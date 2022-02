MP के तीन स्थानों का नाम बदला: होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा

मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा. साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है.

World Cancer Day 2022: क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस ? जानिए इस साल की थीम

हर साल आज ही के दिन दुनियाभर में कैंसर दिवस मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 2000 में की गई थी. इस वर्ष का थीम है- 'क्लोज द केयर गैप' (Close The Care Gap). इस दिन का उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का है, ताकि लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सकें. आइए जानते हैं इस दिन के बारे में विस्तार से...

MP Corona Update: बढ़ने लगी मौत की रफ्तार! 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत, 7403 नए संक्रमित

पिछले 24 घंटे में 80530 लोगों की जांच हुई. इनमें 7403 नए कोरोना पॉजिटिव (mp corona update) मरीज मिले हैं. इस तरह संक्रमितों की संख्या 988533 हो गई है. वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 9.2 % पर पहुंच गई है.

लव राशिफल 4 फरवरीः आप आपके प्यार की हो सकती है परीक्षा की घड़ी, जानें कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ

मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात

गैस के बढ़े हुए दाम ने निकाला उज्जवला योजना का दम, सैकड़ों ग्रामीणों ने नहीं कराई रिफलिंग, लकड़ी और जंगल बने सहारा

केंद्र ने जब (ujjwala yojana) उज्जवला योजना (increase price of lpg cylinders)की शुरुआत की तो इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए गरीबों के चेहरे पर मुस्कान थी, उन्हें भी लग रहा था कि अब आग और धुंए से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी. लेकिन पिछले कुछ महीने से गैस के बढ़े हुए दामों ने ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में उज्जवला का दम निकाल दिया है. गैस के बढ़े हुए दाम के चलते ग्रामीण फिर से पुराने दौर में लौट रहे हैं.

कर्ज में डूबी शिवराज सरकार बना रही नया प्लेन खरीदने का प्लान! 4 कंपनियों ने भेजे प्रस्ताव, कांग्रेस ने उठाए सवाल

अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिवराज सरकार को (62 crore loss of Shivraj government) 62 करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि विमान का बीमा नहीं था, अब नया विमान खरीदने के लिए 4 कंपनियों ने (4 companies sent 5 proposals for CM new aircraft) 5 प्रपोजल दिया है.

डर गए महाराज! कांग्रेस के विरोध से घबराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किया ग्वालियर का दौरा

ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा अचानक रद्द होने पर कांग्रेस ने चुटकी ली और कहा कि केंद्रीय मंत्री (Jyotiraditya Scindia cancelled his Gwalior tour due to Congress protest) डर गए. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है, काले झंडे दिखाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं.

काम की सैलरी मिलती है या टीके लगवाने की! वेतन काटने के आदेश पर भड़के डॉक्टर्स, कहा- लोकतंत्र को न बनाएं चीन-कोरिया

कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लगवाने पर वेतन काटने के आदेश पर डॉक्टर्स (Doctors furious over collector order to cut salary) भड़क गए, साथ ही पूछा कि वैक्सीन लगवाने की सैलरी मिलती है या काम करने की.

सहारा बैंक एजेंट और उपभोक्ता के बीच जमकर चली चप्पलें, Video Viral

सतना। मैहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड में स्थित सहारा बैंक में उपभोक्ता और एजेंट के बीच जमकर चप्पलें चली. दरअसल पैसे की मांग करने गए उपभोक्ता को महिला एजेंट ने पहले चप्पल से मारा. जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला एजेंट को जमकर चप्पलों से पीटा. घटना की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. बाद में मामला मैहर कोतवाली थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जल जीवन मिशन पर प्रह्लाद पटेल बोले एक्सटेंशन प्लान पर डीपीआर बनाने का प्रावधान राज्य सरकार के पास

गुरूवार को लोकसभा में जन जीवन मिशन (prahlad patel spoke on jal jeevan mission) पर चर्चा के दौरान जल शक्ति राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल ने सवालों के जवाब दिए.