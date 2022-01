MP Fuel Price Today: आज भी पेट्रोल-डीज़ल के रेट में कोई बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल 107.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा

जनवरी के चौथे हफ्ते में भी राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Video Viral: व्यवस्थाएं ठीक करो, नहीं तो घर जाओ...आखिर क्यों एसडीएम पर भड़के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

भिंड के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जिले की अव्यवस्था को देखकर एसडीएम पर भड़क उठे. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उदयसिंह सिकरवार को जमकर फटकार लगाई, यह वाकया सर्किट हाउस में हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Today Gold silver rates in MP: नये साल में पहली बार आज सोने के दाम ने पार किया 50 हजार, चांदी के भाव में भी तेजी

नये साल के चौथे हफ्ते में सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 50,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 66,160 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

एमपी में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद होगा निर्णय- इंदर सिंह परमार

मध्य प्रदेश में स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे. प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैतूल में ये बात कही है. बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रही है. कोरोना की रफ्तार अगर घटती है तो परिस्थिति की समीक्षा के बाद स्कूल के खोले जाने पर निर्णय होगा. (Schools will not open in MP at present)

इंदौर को बनाएंगे स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रदेश के लिए जल्द बनेगी स्टार्टअप पॉलिसी- सीएम शिवराज

बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेन्शन सेंटर में स्टार्ट इन इंदौर कॉन्क्लेव की सीएम शिवराज ने शुरूआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी (MP Startup policy) बनाई जाएगी और इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे.

गोवंश पर गरमायी सियासत! कांग्रेस पर भड़के मंत्री गोपाल भार्गव, कहा-कमलनाथ के शासन में खुले सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस

प्रदेश में गायों पर सियासत एकबार फिर गरमा सकती है. भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौवंश की रक्षा की मांग को लेकर अनशन पर बैठे संत मिर्ची बाबा को गंगाजल और गोमूत्र पिला कर अनशन तुड़वाया है. अब इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा है. (politics on cow in MP)

गोमूत्र पिलाकर कमलनाथ ने तुड़वाया मिर्ची बाबा का अनशन, गोवंश की रक्षा की कर रहे थे मांग

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार को मिर्ची बाबा से मुलाकात करने भोपाल स्थित उनके निवास मिनाल रेसीडेंसी पहुंचे और बाबा का अनशन तुड़वाया. मिर्ची बाबा गौवंश की सुरक्षा, संवर्धन की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से अपने घर में ही अनशन कर रहे थे. (mirchi baba broke fast in Bhopal) (Mirchi baba drink cow urine)

Jyotiraditya Scindia next target सोशल मीडिया पर वायरल हुई यह तस्वीर, लोगों ने पूछा क्या अब सचिन का नंबर

मंगलवार को कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह के(rpn singh joined bjp) भाजपा में शामिल होने के बाद ये तस्वीर (picture viral on social media) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर को खूब शेयर भी किया जा रहा है.

हाईटेक होती राजधानी पुलिसः e-office की शुरूआत, अब पेपरलेस होंगे काम

भोपाल कमिश्नरेट के तहत भोपाल पुलिस के सभी कार्यालयों के समस्त कार्यो को पेपरलेस ऑनलाइन किये जाने के लिए e-office की शुरूआत की गई. पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने इसका उद्धाटन किया. (hi tech bhopal police)

लव राशिफल 27 जनवरीः प्यार में बदलेगी मेष राशि वालों की दोस्ती, जानें अपनी लव लाइफ का पूरा हाल

मेष से लेकर मीन तक की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर बात-