में उसके परिवार वालों ने 25 तोला सोना भी दिया था. इसके बावजूद ससुराल वाले 10 लाख की मांग कर रहे थे.

कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का फिर जागा जिन्ना प्रेम, बताया स्वतंत्रता सेनानी, मोदी, RSS, भागवत और सिंधिया पर भी बोला जुबानी हमला

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर निशाना साधा है. उन्होंने विवादित बयान देने के दौरान अपना जिन्ना प्रेम दिखाया और मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है.

Indore Swine Flu: इंदौर में स्वाइन फ्लू के कई मामले मिलने के बाद हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साथ 3 स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप है. कोरोना से ठीक पहले राज्य के कई शहरों में इस फ्लू ने लोगों को अपनी चपेट में लिया था और इससे मौतें भी हुई थीं. फिलहाल इंदौर में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अलर्ट मोड में रहने को कहा है क्योंकि आने वाले महीनों में इसका खतरा बढ़ भी सकता है. जानें स्वाइन फ्लू के लक्षण और बचाव के तरीके.

Congress MLA Allegation on BJP MP: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का आरोप कहा- मुझ पर डोरे डाल रही है भाजपा, भाजपा बोली शुक्ला छुट्टे सांड

इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला (indore Congress MLA Sanjay shukla) ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. इधर संजय शुक्ला के आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

MP Local Body Election: जानिए निकाए चुनाव में कितना खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, कितनी होगी जमानत राशि

पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल भी बज गया है. विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए महापौर से लेकर पार्षद तक के उम्मीदवार जमकर पैसा खर्च करते हैं. यही वजह है कि निकाय चुनाव में पहली बार पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय की गई है.(How much candidates to spend in election) (How much will be security amount)

Harsh Firing: सिवनी में शादी की खुशी में रिवाल्वर से किया फायर,वीडियो वायरल

शादी समारोह के दौरान अवैध पिस्टल से हर्ष फायरिंग (Seoni film style Harsh firing) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Seoni firing Viral video) से जुड़ा घटनाक्रम लगभग एक हफ्ता पुराना बताया जा रहा है. तस्वीरों में देख सकते हैं कि, हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद फिल्मी स्टाइल में कैसे दनादन फायरिंग की जा रही है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लखनादौन एसडीओपी से शिकायत भी की गई है. इसके वाबजूद अब तक पुलिस इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है.

02 जून का राशिफलः नौकरी में न करें लापरवाही, नहीं तो हो सकता है नुकसान, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.