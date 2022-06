Yamunotri Bus Accident: पन्ना में एक साथ जली 24 चिताएं, हर तरफ पसरा मातम

यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास हुए बस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 24 श्रद्धालुओं का मंगलवार को पन्ना में अंतिम संस्कार किया गया. एक साथ जब 24 अर्थियां गांव से निकलीं, तो पूरा गांव भावुक हो गया. (Yamunotri Bus Accident)

Man Eater Tiger Break Cage:पिंजरे से बाहर निकला आदमखोर बाघ, भोपाल वन विहार में मचा हड़कंप, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद पाया काबू

रेस्क्यू सेंटर में बंद टाइगर अचानक अपने केज से बाहर निकल आया. घटना की जानकारी लगते ही वन विहार में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में वन विहार में मौजूद पर्यटकों को बाहर निकालकर पार्क से सभी गेट बंद कराकर रेस्क्यू किया गया.

Train Bedroll Facility: ट्रेन में बेडरोल मिलेगा या नहीं? जानिए AC कोचेस को लेकर रेलवे का नया नियम, जिससे मिलेगी सटीक जानकारी

अगर आप ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ट्रेन में बेडरोल की सुविधा है या नहीं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है. दरअसल Indian Railway एयर कंडिशन्ड यानी AC कोच में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए नया नियम लेकर आया है. इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि किस गाड़ी में बेडरोल जिसमें तौलिया, कंबल. 2 कॉटन चादर और तकिया शामिल है मिलेगा या नहीं?

MP Election 2022: नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी, एक दूसरे पर बरसाए जूते

भोपाल। मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव (municipal elections) का दौर चल रहा है. कांग्रेस और भाजपा अपने अपने स्तर पर हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हो गया. मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक जा पहुंचा और कांग्रेसियों के दो गुट आपस में भिड़ गए. एक दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाने लगे. ये घटना भोपाल की है जहां पार्षद टिकट को लेकर कांग्रेस के दो गुट आपस में लड़ाई झगड़ा करते दिखाई दिए.

Soil Campaign Of Jaggi Vasudev : 9 जून को भोपाल पहुंचेंगे सद्गुरु जग्गी वासुदेव, मिट्टी बचाओ अभियान में मांगेंगे समर्थन

मिट्टी बचाओ अभियान पर निकले सद्गुरु जग्गी वासुदेव 9 जून को भोपाल पहुंचेंगे. वे शहर में मिट्टी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने आ रहे हैं. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जग्गी वासुदेव के भोपाल कार्यक्रम की सूचना दी. उनका कार्यक्रम शहर के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा. (Sadhguru Jaggi Vasudev in Bhopal on June 9) (Jaggi Vasudev seek support in save soil campaign)

MP Panchayat Election: बालाघाट में निर्विरोध चुनी गई पंचायत,15 सरपंच 15 पंच निर्विरोध निर्वाचित, सभी महिलाएं

बालाघाट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है (MP Panchayat Election 2022). इस बीच बालाघाट से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) ने गांव की लड़ाई को खत्म कर दिया और प्रतिद्वंद्विता की राह को एकता के हार में पिरो दिया है. बालाघाट के प्रत्येक ग्रामों में सरपंच, उप-सरपंच और पंच पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन कुछ गांवों से चुनाव बहिष्कार के शोर भी सुनने मिल रहे हैं.

Wheat Purchase : समर्थन मूल्य को नहीं मिला किसानों का 'समर्थन', गेहूं को खुले बाजार में ज्यादा रेट मिला

समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा की गई गेहूं खरीदी में इस बार किसानों ने रुचि नहीं दिखाई. सागर जिले में 31 मई तक हुई गेहूं खरीदी में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा था. लेकिन सिर्फ 1 लाख 54 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदी केंद्रों पर बिकने के लिए पहुंचा. खास बात ये है कि करीब 80 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन तीन चौथाई किसान गेहूं बेचने ही नहीं आए.

Another Baba Exposed: हरदौहा 'बाबा' के चंगुल से मुक्त कराई गई युवती, 2 साल से थी लापता, बाबा पर अपहरण और दुष्कर्म का है आरोप

ग्वालियर पुलिस ने मंगलवार को सीधी से हरदौहा बाबा के चंगुल से युवती को मुक्त कराने के बाद हाई कोर्ट में पेश किया. बाबा पर युवती का अपरहण और दुष्कर्म करने का आरोप है. यह भी सामने आ रहा है कि बाबा ने युवती को झांसे में लेकर शादी कर ली थी. गौरतलब है कि ग्वालियर में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और हरदौहा महाराज के नाम से प्रसिद्ध संत पर धोखे से शादी करने और लड़की को बंधक बनाए रखने के आरोप लगे हैं. इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Naman Ojha Father Arrested: KCC में सवा करोड़ का घोटाला कर बुरे फंसे क्रिकेटर के पिता, पुलिस ने न्यायालय में किया पेश

फर्जी केसीसी खाते खोलकर सवा करोड़ का गबन करने वाले बैंक के सहायक प्रबंधक और क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश. (Naman Ojha Father Arrested)

Shivraj Cabinet Decisions : माफिया से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों के घर बनेंगे, संविदा शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड पे

शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. सरकार ने फैसला किया है कि अतिक्रमणकारियों, माफिया और दबंगों से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के घर बनाए जाएंगे. इन जमीनों पर स्कूल भी खोले जाएंगे. इसके साथ ही संविदा शिक्षकों को ग्रेड पे देने के अलावा श्रमिक महिलाओं को भी राहत दी गई है.