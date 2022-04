कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा रहता है संघ, धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से होगी: मोहन भागवत

'हिंदुत्व का वैश्विक पुनरुत्थान' विषय पर भोपाल में संघ की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई. बैठक में संघ प्रमुख मोहन ने कहा कि धर्म की रक्षा धर्म के आचरण से होती है. संघ की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि संघ धर्म और राष्ट्र के उत्थान हेतु कार्यरत विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोगी है. (RSS focus on Hindutva) (Sangh is not competitor of anyone)

भाजपा को अब पंडित दीनदयाल लगने लगे आउटडेटेड, एमपी में सरकारी योजनाएं अब मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाएगी

साल 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए शिवराज सरकार ने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है. इस ब्रांडिंग में भाजपा को अपने पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब आउटडेटेड लगने लगे हैं. यही वजह है कि सरकार अब तमाम योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखने जा रही है. (MP to use name of CM in Government Schemes)

MP Fuel Price Today: लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 27 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

खरगोन दंगों पर राजनीति शुरू, कमलनाथ ने भाजपा पर लगाया समाज को बांटने का आरोप, कहा- तनाव से जूझ रहे हैं लोग

मध्यप्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर राजनीतिक चाल का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है.

गिले-शिकवे मिटाने के लिए कमलनाथ का डिनर प्रोग्राम, मिशन 2023 के लिए बनेगी रणनीति

पूर्व सीएम कमलनाथ चुनाव से पहले पार्टी नेताओं को फिर से एकजुट करने की कवायद में जुट गए हैं. उन्होंने 20 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को डिनर पर बुलाया है. बैठक में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव अजय सिंह सभी शामिल होंगे. (MP Congress Mission 2023)

सोमेश्वर मंदिर पर जड़े ताले के लिए उमा भारती ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, खरगोन हिंसा पर कही ये बात

रायसेन पहुंची उमा भारती ने सोमेश्वर मंदिर पर जड़े ताले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस की दो मुखी नीति के कारण मंदिर में ताला लगा है. इसी के साथ उन्होंने खरगोन हिंसा पर भी बयान दिया है. (Raisen someshwara Temple) (Uma Bharti slams Congress)

MP के 'गूगल ब्वॉय' ने रच दिया इतिहास, 14 माह के उम्र में पहचाने 26 देशों के फ्लैग

मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाले 14 महीने के बच्चे यशस्वी मिश्रा वो कारनामा कर दिखाया, जिससे अब उनकी चर्चा विदेशों तक हो रही है. आप भी जानिए क्या है एमपी 'गूगल ब्वॉय' यानी 'सर्च इंजन' की कहानी. (mp google boy) (Yashasvi Mishra recognizing 26 countries national flag)

विदिशा में पत्नी सहित शादियों में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज, वर-वधू को आशीर्वाद देकर कराया फोटोसेशन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी सहित विदिशा में दो शादी समारोह में शामिल हुए. सीएम ने वर-वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं. इस दौरान सीएम और उनकी धर्म पत्नी साधना सिंह ने फोटोसेशन भी करवाया. (CM Shivraj in vidisha) (Shivraj Singh attended wedding functions)

इंदौर का आशिक मिजाज मौलवीः पति बनाता है न्यूड वीडियो, पत्नी ने पुलिस को बताया दर्द, कहा- जादू-टोना के लिए ले जाता है अंडरगारमेंट्स

इंदौर में एक मौलवी का अपनी बीवी के न्यूड वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. पीड़िता का पति आशिक मिजाज का व्यक्ति है. उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है. पत्नी के विरोध करने पर मारपीट करता है. उसने दूसरा निकाह भी कर लिया है. शनिवार को पीड़िता ने मौलवी के खिलाफ सदर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने घरेलू हिंसा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

