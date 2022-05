चुनावों को लेकर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है. आरक्षण की अधिसूचना आज शुक्रवार को जारी होगी. विभाग ने कलेक्टरों को 25 मई तक आरक्षण कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये हैं.(Panchayat elections in mp) (Reservation information will be released today)

एमपी पंचायत चुनावः आज जारी होगी अधिसूचना, सरकार ने 25 मई तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के दिये निर्देश

ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे के 113वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हिंदू महासभा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा नाथूराम गोडसे की पूजा-अर्चना की गई और पुष्पांजलि अर्पित कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई.

ग्वालियर में बापू के हत्यारे की मनाई जयंती, हिंदू महासभा ने पूजा-अर्चना कर नाथूराम गोडसे अमर होने के लगाये नारे

दिग्विजय ने आरोप लगाया है कि सरकार की मूखर्ता के ही चलते ही ओबीसी को मिलने वाला 27 % आरक्षण घटकर 14% हो गया है. उन्होंने कहा कि जबकि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 1994 से ही 27 % आरक्षण मिल रहा है.

दिग्विजय का आरोप गुमराह कर रही है भाजपा सरकार, इनका नारा, महंगाई बढ़े तो जय सियाराम बोलो, बेराजगारी बढ़े तो हिंदू मुसलमान करो

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने दूसरी बार सुबह 6 बजे अधिकारियों की क्लास ली. सुबह 6.30 में सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के अफसरों और कलेक्टरों को तलब किया और जिलों के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर-एसपी से उन्होंने चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बुरहानपुर कलेक्टर को फटकार भी लगाई. (CM Shivraj strict on law and order) (CM Shivraj take meeting at 6 am) (CM Shivraj asked feedback of schemes)

शिवराज के तेवर सख्त, देखें बुरहानपुर कलेक्टर को सीएम ने क्यों लगाई फटकार, कहा 'तुम्हें बात करने का अधिकार नहीं'

भोपाल में पदस्थ रहे एडीआरएम गौरव सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है. लगभग 15 दिन पहले रेलवे की एक महिला कर्मचारी ने एडीआरएम गौरव सिंह के खिलाफ पिपरिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने काफी लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं. इसी के चलते उसने अपने हाथ की नस काट ली थी. (Anticipatory bail plea of ​​ADRM rejected) (ADRM Gaurav Singh accused in sexual abuse)

महिला के यौन शोषण मामले में भोपाल में तैनात रहे ​​ADRM गौरव सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

स्कूली पाठ्यक्रम में महापुरुषों के साथ-साथ अन्य की जीवनी को शामिल किए जाने की घोषणा 2018 से लेकर अब तक कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका है. राज्य सरकार ने रानी पद्मावती, भगवान परशुराम व संत कंवरराम की जीवनी को शामिल करने के लिए घोषणा की थी. हालांकि 11वीं कक्षा की हिन्दी में आदि शंकराचार्य सहित अन्य पांच महापुरुषों की जीवनी और उनकी कविताओं को शामिल किया गया था.

स्कूली पाठ्यक्रम में कई महापुरुषों की जीवनी अभी नहीं हो सकी शामिल, 2018 के एलान भी अधूरे

मध्य प्रदेश की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स अवार्ड जीता है. दुनिया भर के पर्यटक हर साल इसमें भाग लेते हैं और अपनी पसंद के आधार पर वोटिंग करते हैं. हर कैटेगरी में दुनिया के चुनिंदा 25 शहरों, पर्यटन स्‍थलों और होटल्‍स रेस्टोरेंट की सूची बनाकर प्रत्‍येक श्रेणी में अवार्ड की घोषणा की जाती है.

मध्‍यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि: पर्यटन की 16 इकाईयों को मिला ट्रिप एडवाइजर्स अंतर्राष्‍ट्रीय अवार्ड

हाथों में मेहंदी लगाए बैठी दुल्हन की शादी में महज 24 घंटे बाकी थे. मगर होनी को कोई नहीं टाल सकता. इससे पहले कि लाडली की मायके से डोली उठती, उससे पहले ही मौत विदा उठाकर ले गई. दुल्हन मेघा की 20 मई को शादी थी, लेकिन डोली की जगह घर से अर्थी उठी. घर में शादी के जश्न का माहौल अचानक मातम में बदल गया. घटना छिंदवाड़ा की है. जहां यह रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया.

गोलगप्पे खाने से हुई दुल्हन की मौत! डोली के जगह उठी अर्थी, मातम में बदला शादी का माहौल, जानें कहां का है मामला

आज 20 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Love Horoscope: इन 7 राशियों की लव-लाइफ में आएगी बहार, मिलेगा पार्टनर का साथ और सम्मान

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

20 मई का राशिफलः वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों में बन रहा खास योग, जानें क्या कहती है आपकी राशि