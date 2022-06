Scindia in Jabalpur: इंटरस्टेट फ्लाइट्स से जोड़े जाएंगे कई शहर, दिल्ली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट: सिंधिया

जबलपुर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के रीवा, खजुराहो जैसे कई शहरों को भी इंटरस्टेट फ्लाइट से जोड़ा जाएगा. इससे न सिर्फ हवाई यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा होगा, बल्कि पर्यटन और व्यावसायिक नजरिये से भी इन क्षेत्रों का विकास होगा. वहीं, उन्होंने कहा कि जबलपुर में एयरपोर्ट के विकास कार्य अगले 8 महीने में पूरे हो जाएंगे.(Jyotiraditya Scindia big statement) (Many cities will be connected by interstate flights)

JP Nadda MP Visit: भाजपा के चुनावी संग्राम का आज बजेगा बिगुल, तीन दिन के विशेष दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा ने आगामी सभी चुनावों के लिए कमर कस ली है. पंचायत चुनावों से लेकर 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों को लिए भाजपा अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर आज भोपाल पहुंच रहे हैं. आगामी चुनावों को देखते हुए नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है. (JP Nadda three day MP Visit )

MP Fuel Price Today: उज्जैन में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर का रेट

लंबे अंतराल के बाद पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ स्थिरता दिख रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया. बुधवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Women akhada: महिलाओं ने भांजी लाठियां, दिखाया हैरतअंगेज करतब, देखिए वीडियो

सनातन धर्म की परंपरा को पुर्नस्थापित करने के लिए शहर की महिलाओं ने शस्त्र उठाए. लोकमाता देवी अहिल्या की जयंती के मौके पर दास हनुमान अखाड़े ने ना सिर्फ नारी शक्ति के हाथों में शस्त्र थमाए, बल्कि उन्हें चलाने की कला भी सिखाई. शहर में पहली बार निकले अखाड़े में मराठी वेशभूषा में युवतियां व महिलाएं शामिल हुईं. उनका जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया. महिलाओं ने लाठी, भंवरजाल, बनेठी घुमाकर सभी को हैरत में डाल दिया.

Shahdol Pachmatha Temple: एक ही रात में पांडवों ने किया था निर्माण! शिव का है ये अद्भुत मंदिर

शहडोल के सिंहपुर गांव में प्रसिद्ध भगवान शिव का पचमठा मंदिर है, मान्यता है कि इसे पांडवों ने एक ही रात में निर्मित किया था. आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की कहानी. (Shahdol Pachmatha Temple)

Bhopal Jama Masjid Survey: दक्षिणपंथी संगठन ने भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की

ज्ञानवापी मामले के बाद देश में अलग-अलग जगहों पर पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग उठ रही है. दक्षिणपंथी संगठन संस्कृति बचाओ मंच नें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नाम ज्ञापन भेजकर भोपाल में जामा मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की है. संगठन का दावा है कि मस्जिद उसी जमीन पर बनाई गई थी, जहां 'सभा मंडप' के नाम से जाना जाने वाला एक हिंदू मंदिर पहले से मौजूद था.

Indore Gaurav Divas: कांग्रेस ने जताया विरोध, कहा- बीजेपी ने की सिंगर पलक मुच्‍छल की उपेक्षा

मंगलवार को इंदौर गौरव दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए और कहा कि भाजपा ने प्रस्तुति देने गायक श्रेया घोषाल को बुलाकर स्थानीय गायिका पलक मुच्‍छल की उपेक्षा की है.

Politics of MP: नेता प्रतिपक्ष ने आंगनबाड़ियों में खिलौना खरीदी में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा- 94 करोड़ है बजट, कहा जा रहा पैसा?

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. गोविंद सिंह ने केंद्रों पर अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होनें आरोप लगाया कि आंगनबाड़ियों के खिलौनों के लिए 94 करोड का बजट था, यही बजट इस वर्ष भी होगा. ऐसे में बच्चों के खिलौनों का बजट आखिर जा कहां रहा है.

Politics Issues in MP: मध्यप्रदेश में असल मुद्दों से दूर होती सियासत, नए मुद्दों पर एक-दूसरे को घेरने में जुटे दोनों दल

MP में पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव की घोषणा के बाद से सियासी माहौल गर्माया हुआ है. नेताओं के बीच जुबानी जंग इस कदर जारी है कि जनता से जुड़े असल मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता. दोनों दल (बीजेपी-कांग्रेस) अलग-अलग मुद्दों पर एक-दूसरें को घेरने में जुटे हुए हैं.

Love Horoscope : नए महीने की नई शुरुआत, इन राशियों के रिश्ते की बढ़ेगी आगे बात

आज 1 जून 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love rashifal) से जुड़ी हर बात.