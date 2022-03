शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज एक दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा, किसानों से सिंचाई पर टेक्स वसूलने की तैयारी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक को मंजूरी का प्रस्ताव रखा जायेगा. इसके अलावा किसानों पर सिंचाई को लेकर कर लगाने के प्रस्ताव सहित कई विषयों पर चर्चा होगी.

रुद्राक्ष महोत्सव के घमासान में उमा भारती की एंट्री, बोलीं दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें शिवराज सिंह

सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए हैं. (Uma Bharti statement on Rudraksh festival)

आगामी बजट सत्र के लिए विधायकों ने लगाए 4518 सवाल, आधे विधायकों ने ऑनलाइन में नहीं दिखाई रुचि

एमपी बजट सत्र 2022 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है. विधायकों ने 4,518 सवाल लगाये हैं, लेकिन आधे विधायकों ने ऑफलाइन ही सवाल पूछे हैं. कांग्रेस विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर ढेरों सवाल लगाए हैं. (MP Assembly Budget Session 2022)

आज विधानसभा में सम्मानित होंगे एमपी के पूर्व विधायक, मांगों पर हो सकता है बड़ा ऐलान

मध्यप्रदेश के पूर्व विधायकों का विधानसभा में सम्मान किया जाएगा. विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों के लिए 'टगेट टू गेदर' रखा है, जिसमें करीब 600 पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया गया है. (Former MLA of Madhya Pradesh will be honored)

7 मार्च से शुरू होगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान, 100% टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया यह जवाब

मध्यप्रदेश में 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि अभियान तीन चरणों में होगा, जिसमें 20 हजार लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है. (Mission Indradhanush vaccination campaign in MP)

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल का भांग से हुआ अद्भुत श्रृंगार, आप भी करिए दर्शन

महाशिवरात्रि पर्व के समापन के बाद बाबा महाकाल के दरबार में 44 घंटे बाद सुबह होने वाली भस्म आरती प्रारंभ हुई, जिसमें भगवान शिव का भांग से श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल का विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से पंचामृत अभिषेक भी किया गया.

विभा पटेल को मिली प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान, बोली अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी

मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की कमान अब पूर्व महापौर विभा पटेल को (vibha patel appointed mp mahila congress president) सौंपी गई है.

डीजीपी पद के लिए सुधीर सक्सेना का नाम लगभग फाइनल, 5 मार्च को रिटायर्ड होंगे जौहरी

प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी सेवानिवृत होने वाले हैं. मध्यप्रदेश के अगले डीजीपी के तौर पर सुधीर सक्सेना को कमान सौंपी जा सकती है. मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना की सेवाएं वापस सौंप दी हैं.(MP New DGP)

3 मार्च का राशिफलः इन राशियों के जातकों को मिलेगा लाभ, जानिए अपना शुभ रंग और उपाय

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

Love Rashifal: लव बर्ड्स की लाइफ में नया रोमांस, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

आज 3 मार्च 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी (dainik love rashifal in hindi) लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.