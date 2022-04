मवेशियों के मालिक सावधान ! यदि सड़कों पर मिले आपके पशु तो भरना पड़ेगा हजारों का जुर्माना, आ रहा है नया कानून

मध्य प्रदेश में अब से शहर की सड़कों पर घूमने वाले पालतू मवेशियों के पकड़े जाने पर आपको पहले से 100 गुना ज्यादा यानी की 50 नहीं बल्कि 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. (ordinance to prevent stray animals from wandering on roads)

भोपाल को क्लीन सिटी बनाने की कवायद, शहर के बायो सीएनजी संयंत्र के ईंधन से चलेंगी 250 बसें

भोपाल में 80 करोड़ रुपए की लागत से गीले कचरे द्वारा बायो सीएनजी बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इस संयंत्र से बनने वाली CNG से राजधानी में 250 बसें दौड़ेंगी. बसों के संचालन के लिए CNG बाजार दर से 5 रुपए कम कीमत पर उपलब्ध कराई जायेगी. (Bhopal Bio CNG plant)

बहनों की बलि ! नहर से मिले दो मासूमों के शव, आरोपी फरार

बालाघाट मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर महकेपार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत राजीव सागर बांध कुड़वा की नहर में दो मासूम बच्चियों की लाश मिली है. इन बच्चियों की लाश मिलने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. दरअसल, दो मासूम बच्चियों की बलि देकर नहर में फेंके जाने की आशंका है. (human sacrifice in balaghat)

एमपी में अब राम और हनुमान पर छिड़ा सियासी संग्राम, बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश कर रही है. भाजपा के रामनवमी पर "एक दीपक राम के नाम, एक दीपक राष्ट्र के नाम" कार्यक्रम के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी रामनवमी और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड कराने का ऐलान कर दिया है.

उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर चांदी का चंद्र और 'ॐ' धारण किया

गुरुवार को बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद बाबा ने मस्तक पर चांदी का चंद्र और 'ॐ' धारण किया. फिर भगवान का भांग, चंदन और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं की हड़ताल 28वें दिन भी जारी, लोकगीत के जरिए मामा शिवराज को जगाने की कोशिश

बीते 28 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जेल बगीचे में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं. उन्होंने बुधवार को रात भर हड़ताल जारी रखी और लोक गीत के माध्यम से मामा शिवराज को जगाने की कोशिश की. हड़ताल का जायजा लेने ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची.

आर्य समाज में शादी पर 'सुप्रीम फैसले' का स्वागत, बरकरार रहेगी शादियों की मान्यता, विशेषज्ञों ने बताया-आर्य समाज मंदिरों में होता है हिंदू मैरिज एक्ट का होता है पालन

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब फिर से आर्य समाज मंदिर में शादियां हो सकेंगी. इस फैसले के बाद आर्य समाज में खुशी की लहर है. समाज के आचार्यों का कहना है कि यहां होने वाले विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और हिंदू रीत-रिवाज से ही होते हैं. वैदिक परंपराओं के मुताबिक अग्नि को साक्षी मानकर ही विवाह संपन्न होता है. एक्सपर्ट का कहना है कि आर्य समाज मंदिरों में शादी करने को लेकर लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. (Arya samaj happy with decision of SC) (Marriages in Arya Samaj temples sacred)

इसी सत्र से सेकेंड ईयर के छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवद गीता, जानें क्या बोले उच्च शिक्षा मंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सेकेंड ईयर के छात्रों को भगवद गीता का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा. वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए नैतिक शिक्षा भी जरूरी है.

चैत्र नवरात्रि छठवां दिन: ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी की गोपियों ने भी की थी पूजा, ऐसी है मां की महिमा

वासंती नवरात्र पर्व के छठवें दिन भगवती कात्यायनी देवी की अर्चना की जाती है. महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की उपासना करते हुए वर्षों तक कठिन तपस्या की. उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें. मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली. महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की. इसी कारण ये मां कात्यायनी कहलाईं.मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं.

Love Rashifal: लव बर्ड्स की लाइफ में नया रोमांस, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

आज 7 अप्रैल 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.