Shivpuri Rain: शिवपुरी में पहली बारिश के दौरान निचली बस्तियों में भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी

शिवपुरी में गुरुवार को हुई पहली बारिश ने लोगों को एक तरफ जहां गर्मी से राहत दी, तो वहीं ये बारिश लोगों की परेशानी का सबब भी बन गई. पढ़िए कैसे...(lower areas of Shivpuri drowned)

Chhatarpur Crime: अमानवीयता! हलवाई ने शादी में खाना बनाने से किया इनकार, दबंग ने काट दी उंगलियां

छतरपुर। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक दबंग ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. दबंग व्यक्ति ने एक हलवाई की उंगलियां काट दी. घटना लवकुशनगर थाना क्षेत्र के अंधियारी बारी गांव की है. यहां हलवाई का काम करने वाले रामदास कुशवाहा ने आरोपी राजा कुशवाहा के घर में होने शादी समारोह में अपने काम की व्यस्तता बताकर खाना बनाने से इनकार कर दिया था. इस बात से दबंग राजा कुशवाह नाराज हो गया. उसने हलवाई रामदास को इनकार करने के सजा देते हुए उसकी उंगलियां काट दी. घायल हलवाई का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से हलवाई के परिवार में खौफ है.

Bhind Collector Video: सार्वजनिक बैठक में CHO से गाली गलौज, कलेक्टर का वीडियो वायरल

भिंड। कलेक्टर के आपा खोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कर्मचारियों से वो अभद्रता और गाली गलौज करते साफ सुने और देखें जा रहे हैं. सोमवार को जिला पंचायत सभागार में कलेक्टर सतीश कुमार एस ने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के संदर्भ में बैठक बुलाई थी. इसमें जिले के कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बुलाया गया था. (Bhind Community Health Officers Meeting) बैठक में कलेक्टर द्वारा पूछे गए सवाल पर किसी सीएचओ (CHO) ने बीच में जवाब देने की कोशिश की तो कलेक्टर नाराज हो गए. गाली गलौज करने लगे. कलेक्टर के इस बर्ताव को बैठक में मौजूद किसी कर्मचारी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. अब कलेक्टर यह वीडियो वायरल हो रहा है. (Bhind collector video Viral) हालांकि पहले भी कार्रवाई के दौरान कलेक्टर के इस तरह के वीडियो सामने आ चुके है.

Waiting African cheetahs : 70 साल बाद अफ्रीकन चीतों का दीदार कर सकेंगे सैलानी, कूनो नेशनल पार्क में तैयारी

मध्यप्रदेश की धरती पर 70 साल बाद 15 अगस्त से अफ्रीकन चीतों की छलांगें सैलानी देख सकेंगे. प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 16 अफ्रीकन चीतों को छोड़ा जाएगा. 1952 में चीतों को लुप्त घोषित कर दिया गया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने अफ्रीकन चीतों को बसाने की योजना बनाई थी. कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट को केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के हिस्से के रूप में पेश करेगी. (After 70 years see African cheetahs) (African cheetahs waiting india) (Preparations in Kuno National Park)

BJP Ujjain List : उज्जैन में बीजेपी की लिस्ट का इंतजार, जिले की जारी, उज्जैन व ग्वालियर में विरोध के स्वर

उज्जैन में नगर निगम के पार्षदों के टिकट को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है. कई घंटे चली बैठक के बाद भी नामों पर सहमित नहीं बन पाई. वहीं, एक वार्ड के लोगों ने पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन के सामने नारेबाजी की. उज्जैन जिले की नगर पालिकाओं के पार्षदों के टिकट की घोषणा कर दी गई है. वहीं, ग्वालियर के डबरा में बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर असंतोष दिखाई दिया. गुस्साए लोगों ने पूर्व मंत्री इमरती देवी के सामने नारे लगाए.(Waiting for BJP list in Ujjain) (Ujjain BJP district announced) (Voices of protest in Ujjain and Gwalior)

Man Suicide Indore : धमकियों से तंग युवक ने जहर खाकर जान दी, सुसाइड नोट में लिखे सूदखोरों के नाम

इंदौर में सूदखोरी का जाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है. सूदखोरों से त्रस्त लोगों द्वारा लगातार आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के अरिहंत नगर से गुरुवार को सामने आया. यहां के 38 वर्षीय युवक सैलून व्यवसायी ने सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. (Frustrated threats man committed suicide) (Man committed suicide by poison) (Names usurers written suicide note)

Agneepath Scheme Controversy: इंदौर में भड़की 'अग्निपथ' के विरोध की आग, छात्रों ने की योजना वापस लेने की मांग

इंदौर। मरीमाता चौराहे पर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया. (indore Student Protest) युवाओं का कहना है कि, अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के तहत केवल 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती की जा रही है. हम पिछले कई सालों से सेना में भर्ती (Indian Army Recruitment) की तैयारी कर रहे हैं. हम 17 साल नौकरी करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है. मरीमाता चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने चेतावनी दी कि, यदि समय रहते आदेश में परिवर्तन नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. साथ ही कुछ छात्रों ने जनप्रतिनिधियों से कुछ दिन तक सीमा पर नौकरी करने की बात कही है.

Agnipath Scheme Protest: ग्वालियर में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, रेल ट्रैक उखाड़ा, ट्रेनों पर पथराव, आगजनी, भारी पुलिसबल तैनात

केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देशभर में विरोध तेज हो गया है. कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही यह विरोध हिंसक हो उठा है. ग्वालियर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन को अपना निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की.

Panchayat election boycott: आजादी से आज तक नहीं बनीं गांव में सड़क, सीएम के हाथों में ज्ञापन देने के बाद भी हालात जस के तस

भिंड की शेरपुरा पंचायत के महूरी का पुरा के मतदाताओं ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से आज तक गांव में सड़क नहीं है. जिसके कारण अर्थी और गर्भवती महिलाओं को कीचड़ के दलदल से निकालकर ले जाना पड़ता है. साथ ही पढ़ाई को लेकर भी समस्याएं है जिनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है. ग्रामीणों का कहना है कि चाहे कोई भी चुनाव हो, पंचायत, विधानसभा या लोकसभा. जब तक सड़कों की हालत दुरुस्त नहीं होगी, तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं करेगा.

Golikand in Satna: सरपंच प्रत्याशी के भाई ने पूर्व उप सरपंच को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

सतना के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर पंचायत कुड़िया ग्राम में गोलीकांड के बाद दहशत का माहौल है. जहां सरपंच प्रत्याशी के हिस्ट्रीशीटर छोटे भाई ने पूर्व उपसरपंच को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी ने खुद अपने हाथ में गोली मारकर बचने का प्रयास किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.