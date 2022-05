वारणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बीच उज्जैन के एक अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने दानी गेट स्थित बिना नींव की मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया है. अतुलेशानंद ने जल्द ही मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है. चालीसा पाठ को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है. शहर का माहौल खराब नहीं हो, इसके लिए मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.(Claim of Hanuman Chalisa in a mosque) (Police force deployed around mosque) (Now a dispute over a mosque in Ujjain)

उमरेठ थाना क्षेत्र के बिजोरी गुमाई गांव में एक महिला का शव बकरी बांधने के तबेले में निर्वस्त्र हालत में मिला. महिला के अंदरुनी हिस्सों में चोट के गहरे निशान थे. सिर और गले में भी गंभीर चोटें थी. परासिया पुलिस को आरोपी पति ने घटना की जानकारी देते हुए बताया की उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. (Chhindwara Crime news)

प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो गई हैं. लगभग हर जिले से सैकड़ों शिकायतें हैं. सीएम शिवराज की सख्ती के बाद भी अधिकारी-कर्मचारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं. इसी के मद्देनजर अब पीएम आवास योजना ग्रामीण के संचालक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. हितग्राही इस हेल्पलाइन नंबर 0755-2706201 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसमें शिकायत होने के बाद निराकरण की अवधि तय की गई है. (Helpline for corruption in PM housing) (Complaint of corruption in PM housing)

मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी से झुलस रहे लोगों को ये राहत देने वाली खबर हो सकती है. 16 जून से तीन-चार दिन तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट ले सकता है. कहीं- कहीं बादल छाने और कहीं कहीं बौछारें पड़ने के आसार मौसम विज्ञान केंद्र ने जताए हैं. 28 मई के बाद प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. (Possibility of relief from scorching heat) (Some relief from scorching heat in MP) (Weather change in MP from May 16)

सीधी से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक भांजा अपने ही सगे मामा का सिर कलम कर देता है. उसे इस बात का शक था कि मामा ने उसके पिता पर जादू टोना किया था जिसके चलते वो अनाथ हो गया. वहशी भांजा यहीं नहीं रुका वो मामा सिर धड़ अलग करने के बाद ढाई किलोमीटर तक लेकर सड़क पर घूमता रहा. बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. (Sidhi Crime News)

बुंदेलखंड की सियासत में जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की जन संवाद यात्रा इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है. जयंत मलैया भी अपनी पार्टी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं. माना जा रहा है कि पिता-पुत्र की यह सक्रियता भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है. दमोह विधानसभा और बुंदेलखंड की राजनीति के समीकरणों का विश्लेषण करती ये रिपोर्ट. (Siddharth Malaiya stepped in politics) (jan sanvad yatra damoh)

MP में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं. फिर बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही दलों के बड़े नेता जनता को इमोशनल ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहे हैं. इसके पीछे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिससे राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हुआ है. मगर यही रास्ता शिवराज और कमलनाथ के लिए शह और मात का मुद्दा है. फैसले से सीधे-सीधे OBC वोटर्स प्रभावित हुए हैं. उनकी तादात भी कम नहीं बल्कि 50% से उपर है. जाहिर है इस वर्ग को लुभाना ही सबसे बड़ी चुनौती है.

उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रीय गान गाए जाने के लिए सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है. इसके बाद मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर बयानबाजी जारी है. एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐसा किए जाने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जन गण मन सभी जगह होना चाहिए. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी इसे जरूरी बताया है.

नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में पूर्व इमाम ने अपने से 30 साल छोटी एक युवती से जबरन निकाह किया. इसके बाद डेढ़ साल तक उसके साथ अत्याचार करता रहा. युवती से उसके पिता के घर से दो लाख रुपए की डिमांड की गई. अब पूर्व इमाम ने सादे कागज पर युवती को तलाक दे दिया. पीड़ित युवती ने कलेक्टर व एसपी से न्याय की गुहार लगाई है.

भोपाल पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई स्कूलों निरीक्षण किया है. सबसे पहले हबीबगंज स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में बम मिलने की सूचना आई थी जो जांच के बाद झूठी निकली.

