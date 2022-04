मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अनूपपुर जिले के अमरकंटक के दौरे पर रहेंगे. वे यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जायेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. (Shivraj Singh on Amarkantak visit today)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमरकंटक के दौरे पर रहेंगे

मध्य प्रदेश के सतना से वीर जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. आतंकी हमले में शहीद हुए शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान से उनके पैतृक गांव लाया गया. आज रविवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर शहीद को श्रद्धंजलि दी है. सीएम अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं. (Body of martyr reached Satna) (CISF soldier Shankar Prasad Patel) ( Encounter in Baramula of Kashmir)

ईटीवी भारत की श्रद्धांजलि: पूरे सैन्य सम्मान के साथ सतना के वीर जवान को आज दी जायेगी आंतिम विदाई, सीएम हो सकते हैं शामिल

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 33 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. रविवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Fuel Price Today: लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

रविवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. भगवान ने मस्तक पर पुष्प धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

बाबा महाकाल का भस्म आरती में राजा के रूप में हुआ आकर्षक श्रृंगार, करिए दर्शन

महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का लोकार्पण (Mahakaleshwar temple Expansion Project) पीएम मोदी करेंगे. प्रधानमंत्री (pm modi) जून के दूसरे हफ्ते में उज्जैन पहुंचेंगे. शनिवार के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर उन्हें यहां आने का आमंत्रण दिया जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है. (CM Shivra invited pm narendra modi)

महाकाल के दर पर पहुंचेंगे मोदी, मंदिर के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, सीएम का न्योता स्वीकारा

कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज कमलनाथ ने एमपी कांग्रेस के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली. इस दौरान जब कमलनाथ कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया के नारे लगाए. (mp mission 2023) (congress social media meeting)

MP Mission 2023: अब कमलनाथ के सामने लगे शेर आया..शेर आया के नारे, जानें क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश में बिजली समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक के दौरान मंत्रीजी ने कहा कि प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है. गर्मी बढ़ने से समस्या आ रही है. गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ जाती है. (Electricity problem in Madhya Pradesh)

बिजली समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री का बयान, प्रदेश में कोयले की कमी नहीं, गर्मी में बढ़ी मांग

रामनवमी के दिन हुई हिंसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें सेजु नाम का युवक पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने का इशारा करता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक का इशारा मिलते ही उपद्रवी पत्थर बरसाना शुरु कर देते हैं. हिंसा के मामले में कुल 63 FIR दर्ज हुए हैं और इसमें 265 लोगों को आरोपी बनाया गया है. अब तक कुल 168 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

Khargone Violence: हिंसा का एक और वीडियो वायरल, पत्थर फेंकने का इशारा करते दिखा युवक

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत पर पढ़ें, आज का राशिफल-

24 अप्रैल का राशिफलः रविवार को इन राशियों के जातकों को होगी धन प्राप्ति, जानिए अपना शुभ रंग और उपाय

आज किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी (Daily love Rashifal) लव-लाइफ से जुड़ी हर बात.

Love Horoscope: इन राशियों के लवबर्ड्स की लाइफ में नया रोमांस, जानिए राशिफल में