दिग्विजय ने आरोप लगाया है कि सरकार की मूखर्ता के ही चलते ही ओबीसी को मिलने वाला 27 % आरक्षण घटकर 14% हो गया है. उन्होंने कहा कि जबकि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 1994 से ही 27 % आरक्षण मिल रहा है.

ग्वालियर। इंदरगंज थाना इलाके में चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सामने आया है. लोगों ने चोरी के संदेह में पकड़े युवक की आंखों पर पहले पट्‌टी बांधी, फिर रस्सी से उसके हाथ-पैर बांध कर बेरहमी से पीटा. बेरहमी से हुई पिटाई से युवक मौके पर बेहोश हो गया. आरोपी युवक की पिटाई करने के बाद उसे मौके पर पड़ा छोड़कर भाग गए. सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. सीसीटीवी की मदद से मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है. घटना इंदरगंज थाना इलाके के फालका बाजार की बताई जा रही है. यहां कैलाश टॉकीज के पास ऑप्टिकल शॉप के बाहर से एक साइकिल चोरी हो गई थी. दूसरे दिन एक युवक उसी दुकान के पास खरीददारी कर रहा था. तभी दुकानदार की नजर उस पर पड़ी और शक होने पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. युवक जब भागने लगा तो आसपास के दुकानदारों ने उसे घेरकर पकड़ लिया. जिसके बाद युवक की बेरहमी से पिटाई की गई. इस दौरान युवक उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा वह यह भी कह रहा था कि युवक चिल्लाता रहा कि मत मारो, पुलिस को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दो,लेकिन लोग उसे मारते रहे. इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर घसीटा भी गया. इस दौरान जब पिटते-पिटते युवक के मुंह से झाग निकलने लगा तो आरोपी उसे घसीटकर कुछ दूरी पर छोड़कर वहां से भाग गए. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. (Youth brutally thrashed Mercilessly of theft)

मण्डला। पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve) से बाघ के दो शावक बीते दिन सिवनी जिले के बेलगांव गांव के पास पहुंच गए थे. ग्रामीणों ने दोनों बाघ के शावकों पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया. वन विभाग को इसकी जानकारी लगते ही टीम वहां पहुंची और दोनों शावकों का रेस्क्यू (Tiger cubs rescue) कर उन्हें सही सलामत गांव से बाहर निकाला. जिसके बाद मां से अलग हुए इन शावकों को कान्हा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है. यहां इनका इलाज किया जा रहा है. कान्हा टाइगर रिजर्व (Kanha Tiger Reserve) में पदस्थ सहायक संचालक ने बताया कि, दोनों बाघ के शावकों का रिहेबिलिटेशन सेंटर में उपचार किया जा रहा है जहां दोनों शावकों की हालत में सुधार आ रहा है. (Tiger cub injured in Mandla)

उज्जैन जीआरपी को सोशल मीडिया के माध्यम से गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही जीआरपी, सिटी पुलिस और बम स्क्वायड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन की जांच शुरू कर दी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. जीआरपी ने संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है. पुलिस को जानकारी मिली है कि युवक पहले भी अफवाह फैलाने के मामले में पकड़ा जा चुका है.

खरगोन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक युवक को लव मैरेज करना महंगा पड़ गया. लड़की पक्ष ने युवक से दो लाख रुपए मांगे. इसके बाद 15 दिन बाद तीन लाख रुपए मांगे. गुरुवार को रुपए देकर लड़की सौंपना तय हुआ. लेकिन लड़की पक्ष वालों ने युवक से पहले मारपीट की, फिर गोली मारकर तीन लाख रुपए लूट लिए. घायल का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है. (Punishment of love marriage) (Family members of girl looted three lakh) (Looted man and then shot him)

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के निर्देश पर हुए सर्वे में शिवलिंगनुमा साक्ष्य मिलने के बाद से ही हिन्दू व मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी राय सामने आ रही है. मुस्लिम पक्ष फुव्वारा बता रहा है तो हिन्दू पक्ष साक्षात शिवलिंग होने का दावा कर रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर भी असामाजिक तत्व धार्मक सौहार्द बिगाड़ने के लिए सक्रिय हो गए हैं. ऐसी ही आपत्तिजनक पोस्ट करने पर उज्जैन पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध कड़ी करवाई की है. (Youth arrested for sharing objectionable post) (Objectionable post about Shivling)

नाबालिग से रेप और फिर उसकी हत्या करने वाले युवक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में ठोस सबूत इकट्ठा किए. इसले एसपी ने पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की. (Death penalty to a youth) (youth raped and killed minor get) ( Rape and murder in Dewas)

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली और साउथ की फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली शाह का अपने चाचा और उनके परिजनों से पैतृक जमीन का विवाद चल रहा है. दोनों पक्ष लंबे समय से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे है. जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा पुलिस को जांच के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां डॉली ने पुलिस से अभद्रता की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

अप्रैल के दूसरे सप्ताह में खरगोन में भड़की हिंसा (Khargone violence) में कई परिवारों के सपने बिखर गए थे. ऐसे ही एक परिवार पर उस समय वज्राघात हुआ, जब बेटी की शादी के लिए रखे दहेज सहित पूरे सामान को दंगाइयों ने लूट लिया. युवती की शादी नहीं हो सकी थी. इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल युवती के लिए मसीहा बनकर सामने आए. अब उस बेटी की शादी 20 मई को हो रही है. इसमें मंत्री कमल पटेल दुल्हन के बड़े भाई के रूप में शामिल हो रहे हैं. शादी में सीएम शिवराज के भी आने की संभावना है.

भोपाल में धर्म परिवर्तन का एक मामला उजागर हुआ है. क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल का संचालक मैनिस मैथ्यूज पिछले डेढ़ साल से धर्म परिवर्तन करा रहा था. खास बात यह है कि मैनिस मैथ्यूज भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बहुत बड़ा समर्थक बताया जा रहा है. इतना ही नहीं मैथ्यूज बीजेपी के हर बड़े कार्यक्रम में शामिल होता था. कार्यक्रम के फोटो भी शेयर किया करता था. (Conversion In Bhopal) (school operator menis mathew arrested)

