MP Local Body Election: 2 चरणों में होंगे चुनाव, 6 जुलाई को पहले 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान, जानिए कब आएंगे नतीजे

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. (MP Local Body Election) राज्य निर्वाचन आयोग ने (State Election Commission) ने 2 चरणों में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का ऐलान किया है. दोनों चरण के नतीजे 17 और 18 जुलाई घोषित किए जाएंगे.(press conference).

Congress MLA Allegation on BJP MP: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का आरोप कहा- मुझ पर डोरे डाल रही है भाजपा, भाजपा बोली शुक्ला छुट्टे सांड

इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला (indore Congress MLA Sanjay shukla) ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. इधर संजय शुक्ला के आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

JP Nadda on Familialism: परिवारवाद पर समझौता नहीं, चाहे पार्टी को नुकसान ही क्यों न हो

राजधानी भोपाल पहुंचे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने गुरुद्वारा नानक टेकरी साहिब पहुँचकर मत्था टेका. उन्होनें बीजेपी कार्यालय में हुई मीटिंग और मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साथ ही नड्डा ने साफ किया कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा. नड्डा ने CAA से लेकर भी अपनी और पार्टी की राय रखी.

Rajya Sabha Election: जबलपुर की संकरी गालियों से निकली सुमित्रा वाल्मीकि-अब चढ़ेगी संसद की सीढ़ियां, सुनें संघर्ष की कहानी

मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद की उम्मीदवार ने ETV BHARAT से बातचीत में बताया कि, कैसे उन्हें टिकट मिला और किस-किस का योगदान रहा. उन्होनें कहा कि पहली बार कोई दलित महिला राज्यसभा जा रही है. ये एक जिम्मेदारी बड़ी है जिसके लिए पार्टी ने मुझे चुना है.

Urban Body Elections : महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवारों को नामांकन में ये जानकारियां देनी होंगी, वरना चुनाव लड़ना मुश्किल

नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को बताना होगा कि उनके ऊपर कितना बकाया है. चुनाव के पहले उन्हें बकाया सहित तमाम बकाया को भरना होगा, इसके बाद ही वे चुनाव लड़ सकेंगे. (Candidates for post of mayor and councilor) (MP Local Body Election)

Letter to Nadda : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को पत्र, कई सवालों के जवाब पूछे

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने प्रदेश के दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है. नेता प्रतिपक्ष ने नड्डा से शिवराज मंत्रिमंडल को सुशासन का पाठ पढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है. सरकार ही भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में जुटी है. (Leader of Opposition in Assembly Dr Govind Singh) (Leader of Opposition letter to BJP National President) (Leader of Opposition asked many questions)

Gangrape In Gwalior : स्कॉर्पियो में बंधक बनाकर पहाड़ी पर महिला से गैंगरेप, तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस

ग्वालियर में एक बार फिर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. महिला बाजार से अपने घर जा रही थी, तभी स्कार्पियो में सवार लोगों ने उसे ऑटो से खींच लिया. इसके बाद स्कॉर्पियो में बैठाकर पहाड़ी की तरफ ले गए, जहां तीन आरोपियों ने बारी-बारी के साथ उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. (Woman gangraped on hill in Gwalior) (Woman hostage in Scorpio and gangrape) (Police in search of three accused)

Bhind Hotel Lift Fell: सेल्फी के दौरान 15 फिट नीचे गिरी लिफ्ट, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर, देखें Video

भिंड के एक होटल में शादी की सालगिरह मनाने आए परिवार के साथ बड़ा हादसा हुआ. परिवार के लोग होटल की लिफ्ट में सेल्फी ले रहे थे, इसी दौरान लिफ्ट टूटकर गिर गई. इसका वीडियो अब सामने आया है. (Bhind Hotel Lift Fell) (Bhind hotel elevator collapsed)

Suicide Case In Indore : बच्ची की फीस नहीं भर पाया पिता, स्कूल वाले कर रहे थे परेशान, किया सुसाइड

इंदौर में बच्ची की स्कूल न भर पाने के तनाव में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. लॉकडाउन के दौरान युवक का काम बंद हो गया था. वह पैसों के लिए परेशान था. बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन फीस न भर पाने के कारण स्कूल प्रबंधन ने उसे दूसरी क्लास का रिजल्ट दिया था. स्कूल वाले फीस के लिए उसे लगातार फोन कर रहे थे, जिससे वह परेशान था. (Desperate youth commits suicide) (Unable to pay fees youth suicide) (School management troubling to Father)

बच्चे ने पहले हॉरर वीडियो देख, गुड़िया को लगाई फांसी, फिर खुद भी की आत्महत्या

महाराष्ट्र में एक बच्चे ने हॉरर वीडियो देखने के बाद अपनी गुड़िया को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से बच्चे के परिवार सहित पुलिस वाले भी स्तब्ध हैं. आखिर यह घटना कैसे घटी, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..