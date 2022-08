Weather Alert मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, श्योपुरकला, बैतूल, ग्वालियर , शिवपुरी ,छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, शाजापुर, दमोह, देवास, नरसिंहपुर, जबलपुर ,सिवनी ,कटनी और नर्मदापुरम जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. छिंदवाड़ा , बैतूल, धार, खरगोन और बड़वानी में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Damoh Road Accident: ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में पति-पत्नी की मौत

दमोह में मंगलवार को एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. Damoh Road Accident

Shivraj Visit Vidisha: जनता को संकट से निकालेंगे CM, कागपुर में बाढ़ पीड़ितों को घर का करेंगे इंतजाम

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को मैं संकट से निकालूंगा और रहने के लिए घर का इंतजाम करूंगा. Shivraj Visit Vidisha

Indore Police ने 10 से ज्यादा BJP नेताओं को किया गिरफ्तार, जानिए किस मामले में काटेंगे सजा

इंदौर जिला कोर्ट ने 2007 में छत्रीपुरा थाने में तोड़फोड़ करने के मामले में 10 से ज्यादा भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. Indore court sentenced BJP leaders to jail, Indore Police Arrested 10 BJP Leaders

MP High Court ऑनलाइन गेमिंग पर अंकुश लगाने के लिए तीन माह में ठोस कार्रवाई करे राज्य सरकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार तीन माह में ठोस कार्रवाई करे. कोर्ट ने 6 माह का समय प्रदान करने के आग्रह को अस्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा है कि आर्थिक, मानिसक तथा शारीरिक रूप से देश के युवा प्रभावित हो रहे हैं. लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार को तीन माह का समय दिया है. High Court strict online game, Stop online gaming, Direction to State government, Take action in three months

MANIT Bhopal मैनिट प्रबंधन के खिलाफ छात्र फिर लामबंद, मांगों को लेकर बैठे धरने पर

मैनिट के छात्र प्रबंधन के खिलाफ एक बार फिर लामबंद हो गए हैं. छात्रों ने कॉलेज परिसर में ही धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की. छात्रों का कहना है कि अटेंडेंस, प्लेसमेंट और अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रबंधन से अपनी बात कह रहे हैं. बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है. छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों का निराकरण नहीं किया तो धरना और तेज किया जाएगा. MANIT students Bhopal, Manit students angry, MANIT students on Dharna, MANIT students demands

MP के कॉलेजों में कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री, B.A 2nd ईयर के स्टूडेंट पढ़ेंगे अरुंधति रॉय की किताब

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में B.A सेकंड ईयर के सिलेबस में अरुंधति रॉय की किताब द एलजेब्रा ऑफ इंफाइनाइट जस्टिस को शामिल किया गया है. किताब बीए सेकेंड इयर के अंग्रेजी सिलेबस में शामिल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस मध्य प्रदेश के कॉलेजों में कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री माना जा रहा है. Arundhati Roy's book ,BA 2nd year syllabus

Road Accident Katni MP कटनी में बायपास रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 12 गायों को कुचल डाला, तीन गंभीर

मध्य प्रदेश के कटनी में जबलपुर-रीवा बायपास पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 12 गायों की मौत हो गई. इस हादसे में तीन गाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. ये हादसा मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के पास उस वक्त हुआ जब गायें सड़क पर बैठी थीं. हादसे के बाद ट्रक बगल के खेत में पलट गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. Truck crushed 12 cows, High speed Truck accident, Accident katni bypass road, Three cow serious

Morena Crime News जमीनी विवाद को लेकर भतीजों ने 70 साल के बुजुर्ग को लाठियों से पीटा, Video वायरल

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 70 साल के बुजुर्ग को उसके ही परिवारों के लोगों के द्वारा लाठियों से जमकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में बुजुर्ग को उनके ही भतीजे लाठियों से जमकर पीट रहे हैं. बताया जा रहा है यह पूरा विवाद जमीन बंटबारे को लेकर हुआ था, भतीजों ने इस बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह लाठियों से पीटा है कि उसकी कंधे की हड्डी भी टूट गई है. बाद में घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह मामला मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के लालबांस गांव का बताया जा रहा है. Morena Crime News

Shivpuri MP News शिवपुरी जिले में धमाके की आवाज के साथ कंपन होने से लोगों में फैली दहशत

शिवपुरी जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां जंगल में धमाके की तेज आवाज के साथ कंपन होने से लोगों में दहशत फैल गई. क्षेत्र के लोगों में यही चर्चा का विषय बना हुआ है. बुधवार सुबह लगभग 11:15 बजे जोरदार धमाके की आवाज के साथ ही धरती कांपने की घटना से लोग डर गए. घरती कांपने का अहसास 30 किलोमीटर दूर तक हुआ. Vibrations with Heavy sound, sound of explosion Shivpuri MP, Panic among people