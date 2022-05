सीएम शिवराज की क्लास! कलेक्टर से बोले- दोषियों पर लें एक्शन, अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत करें

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी से सबक लेने की नसीहत दी है. कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के प्रादेशिक सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को कोई नहीं बताता कि क्या काम करना है, लेकिन कांग्रेस के कायकर्ता इंतजार करते हैं कि कोई बोले, तभी काम करेंगे. (Kamal Nath gave advice Congress leaders) (Should learn something from BJP)

कमलनाथ ने दी नसीहत, बोले- बीजेपी कार्यकर्ता अपने मन से काम करते हैं, आप लोगों को बताना पड़ता है, कुछ तो सीखो उनसे

पटवारी श्याम चरण दुबे के आवास पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को ईओडब्ल्यू टीम ने छापा मारा. जिसमें पटवारी करोड़ों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है. जांच के दौरान अब तक उसके पास से डेढ़ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिल चुकी है.

MP: करोड़पति निकला सिंगरौली का पटवारी, EOW को मिली डेढ़ करोड़ संपत्ति, 5 करोड़ से ऊपर जा सकता है आंकड़ा

गुजरात के कथावाचक द्वारा इंदौर की 3 हजार महिलाओं से 30 लाख से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी कथावाचक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित महिलाओं द्वारा कुछ समय पहले इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में की गई थी. (Indore narrator arrested)

कथा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कथावाचक को पुलिस ने गुजरात से किया गिफ्तार

मुरैना में कलयुगी बाप की शर्मनाक करतूत सामने आई है. पिता बेटी का पवित्र रिश्ता कलंकित होने के साथ ही शर्मसार हुआ है. सौतेले पिता ने जबरन 9 साल की बेटी से साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.(Step father raped daughter in morena)

मुरैना में रिश्ते तार-तार : सौतेला पिता ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दमोह। विकासखंड जबेरा के कई गांव भीषण जल संकट की चपेट में हैं. आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर मीलों का सफर तय कर पीने का पानी लेकर आते हैं. चंडी चोपरा में पिछले दो माह से जल संकट ने और विकराल रूप ले लिया है. ग्रामीणों को जहां से भी पानी होने की खबर मिलती है, ग्रामीण पानी के लिए उस ओर दौड़ लगा देते हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोग पानी के लिए कितने मोहताज हैं. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 40 फीट गहरे कुएं में उतरकर कीचड़ भरा पानी भर रहे हैं. ग्राम में भीषण जल संकट की स्थिति को जनप्रतिनिधि सचिन मोदी द्वारा विगत एक माह से उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. वहीं गांव हरदुआ सुमेर सिंह के रहने वाले उजियार सिंह ने बताया कि लगभग 200 लोग हर दिन मीलों का सफर तय करके पानी भरने के लिए यहां आते हैं. पानी की समस्या को देखते हुए निशुल्क पानी की व्यवस्था गांव के किसानों द्वारा की जा रही है. (water crisis in damoh) (damoh villagers drinking water bring from many kilometer far)

दमोह के गांव में पानी का अकाल, कई किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पीने का पानी

कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक शख्स के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही वीडियो में कुछ विधायक समर्थक उस शख्स को धमकी और धक्का देते नजर आ रहे हैं. ये विवाद लक्ष्मीगंज मंडी में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर हुआ है. (Congress MLA Praveen Pathak Gwalior South Assembly video)

कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का वीडियो वायरल, कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष से धक्का-मुक्की करते नजर आए

मध्यप्रदेश में इन दिनों चल रही अघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है. बिजली की समस्या भले ही विकराल रूप धारण करती जा रही हो, बिजली कटौती से जिले की आम जनता हाहाकार मचा रही है, लेकिन भिंड ज़िला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के भरपूर इंतज़ाम कर रखे हैं, टीकाकरण भले ही अभी न हो रहा हो लेकिन इस संजीवनी को संभालकर रखना अब भी ज़रूरी है. एक निश्चित तापमान पर रखी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए भिंड ज़िले में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं. जानिए इस विस्तृत रिपोर्ट में. (Between 45 degree corona vaccine maintenance) (Corona vaccine between 2 to 8 degrees) ( E Vaccine centre Bhind)

ETV भारत EXCLUSIVE : 45 डिग्री तापमान और बिजली संकट के बीच कोरोना वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच ऐसे मेंटेन कर रहा है स्वास्थ्य विभाग

वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले शिवलिंगनुमा वस्तु को लेकर बार-बार चेतावनी देने के बाद भी लोग विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं. आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं. फेसबुक पर एक कांग्रेस नेता ने ऐसी फोटो डाली. इस मामले में सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मल्हारगंज पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने फोटो शेयर करने वाले के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.(FIR lodged against Congress leader in Indore) (Objectionable post regarding Gyanvapi)

ज्ञानवापी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर इंदौर में कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज

इंदौर की रेलवे पुलिस ने ऐसे दो ऐसे रेलवे के ठेका कर्मचारियों को पकड़ा है, जो छुट्टी लेने के लिए ट्रेन में बम होने का ट्वीट रेल मंत्रालय को करते थे. जब एक के बाद एक ऐसे 3 ट्वीट किए गए तो रेलवे पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया. काम के बीच छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण दोनों ऐसी हरकत करते थे. (Two railway contract workers arrest) (Information about bomb in train on Twitter)

रेलवे के 2 कर्मचारी ही ट्वीट कर रेल मंत्रालय को भेजते थे ट्रेन में बम होने की सूचना, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

थाने में सरेंडर करने पहुंचे दोनों लोगों ने सरेंडर करने से पहले जहर खा लिया था. इसकी जानकारी पुलिस को जैसे ही लगी आरोपी को आनन फानन में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आरोपी की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.

माउथफ्रेशनर में मिलाकर खाया सल्फास, नाबालिक के साथ सरेंडर करने थाने पहुंचा था अपहरण का आरोपी, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत