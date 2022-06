Uttarkashi Bus Accident: उत्तराखंड से लौटे CM शिवराज, कहा- मां ने बेटे का पूछा हाल, मैंने झूठ कहते हुए कहा- वो ठीक है

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार शाम एक बस खाई में गिर गई (Uttarkashi Bus Accident). इसमें मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थयात्री और ड्राइवर-क्लीनर समेत 30 लोग सवार थे. सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल दामटा पहुंचे, और वहां के हालातों के बारे में जानकारियां ली. सीएम शिवराज ने इस हादसे को लेकर कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ इतना दर्दनाक हादसा हो और मैं रात में चैन की नींद सो जाऊं ये मैं कर नहीं सकता था, इसलिए रात में ही देहरादून पहुंच गया. (CM Shivraj returned from Uttarakhand) इस हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है जिसमें से 25 एमपी के लोग हैं जबकि 3 घायल हैं.

Bhopal Nagar Nigam : अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी, निगमकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर मामला दर्ज

राजधानी में नगर निगम (Bhopal Nagar Nigam) ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. (Bhopal encroachment removal action) कार्रवाई के दौरान जिला चिकित्सालय के पास चाय समोसे की दुकान चला रही महिला का सामान फेक दिया गया.उसका ठेला भी निगमकर्मियों ने जब्त कर लिया. महिला ने भी जम कर विवाद किया. वह निगम (BMC encroachment removal action) के वाहन पर चढ़ गई. काफी देर तक हंगामा चलता रहा. कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा (Congress MLA PC Sharma) के साथ उनके समर्थक भी पहुंच गए.

Morena Crime News : पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमला, आरोपी पर नामजद FIR दर्ज

मुरैना में शनिवार की रात पूर्व पार्षद और उसके भाई पर फायरिंग की गई. इस जानलेवा हमले में दोनों बाल-बाल बच गए, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है.

Sagar Congress Mayor Candidate : सागर से महापौर पद के लिए निधि जैन कांग्रेस उम्मीदवार, अपने विजन और रणनीति के बारे में कही ये बात

सागर से कांग्रेस महापौर पद के लिए निधि जैन (Sagar Congress Mayor Candidate) को उम्मीदवार बनाया गया है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने निधि जैन से बात की. उन्होंने कहा कि हम सीधे सच्चे लोग हैं और सिर्फ समाज सेवा के लिए समर्पित हैं. हमारी कोई भी रणनीति नहीं है. अच्छे विजन के साथ अच्छा काम करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि जनता हमें सहयोग करें.

Lobbying in MP Congress: मध्यप्रदेश में नगरीय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में दंगल

MP में कांग्रेस के भीतर फिर से आग सुलगने लगी है और (Lobbying in MP Congress) पार्टी के अंदर उथल-पुथल तेज हो गई है. पार्टी ने मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव किया है और इसके बाद कयास तेज हो गए हैं कि क्या चुनाव तक कांग्रेस एकजुटता दिखा पाएगी या फिर चुनाव से ठीक पहले की गुटबाजी फिर से पार्टी पर भारी पड़ेगी. कमल नाथ ने 9 जून केा नेताओं की एक बैठक भी बुलाई (urban panchayat elections in Madhya Pradesh) (kamalnath vs digvijay singh)

Khushi in Fencing Championship Korea : झुग्गी में रहने वाली OT अटेंडर की बेटी करेगी तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व

भोपाल की फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाड़े (Fencing player khushi dabhade) अब कोरिया में सीनियर एशियन चैंपियनशिप (Senior Asian Fencing Championship) में भाग लेने जा रही हैं. खुशी का तलवारबाजी का सफर काफी शानदार रहा है. खुशी एक गरीब परिवार से हैं लेकिन उनके माता-पिता ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया. उनके पिता ने अपनी जरूरतों को पूरा ना करते हुए बेटी की जरूरतों को पूरा किया है.

Dead Body cremated twice : बालाघाट जिले में क्यों हुआ एक ही शव का दो बार अंतिम संस्कार, देखिए.. क्या है माजरा

बालाघाट जिले के एक गांव में एक शव का दो बार अंतिम संस्कार हुआ. पहले क्रिश्चयन रीति- रिवाज से तो दोबारा आदिवासी रीतिरिवाज से. दरअसल, दो परिवारों ने अपने घर के सदस्य की गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. इसी दौरान एक अज्ञात शव बरामद किया गया. शव क्षत-विक्षत था. इसलिए पहचान करना मुश्किल था. जब एक क्रिश्चयन परिवार ने उस शव को अपने घर का सदस्य बताया तो पुलिस ने उसे सौंप दिया. शव दफनाने के बाद एक आदिवासी परिवार ने जब आपत्ति ली तो दोनों परिवारों के समक्ष पुलिस ने दफनाए गए शव को निकलवाया और आदिवासी परिवार को सौंपा.

Morena Crime News : पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमला, आरोपी पर नामजद FIR दर्ज

मुरैना में शनिवार की रात पूर्व पार्षद और उसके भाई पर फायरिंग की गई. इस जानलेवा हमले में दोनों बाल-बाल बच गए, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है.

Shivpuri Crime News: चुनावी बिगुल बजने के बाद शराब की तस्करी शुरू, अवैध शराब की 20 पेटियों के साथ 2 गिरफ्तार

शिवपुरी जिले में चुनावी बिगुल बजने के बाद शराब की तस्करी भी एक बार फिर शुरू हो चुकी है, जिसके तहत आज कोलारस थाना पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 78000 की अवैध शराब जब्त की गई है. (Shivpuri Crime News)

MP Panchayat Chunav : निरस्त नामांकन की होगी जांच, अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, नामांकन करने की आज आखिरी तारीख

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रकिया चल रही है. जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जमा किए हैं, वे 10 जून तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे. वहीं जानबूझकर नामांकन निरस्त न हो इसलिए निरस्त होने वाले नामांकन की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने की व्यवस्था की गई है. अधिकारियों (MP state election commission) द्वारा ऐसे नामांकनों की जांच की जाएगी, जिनके निरस्त होने से कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हों.