Gwalior Mayor Election: प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सिंधिया की बैठकें जारी..CM शिवराज रोड शो से मांगेंगे वोट

ग्वालियर में प्रचार-प्रसार के अंतिम चरण में बीजेपी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह से बैठकें और सभाएं कर रहे हैं तो वहीं शाम को CM शिवराज भी रोड़ शो के जरिए आम मतदाताओं से मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की मांग करेंगे.

Urban Body Election MP 2022 चुनाव मैदान में घर का घमासान! वार्ड-8 में देवरानी-जेठानी तो वार्ड-3 से सौतन आमने-सामने

विजयपुर नगर परिषद (Urban Body Election MP 2022) के चुनाव में देवरानी और जेठानी का चुनाव ही नहीं बल्कि, सौतन का विरोध वाला प्रचार जोरों पर है. भाजपा और कांग्रेस से टिकट लेने वाली महिला प्रत्याशियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है. चुनाव में किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चुनाव की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से चल रही है.

MP High Court News: अपराध की प्रवृत्ति गंभीर नहीं तो बर्खास्ती गलत, नौकरी से निकालने का आदेश निरस्त

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर (MP High Court) का एक बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू की एकलपीठ ने कहा अपराध की प्रवृत्ति गंभीर नहीं तो बर्खास्ती गलत है. (Dismissal Order Canceled)

MP Panchayat Chunav 2022: 21 साल की उम्र में बनी सरपंच, 48 वोटों से जीत हासिल कर ये पद अपने नाम किया

सतना। 21 साल की बेटी ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सरपंच पद में जीत हासिल की है. अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत अमरपाटन के ग्राम पंचायत झिरिया कोपरिहान द्वितीय चरण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीती है. ओबीसी वर्ग की इस युवा प्रत्याशी ने अनारक्षित महिला सीट पर 7 प्रतिद्वंदियों को पराजित कर 48 वोट जीत रागिनी पटेल ने ये पद अपने नाम किया है.

MP Nikay Chunav: भाजपा पर जमकर बरसे कमलनाथ, कहा- बुरहानपुर ऐतिहासिक शहर, लेकिन विकास के मामले में पिछड़ा

बुरहानपुर। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (Madhya Pradesh urban body elections) को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक (Congress star campaigner) अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए सभा और रैलियां कर रहे हैं, इसी कड़ी में रविवार को बुरहानपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की आमसभा सभा आयोजित हुई. इस चुनावी सभा मे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath ) भाजपा (Bjp) पर जमकर भड़के.

Bhopal Pipe Line: राजधानी में फिर गहरा सकता है जल संकट, कोलार मेन पाइप लाइन फूटी, लाखों लीटर पानी बहा

भोपाल। राजधानी में एक बार फिर जल संकट गहरा सकता है. भोपाल में पानी सप्लाई करने के लिए कोलार डैम से आने वाली पाइपलाइन भोपाल के कोलार चौराहे पर फूट गई. जिसके चलते पानी फव्वारे के रूप में हवा में उछलता दिखाई दे रहा है, जिस कारण वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डाइवर्ट कराया है और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी. आधे भोपाल को पानी सप्लाई करने वाली कोलार पाइप लाइन फूटने से शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.

Jabalpur High Court: एक अपराध पर दो FIR दर्ज, हाईकोर्ट ने ट्रायल का दिया निदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अपराधिक प्रकरण में दो एफआईआर दर्ज कर लिया गया था. इसको लेकर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पृथक- पृथक अभियोजन पत्र दायर करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू की एकलपीठ ने एक ही ट्रायल करने के निर्देश जारी किए हैं.(Jabalpur High Court News) (Two FIRs registered on one crime in Jabalpur)

Gwalior Mayor Election: प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सिंधिया की बैठकें जारी..CM शिवराज रोड शो से मांगेंगे वोट

ग्वालियर में प्रचार-प्रसार के अंतिम चरण में बीजेपी नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह से बैठकें और सभाएं कर रहे हैं तो वहीं शाम को CM शिवराज भी रोड़ शो के जरिए आम मतदाताओं से मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की मांग करेंगे. (Vote demand mayor candidate Gwalior)Final phase of campaigning in Gwalior Vote demand for Gwalior mayor candidate Jyotiraditya Scindia's meetings and meetings Roadshow of in Gwalior

Shivpuri Road Accident: शिवपुरी-अशोकनगर मार्ग पर हादसा, सवारियों से भरी बस पलटी

शिवपुरी में तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो कर हादसे का शिकार हो गई. (Shivpuri Road Accident) गनीमत रही कि किसी भी सवारी को चोट नहीं आई है. बस पलटने की वजह स्टेरिंग फेल होना बताया जा रहा है.

AAP in Gwalior: सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया MLA किडनैपिंग गैंग, ED को बताया बीजेपी का कार्यालय

संजय सिंह नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि आज ईडी भाजपा का कार्यालय बन गई है. साथ ही उन्होंने उदयपुर की घटना को लेकर भी भाजपा पर वार किया.