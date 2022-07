Indigo Airline Smoke: रायपुर-इंदौर इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग के बाद केबिन में निकला धुआं, DGCA ने मांगी रिपोर्ट-ANI

जून-जुलाई के महीने में एक के बाद एक देश के कई एयरलाइन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. इसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी इंडिगो एयरलाइन के बारे में सामने आई है. रायपुर-इंदौर बाउंड फ्लाइट में लैंडिंग के ठीक बाद केबिन में धुंआ निकलने का खुलासा हुआ है. इसकी जानकारी DGCA ने दी है और इस संबंध में Indigo एयरलाइन प्रबंधन से पूरी रिपोर्ट मांगी है.

Fir Against Mahua Moitra: भोपाल में भी केस दर्ज, CM शिवराज बोले हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

काली मां को लेकर अपशब्द कहने वाली महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में भी FIR दर्ज की गई है.मोइत्रा के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने आईपीसी के सेक्शन 295 A में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है.

Bhopal Crime News : पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, हालत गंभीर

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां आपसी विवाद के चलते बीच बाजार में पेट्रोल डालकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आग लगा दी. इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है. (Bhopal Crime News)

Kamal Nath Road Show Katni MP : कमलनाथ बोले- BJP को मेरे हनुमान भक्त होने पर इतना कष्ट क्यों है

नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election) में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ (PCC Chief Kamal Nath) लगातार दौरे कर रहे हैं. इसी कड़ी में वह बुधवार को कटनी पहुंचे. उन्होंने कहा कि हम सौदे की राजनीति नहीं करते. उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह बहुत झूठ बोलते हैं. कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को मेरे हनुमान भक्त होने पर इतना कष्ट क्यों है. (Kamal Nath in Katni MP) (Kamal Nath statement) (We do not deal politics) (BJP has only police and money)

RTE Admission: MP में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 2 लाख से अधिक बच्चों ने RTE के तहत किया आवेदन, 70 प्रतिशत एप्लीकेशन का हुआ सत्यापन

सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (MP RTE Admission) के तहत मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दो लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है. राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) के निदेशक धनराजू एस ने कहा कि मंगलवार शाम तक लगभग 70 प्रतिशत आवेदनों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है.

Satna Mayor Election: कांग्रेस प्रत्याशी ने किया मतदान, कहा- सतना की जनता कांग्रेस के साथ, मेयर पद पर दर्ज करेंगे जीत

सतना। कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा (Satna Mayor Candidate Siddharth Kushwaha) ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतदान केंद्र में पहुंच कर मतदान किया. इस दौरान ईटीवी भारत से खास चर्चा की. सिद्धार्थ कुशवाहा ने जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी में बताया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में जैसे जनता ने हमें विधायक बनाया था वैसे ही हम जनता से उम्मीद करते हैं. कुशवाहा के मुताबिक सतना में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना है. इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सतना का विकास करना सबसे बड़ा एजेंडा है.

Mp Urban Bodi Election: वोट डालने दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे सिंधिया, बेटे महा आर्यमन के साथ किया मतदान, जानें क्यों कि दिग्विजय सिंह की तारीफ

सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट से सीधे AMI शिशु मंदिर मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां मौजूद बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ मतदान किया. मतदान के बाद मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने दावा किया कि ग्वालियर में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ नगर सरकार बनाने जा रही है.

Brutality with Woman: खरगोन में महिला को मिली तालिबानी सजा, पति को कंधे पर बैठाकर गांवभर में निकाला जुलूस

खरगोन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने पति को कंधे पर बैठाए हुई है. जिसका इसी तरह गांवभर में जुलूस निकाला जा रहा है. ऐसा करके महिला को सजा दी जा रही है. इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

Rebels BJP and Congress : बागी उम्मीदवारों ने उड़ाई BJP की नींद तो ओवैसी की पार्टी से Congress आशंकित

मध्यप्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है. ये अभी भविष्य के गर्भ में है. लेकिन इन चुनावों में बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है. बीजेपी में व्यापक स्तर पर बगावत हुई है. बीजेपी ने ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर पार्टी से बाहर भी निकाला है. इसके बाद भी बगावत पर लगाम नहीं कसी जा सकी. बगावत कांग्रेस में भी हुई है. लेकिन कांग्रेस काफी हद तक बागियों को मनाने में कामयाब रही है. हालांकि कांग्रेस को ओवैसी की पार्टी नकुसान पहुंचा सकती है.