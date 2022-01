महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान, 200 महिलाओं को जिम्मेदारी, रैगांव विधायक कल्पना वर्मा बनीं प्रदेश उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेश भर की लगभग 200 महिला नेत्रियों को स्थान मिला है. जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सहसचिव, कार्यकारिणी सदस्य और जिला/ शहर महिला अध्यक्ष शामिल हैं. (Announcement of new executives of MP Mahila Congress )

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज कोई बदलाव नहीं, जानिए अपने शहर में क्या है रेट

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

अस्पताल बना डांस फ्लोर: BMO ने पति संग लगाए ठुमके, मरीज होते रहे परेशान, देखिए वीडियो

जबलपुर के शहपुरा में BMO जोया खान का अपने पति के साथ अस्पताल में डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. बीएमओ ने अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं की परवाह किए बिना जमकर ठुमके लगाए. यह वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है. अस्पताल में भर्ता-बाटी की पार्टी रखी गई थी.

Sagar collector Order: फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर को वेतन पाने के लिए अब क्या करना होगा, पढ़िए ये खबर

सागर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना थर्ड डोज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के वेतन नहीं मिलेगा.(Sagar collector Order)

MP के मंत्री कमल पटेल का बयान, नाग हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सपेरा

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने (minister kamal patel told kamal nath as snake) कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को सपेरा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को नाग बताया है.

बापू की पुण्यतिथि पर गोडसे-आप्टे रत्न सम्मान बांटेगी हिंदू महासभा, कालीचरण को करेगी सम्मानित

ग्वालियर में हिंदू महासभा लगातार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रमोट करने में लगी रहती है. इसी कड़ी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुर्खियां बटरोने के लिए हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे ओर नारायण आप्टे स्मृति दिवस मनाया जा रहा है. साथ ही उनके नाम से लोगों को सम्मानित भी कर रही है. (Godse-apte ratna in gwalior)

प्रदेश में नहीं थम रहा सिनेमा पर संग्राम! शूटिंग पर संकट के बीच कैसे पूरा होगा फिल्म सिटी का सपना

मध्य प्रदेश में यूं तो कई फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है. लेकिन लगभग हर शूटिंग के साथ किसी ना किसी तरह का विवाद सामने आया है. एक ओर मामले की शिकायत तो होती है, लेकिन दूसरी ओर कार्रवाई नहीं होती. सवाल ये भी उठ रहा है कि विवादों के बीच प्रदेश को शूटिंग हब बनाने का सपना कैसे साकार होगा.

देश के लिए कलंक और समाज के लिए कैंसर हैं मुनव्वर राणा जैसे लोग,MP के मंत्री विश्वास सारंग का बयान

मुनव्वर राणा के यूपी में (minister viswas rarang told munawwar rana) बीजेपी की फिर से सरकार बनने पर यहां से पलायन कर जाने वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने (munawwar rana cancer for country and society) मुनव्वर राणा पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही और देश के लिए कलंक कहा है.

30 जनवरी का राशिफलः वृषभ राशि के जातकों के लिए खास है आज का दिन, 91% चमकेगा भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, देशभक्ति गीतों ने कार्यक्रम में लगाए चार चांद

राजधानी भोपाल में भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का समापन बीटिंग द रिट्रीट (beating the retreat ceremony) के साथ हुआ. मोतीलाल नेहरू स्टेडियम (Motilal Nehru Stadium) में चले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल थे. कार्यक्रम में पुलिस ब्रास बैण्ड ने हिन्दी व अंग्रेजी क्लासिकल धुनों के साथ ही देशभक्ति गीतों की आकर्षक संगीतमय प्रस्तुति दी.