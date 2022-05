Panchayat elections in MP: मतपत्रों में होगी कलर कोडिंग, जानिए किस पद के लिए किस कलर का होगा मतपत्र

मध्य प्रदेश में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव मतपत्रों से कराए जाने हैं, मत पेटियों और मत पत्रों को लेकर कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं. मतदान के लिए अलग-अलग पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग निर्धारित किया गया है. प्रदेश भर में सरपंचों के 22 हजार 921 और पंच पद के 3 लाख 63 हजार 726 पदों के लिए चुनाव होने हैं.

EOW Raid Mandsaur: पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी, 2 करोड़ 60 लाख की संपत्ति उजागर

MP के मंदसौर में ईओडब्ल्यू की टीमों ने छापामार कार्रवाई की है. पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. दिनेश शर्मा के ऊपर हले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिस कारण शासन ने इन्हें लंबे समय से सेवा से बर्खास्त कर दिया. जांच में अभी अघोषित आय और आय से ज्यादा संपत्ति का मामला और बढ़ भी सकता है.

Saint Marriage Fraud: संत की गंदी करतूत! पहचान छुपाकर की शादी, फिर लड़की को किया गायब, अब सामने आया वीडियो

ग्वालियर में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और हरदौहा महाराज के नाम से प्रसिद्ध संत पर धोखे से शादी करने और लड़की को बंधक बनाए रखने के आरोप लगे हैं, इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.(Saint Marriage Fraud Gwalior)

Gwalior BJP Meeting: चंबल अंचल में बीजेपी नेताओं में बैठकों का दौर जारी, चुनाव से पहले मनमुटाव दूर करने में जुटे नेता

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच तीन दिन पहले ग्वालियर में बंद कमरे में आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात हुई. मुलाकात नरेन्द्र सिंह तोमर के बंगले पर हुई है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा राजनितिक हालातों पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है. कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर-चंबल अंचल में बीजेपी दो गुटों में बंटी हुई है. सिंधिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, जिनकी सिंधिया ने नहीं बनती.

Jyotiraditya Scindia in Jabalpur: सिंधिया ने की मोदी सरकार के काम की तारीफ बोले- पीएम के साथ कदम मिलाकर चलना वक्त की जरूरत

जबलपुर में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कोरोना काल में लोगों के खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य की चिंता का काम भी देश के प्रधान सेवक पीएम मोदी ने किया था.(Jyotiraditya Scindia in Jabalpur)

sumitra valmiki filed nomination: सीएम शिवराज ने बताया वाल्मिकी समाज का सम्मान, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, प्रशासन के पास उनका मोबाइल नंबर तक नहीं था

केंद्रीय हाई कमान से राज्यसभा के लिए एमपी से दोनों महिला प्रत्याशियों के नामांकन ने प्रदेश बीजेपी नेताओं को भौचक्का कर दिया है. दो महिलाओं को ,एक दलित और एक ओबीसी को टिकट दिए जाने का अंदेशा किसी को नहीं था , लेकिन केंद्र के फैसले ने सबको चौका दिया है. दोनों ही कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर चुकी हैं.

Theft Stunt Video: अनोखी LIVE चोरी, हाईवे पर चलते ट्रक से बाइक सवार चोरों चुराई बोरी, चोरी कर चलती बाइक पर बैठा युवक

उज्जैन। दिन दहाड़े ट्रक कटिंग का हैरान कर देने वाला मामला उज्जैन से सामने आया है. हाईवे के बीच में मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने एक चलती ट्रक को अपना निशाना बनाया. एक युवक जहां बाइक चला रहा था, तो वहीं दूसरा युवक चलती बाइक से ट्रक के पीछे चढ़ा और उसमें रखीं बोरी में से बेहद ही शातिराना अंदाज में बोरी निकालकर सड़क पर गिराता दिखा.

Jiwaji University Gwalior: भ्रष्टाचार का अड्डा! बिना निरीक्षण किए विश्वविद्यालय ने दी कॉलेजों को मान्यता, तालाबंदी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जीवाजी विश्वविद्यालय में बिना निरीक्षण किए 276 कॉलेजों को मान्यता देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेटों पर तालाबंदी भी की. (Jiwaji University Gwalior)

Pragya Thakur Controversial Statement: 75 साल बाद खुद को हिंदू बताने वाले अभी तक क्या थे? नेहरू को बताया एक्सीडेंटल हिंदू

भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक्सीडेंट्ल हिंदू हूं, यही कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू नहीं माना.ठाकुर ने कमलनाथ पर भी कटाक्ष किया.

Reservation for District Panchayat : MP में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण, देखिए ..किस जिले से कौन लड़ सकेगा चुनाव

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराई गई आरक्षण प्रक्रिया में ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, देवास जिलों के आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है. इन्हें एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं छिंदवाड़ा, खंडवा, सिवनी, कटनी को एससी के लिए आरक्षित किया गया है. (Reservation for District Panchayat) (Who will contest elections in which district)