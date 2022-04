आज कलेक्टर-एसपी की परफाॅर्मेंस देखेंगे सीएम शिवराज, किसी की थपथपाएंगे पीठ तो कोई झेलेगा गुस्सा !

सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को कलेक्टर-कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान उनके परफॉर्मेंस पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की पीठ भी थपथपाएंगे.

धरी रह गई प्रशासन की तैयारी! गेहूं खरीदी का काम ठप, केंद्रों के बजाए व्यापारियों को गेहूं बेच रहे किसान

मध्यप्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल से पूरे प्रदेश में गेहूं खरीदी का काम शुरू कर दिया है. जबलपुर जिले में गेहूं खरीदी के लिए 123 केंद्र बनाए गए हैं. लेकिन ज्यादातर जगह न गेंहू दिखाई दे रहा न किसान.(Farmers selling wheat to traders)

विरोधियों पर भारी हैं शिवराज हैं कॉमन मैन के सीएम, जनता से सीधा जुड़ाव, विरोधी भी बोले चौहान के नेतृत्व में लड़ेंगे 2023 का चुनाव

शिवराज ने अपने धुर विरोधियों को जिस तरह से उन्होंने दरकिनार किया है उसका नतीजा यह है कि बीजेपी लंबे समय से एमपी में उनका का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है. ऐसे में जब एक बार फिर चुनाव नजदीक हैं, विरोधी भी हवा का रुख भांप चुके हैं. वे खुली जुबान से यह स्वीकार कर रहे हैं कि 2023 में पार्टी का चेहरा शिवराज ही होंगे.

MP Fuel Price Today: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज का भाव

शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला. पेट्रोल के साथ-साथ डीजल भी तेजी से छलांग लगा रहा है और अब तक शतक लगा चुका है. आज प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल के रेट 118.14 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. वहीं डीजल की कीमत 101.16 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

बाबा महाकाल को आज भांग से राजा के रूप में किया गया तैयार, मस्तक पर धारण किया त्रिशूल, तस्वीरों में करें दर्शन

शनिवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा के मस्तक पर त्रिशूल और चांदी का छत्र और रुद्राक्ष की माला चढ़ाई गई. इसके बाद उन्हें ड्राई फ्रूट का भोग लगाया गया. राजा के रूप में बाबा महाकाल आज बेहद आकर्षक लग रहे थे. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की विदेश जाने की परमिशन मांगने वाली याचिका खारिज, अब 11 अप्रैल को होगा फैसला

पांच अप्रैल को कोर्ट ने रतुल पुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान रतुल पुरी की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि रतुल पुरी को 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पेरिस, आईसलैंड और युरोप की यात्रा पर जाना है. (Agusta Westland scam case)

अवैध शराब बेच रहा था ठेकेदार, पुलिस ने वाहन से शराब की 14 पेटियां की बरामद

विदिशा में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की है. वाहन से देशी एवं विदेशी मदिरा की 14 पेटी बरामद हुई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी शराब ठेकेदार मनीष श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जाएगा.(Illegal liquor recovered in Vidisha)

सीधी: थाने में कपड़े उतरवाने का मामला, PHQ से होगी जांच, मानव अधिकार आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के सीधी में पत्रकार और रंग कर्मियों की अर्धनग्न फोटो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए दो थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है. मामले में पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाते हुए जांच शुरु कर दी है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है.

भीषण गर्मी का असर ..मध्यप्रदेश के वकीलों को तीन माह तक काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा

भीषण गर्मी को देखते हुए वकीलों को आगामी तीन माह तक काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा. इस बारे में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने एक आदेश जारी कर वकीलों को राहत दी है. हाईकोर्ट के वकीलों के लिए ये आदेश नहीं है. इस प्रकार प्रदेश की जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब एक लाख वकीलों को राहत मिलेगी. (Lawyers of Madhya Pradesh) ( Lawyers will free from black coat)

9 अप्रैल का पंचांगः नवरात्रि के आठवें दिन इस मुहूर्त में करें पूजा-अर्चना, जानें आज के राहुकाल समय

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.