7 फरवरी को आयेगी भाजपा नेत्री की गौशाला में मिले गायों के शव की जांच रिपोर्ट, कांग्रेस का आरोप एमपी में पांच साल में 5,577 गायों की मौत

बैरसिया गौशाला कांड की जांच रिपोर्ट 7 फरवरी 2022 को सौंपी जायेगी. इस मामले में भाजपा से संबद्ध संचालिका निर्मला शांडिल्य के खिलाफ पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया है. कांग्रेस का आरोप है कि एमपी में पिछले पांच साल में 5,577 गायों की मौत हुई है.

इंदौर में 6 हजार हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स का रुका वेतन, पढ़िए ऐसा क्यों हुआ

इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर ऐसे छह हजार हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का वेतन रोक दिया गया है, जिन्होंने ड्यू डेट के बावजूद भी बूस्टर डोज नहीं लगवाया है. इनका वेतन तभी दिया जाएगा जब ये अपना प्रिकॉशन डोज का प्रमाण पत्र अपने विभाग में देंगे. (Indore administration strict on booster dose)

जनवरी में कोविड के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाए पॉजिटिव केस, 63,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 80 से अधिक हुईं मौतें

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के कहर (madhya pradesh cases of corona virus) की बात करें तो पूरे प्रदेश में जनवरी माह में पौने दो लाख (corona virus delta variant is more reported in January) से अधिक लोग पॉजिटिव हुए हैं. इस दौरान कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने काफी कहर बरपाया.

हिंदू महासभा क्यों बनाना चाहती है एमपी को गोडसे का प्रदेश, गांधी के देश में हत्यारे गोडसे की क्यों हो रही है पूजा, जानें वजह

ग्वालियर में हिंदू महासभा का इतिहास आजादी से भी पहले का है. लेकिन बीते सालों में जिस तरह से हिंदू महासभा बापू के हत्यारे गोडसे की पूजा और महिमामंडन कर रही है. और इस सब पर सरकार-प्रशासन ने जिस तरह से आंखें मूंद ली हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब प्रदेश में गांधी की जगह गोडसे की जय-जयकार होगी.

सूर्य नमस्कार पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें क्या कहा

एमपी हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की सूर्य नमस्कार पर लगाई गई याचिका को लेकर फटकार लगाई है. वहीं आरिफ मसूद अभी भी अपने बयान पर बना हुआ है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसे देशद्रोही करार दिया है.

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, आज भोपाल में 107.21 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है पेट्रोल

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

दो सड़क दुर्घटनाओं में 31 लोग घायल, तीन की हालत गंभीर

प्रदेश में आज दो अलग-अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में 31 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये. पहला हादसा कटनी के विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के झिरिया मोड़ पर हुआ. जहां मजदूरों से भरा एक पिकअप लोडर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. वहीं दूसरी एक्सीडेंट बैतूल के बोन्दरी गांव के पास हुआ. जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई. (road accident in mp)

3 फरवरी का राशिफलः मेष राशि के जातक आज करें ये काम, व्यापार में होगा मुनाफा, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

बैरसिया गौशाला कांड: कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी, स्वामी अखिलेश्वरानंद बोले- कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी

एमपी में गायों के नाम पर सियासत जारी है. भोपाल के बैरसिया में भाजपा नेत्री निर्मला शांडिल्य की गौशाला में गायों की मौत की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है. जिसे लेकर प्रदेश के गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि महाराज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. (politics in name of cow in mp)

फर्स्ट राउंड में ही फुस्स हुआ कांग्रेस का घर घर चलो अभियान, कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति, पार्टी ने दी सफाई

मध्य प्रदेश कांग्रेस का 1 फरवरी से शुरू हुआ घर घर चलो अभियान (mp congress ghar ghar chalo abhiyan) फर्स्ट राउंड में ही फुस्स साबित हो रहा है. शुरूआत से ही गुटबाजी (abhiyan is target factionalism) का शिकार हुए इस अभियान से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही किनारा कर लिया है.