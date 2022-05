किसान कल्याण योजना के तहत कल रीवा के एसएएफ ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर रीवा आएंगे. इस दौरान वह किसानों से प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा करेंगे.

आज रीवा आएंगे सीएम शिवराज, सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में भेजेंगे सहायता राशि, प्राकृतिक खेती पर होगी चर्चा

ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने-सामने एक बार पुनः आ गई हैं. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान आया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार देर से जागी है. वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस का पर आरोप लगाया है.

ओबीसी आरक्षणः भाजपा कांग्रेस आमने-सामने, विवेक तन्खा बोले- देर से जागी प्रदेश सरकार; गोपाल भार्गव ने दिया जवाब

सूरज के तेवर नरम पड़ने से मध्यप्रदेश में गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई. कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, कई जिले अब भी लू की चपेट में हैं. नौगांव और सीधी सबसे गर्म रहा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. (MP weather report) (Some Relief from heat in mp)

MP weather report: एमपी को गर्मी से मिली थोड़ी राहत, नौगांव और सीधी रहे सबसे गर्म, दो दिन तापमान में नहीं होगा परिवर्तन

भले ही छिंदवाड़ा को पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल कहा जाता है, लेकिन आज भी कई आदिवासी गांव ऐसे हैं, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती. मजबूरी में प्रसूता महिलाओं को खाट के सहारे एंबुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है. ऐसा ही नजारा उमरेठ विकासखंड के मांडईमाल में देखने को मिला. जहां लोगों ने करीब 2 किलोमीटर तक खाट के सहारे 20 साल की गर्भवती महिला जरीना को एंबुलेंस तक लाने की कोशिश की.

ये है ​कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल: गांव में नहीं है सड़क, खाट के सहारे एंबुलेंस तक पहुंची गर्भवती महिला, रास्ते में दिया जन्म

पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश के निवासियों के लिए सौ फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं.

MPPSC इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रदेश के निवासियों को 100 फीसदी आरक्षण का मामला, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

बालाघाट के लान्जी और किरनापुर क्षेत्र में लंबे समय से पैसे दोगुना करने का कारोबार चल रहा था. पुलिस अधीक्षक सौरभ समीर ने इस मामले का खुलासा करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा पुलिस आम जनता को ऐसे मामलों में अपना पैसा जमा ना करने को लेकर भी सतर्क कर रही है.(doubling amount business Accused arrested Balaghat)

बालाघाट में रूपये दुगना करने के अवैध कारोबार का खुलासा, 10 करोड़ से अधिक राशि जब्त, 11 आरोपी गिरफ्तार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को खाद्य तेलों के औद्योगिक उपयोग को रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि पेंट उद्योग देश के खाद्य तेल का 23 प्रतिशत खपत करता है. पीटीआई से बात करते हुए आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (तिलहन और दलहन) डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश का 23 प्रतिशत खाद्य तेल पेंट, वार्निश और अन्य उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में जाता है. यह आवश्यक है कि खाद्य तेल के इस औद्योगिक उपयोग को रोका जाए. (ICMR gives indications) (Industrial use of edible oils may be banned) (Call to stop industrial use of edible oils)

ICMR ने दिए संकेत - खाद्य तेलों के औद्योगिक इस्तेमाल पर लग सकती है रोक

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रीकमल पटेल ने कहा है कि कुछ उद्योगपति और व्यापारी गेंहू का स्टॉक कर रहे थे. इसी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निर्यात बंद करने का फैसला लिया है.

कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, व्यापारी कर रहे थे कि गेँहू का स्टॉक इसलिए लगी निर्यात पर रोक, मिल सकती है बंदरगाहों पर पड़े गेंहू के निर्यात की परमीशन

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बीच अब बीजेपी कांग्रेस ने भी अपने दावपेंच शुरू कर दिए हैं. दोनों ही दल ओबीसी के मुद्दे पर एक दूसरे को कोसते हुए अपने दामन को बचाने में लगे है. आरोप-प्रत्यारोप के बीच चुनावी घमासान भी सुनाई देने लगा है. मध्य प्रदेश में पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की तलाश बड़ी चुनौती

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

18 मई का पंचांगः जानें बुधवार के राहुकाल और दिशाशूल का समय, समझें ग्रह-नक्षत्रों की चाल