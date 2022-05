MP के खरगोन में राम नवमी जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा में कई परिवारों के सपने बिखर गए थे. एक परिवार पर उस समय वज्राघात हुआ, जब बेटी की शादी के लिए रखे दहेज सहित पूरे सामान को दंगाइयों ने लूट लिया. शुक्रवार को सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कराई और दंगों में प्रभावित लोगों के लिए ₹72 लाख के अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की.

नगरीय निकायों के आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. पंचायत चुनाव को लेकर सभी कलेक्टर्स को 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. भोपाल में 25 मई 2022 को 11:00 बजे से सभी वर्गों में आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही जिला पंचायत भोपाल के सभागार में संपादित की जाएगी. पहले से तय SC-ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा.

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताने और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए अब भगवान हनुमान का सहारा लिया है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी को नींद से जगाने के लिए राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया. वहीं महंगाई के मुद्दे को संसद में उठाने की मांग सांसद से की. कांग्रेस का आरोप था कि इंदौर में रिकार्ड मतों से जीते जनप्रतिनिधि महंगाई के प्रति मौन हैं.

मध्यप्रदेश में गर्मी कहर बरपा रही है. अधिकांश जिले गर्मी की चपेट में हैं. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान भिंड के गोहद में दर्ज किया गया. वहीं भिंड में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सिय रहा. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अभी गर्मी ऐसी ही बनी रहेगी. 26 मई के बाद तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. (MP weather update) (Temperature increase in MP) (Gohad mercury crossed 48 degrees Celsius)

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी से सबक लेने की नसीहत दी है. कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई नहीं बताता कि क्या काम करना है, लेकिन कांग्रेस के कायकर्ता इंतजार करते हैं कि कोई बोले, तभी काम करेंगे. (Kamal Nath gave advice Congress leaders) (Should learn something from BJP)

जबलपुर में घर बैठे आनलाइन सट्टा खिलवाने वाले सटोरिये सतीश सनपाल के सट्टे के कलेक्शन का 21 लाख 55 हजार 600 रुपए और मोबाइल, विभिन्न कम्पनियों की सील, ऋण पुस्तिका, चैक बुक, प्रापर्टी से सम्बंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं. (jabalpur online betting)

राजधानी में डॉक्टर से लव जिहाद का मामला सामने आया है. फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि जनरल हॉस्पिटल के संचालक निहाल ने धर्म छुपाकर उससे दोस्ती की और उसके बाद प्रेम जाल में फंसा लिया. मामले में अशोका गार्डन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Bhopal love jihad case) (bhopal police arrested Nihal Khan)

नीमच में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व पार्षद पति दिनेश कुशवाह एक व्यक्ति की मुसलमान होने पर पिटाई कर रहा है. साथ ही उस शख्स से आधार कार्ड दिखाने के लिए बोल रहा है. घटना का पता तब चला जब सुबह बुजुर्ग का शव सड़क पर पड़ा मिला. BJP की महिला नेता के पति पर IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.

वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले शिवलिंगनुमा वस्तु को लेकर बार-बार चेतावनी देने के बाद भी लोग विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं. आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं. फेसबुक पर एक कांग्रेस नेता ने ऐसी फोटो डाली. इस मामले में सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने फोटो शेयर करने वाले के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.(FIR lodged against Congress leader in Indore) (Objectionable post regarding Gyanvapi)

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

