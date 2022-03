महंगाई की मारी जनता ! अब लोगों को आनंद लेने का तरीका बताएगी शिवराज सरकार, पूछे जायेंगे ये सवाल

किसी भी राज्य की खुशहाली और तरक्की उसके लोगों में बसी खुशी से मापी जाती है और इस खुशहाली को नापने का पैमाना है हैप्पीनेस इंडेक्स. मध्य प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है इसका सर्वे सरकार पांच साल में नहीं करा सकी है, लेकिन अब सरकार लोगों को आनंद लेने के तरीके बताएगी.

कैनोसलालम चैंपियनशिप में भारत का दबदबा: किसान की बेटी ने थाईलैंड में जीता मेडल, खरगोन के खिलाड़ियों ने हासिल किये कांस्य पदक

थाईलैंड में चल रही कैनोसलालम प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने 2 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम किये हैं. वहीं खरगोन जिले की रीना सहित दो खिलाड़ियों ने भी एक-एक कांस्य पदक जीता है. (Indian team won 2 silver and 8 bronze medals)

उज्जैन में बाबा महाकाल का भांग से राजा रूप में हुआ श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर धारण किया चंदी का चन्द्र

शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का भांग से राजा रूप में श्रृंगार किया गया. बाबा को बेलपत्र और चंदी का चन्द्र मस्तक पर लगाकर तैयार किया गया. इसके बाद भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें फूलों की माला और कलरफुल वस्त्र पहनाये गये.(Ujjain Mahakaleshwar temple)

एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माना, शिक्षा का हो गया है बाजारीकरण, मिटाना होगा ये कलंक

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का स्कूल शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा पर लगे इस कलंक को समाप्त करने की जरूरत है. इतना ही नहीं मंत्री ने ओबीसी चयनित शिक्षकों के आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरी की जा रही है.

The Kashmir Files: PM मोदी पर बयानबाजी IAS नियाज खान को पड़ी भारी! बगावती तेवर अपनाने पर सरकार ने भेजा नोटिस

द कश्मीर फाइल (The Kashmir files) फिल्म को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे और बगावती तेवर अपनाने वाले मध्यप्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सरकार ने नियाज खान की बयानबाजी को सिविल सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन माना है. नियाज खान ने कहा था कि गोधरा कांड और गुजरात दंगों पर भी फिल्म बननी चाहिए. (show cause notice to IAS Niyaz Khan) ( Statment on The Kashmir Files)

MP में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना आसान! दलाल और ड्राइवर ने खोली परिवहन विभाग के दावों की पोल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में सवाल खड़े करते हुए कहा कि, भारत में सबसे आसान है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना. मध्य प्रदेश में लाइसेंस बनवाने को लेकर क्या प्रक्रिया और मापदंड है, इसको लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की. साथ ही ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया, जिसमें अधिकारी के दावों की पोल खुल गई.

बदमाशों पर शिकंजा: दोस्त को गोली मारने वालों को पुलिस ने पकड़ा, जुलूस निकलकर पहुंचाया हवालात, देखें वीडियो

कोतवाली पुलिस ने दोस्त को गोली मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला. भिंड के रहने वाले जीशान ने अपने दोस्त सौरभ जाटव की बाइक से पेट्रोल निकाल लिया था. इस बात से नाराज होकर सौरभ व कुच्ची खान ने उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद उसी रात को आरोपियों ने उसे गोली मार दी. मामले में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया और नगर में जुलूस निकाला.

छेड़छाड़ के आरोपी की मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर साझा कर कांग्रेस ने हमला बोला

मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे मामलों के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके आवासों पर बुलडोजर चलाकर धवस्त किया जा रहा है. इस पर मुख्यमंंत्री को घेरते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक तस्वीर ट्वीट करके साझा की. फोटो में सीएम शिवराज के मंच पर कथित तौर पर छेड़छाड़ के आरोपी अधिकारी के नजर आने से कांग्रेस हमलावर हो गई है.

25 मार्च का पंचांगः आज इस दिशा में न करें यात्रा, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का पंचांग.

Love Horoscope : आज टूटेगा दिल या फिर नए संबंधों की होगी शुरुआत, लव राशिफल में जानिये अपनी राशि का पूरा हाल

आज 25 मार्च 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.