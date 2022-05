Gwalior shamed: किशोरी को बंधक बनाकर पड़ोसियों ने किया गैंगरेप, प्रेग्नेंट होने पर कराया गर्भपात, एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

ग्वालियर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, (Gwalior shamed) जहां तीन पड़ोसियों ने एक नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. (Gwalior teenage girl gang rape by neighbours) इतना ही नहीं पीड़िता के प्रेग्नेंट होने पर आरोपियों ने उसका गर्भपात भी कराया, और रिपोर्ट दर्ज ना कराने को लेकर धमकाया. फिलहाल किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Action Of Bhopal Police : वकील पर हमला करने के आरोप में दो आरोपियों को जेल भेजा

भोपाल में एक वकील पर हमला करने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी देखकर हमलावरों को पकड़ा. (Two accused sent to jail)

ETV भारत EXCLUSIVE : चंबल को सिर्फ बीहड़ और डकैतों से नहीं आंकिए, महाभारत व रामायण काल की पुरातत्व संपदा से भरे हैं भिंड के बीहड़ी गांव

चंबल का नाम लेते ही लोगों के जेहन में बीहड़ और डकैतों की तस्वीरें उभरकर सामने आ जाती हैं. लेकिन इससे इतर चंबल का इतिहास बहुत ऐतिहासिक है. यहां सदियों पुरानी पाषाण कला नज़र आती है. महाभारत-रामायण काल के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, जिन्हें सहेजने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है. भिंड ज़िले में एक ऐसी प्राचीन प्रतिमा भी मिली है, जिसे 1988 में मॉस्को में प्रदर्शित किया गया था. उस दौरान इसे विश्व मे 51वीं रैंक दी गयी थी. चंबल के इस ऐतिहासिक गाथा के हर पहलू से रूबरू होने के लिए पढ़िए ETV भारत ये स्पेशल रिपोर्ट ...

Shajapur High Voltage Drama: लड़की लेकर भागा तीन बच्चों का पिता, पुलिस ने पकड़ा तो थाने में किया हंगामा, जानें क्या है पूरा मामला

शाजापुर में एक सिरसिरे आशिक का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया था, जिसके बाद पकड़े जाने पर जब लड़की अपने बयान से पलटकर घर चली गई तो प्रेमी ने घंटो तक थाने में हंगामा किया.

MP Ajab Gazab Hai : सागर जिले के देवरी में पेंशन की हकदार तीन महिलाओं को जीते जी मृत घोषित कर दिया

सागर जिले की देवरी नगरपालिका का कारनामा वृद्ध महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है. दरअसल नगरपालिका देवरी ने तीन वृद्ध महिलाओं को शासन के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल में मृत घोषित कर दिया है.अब इन महिलाओं को पेंशन पाने के लिए अपने आपको जीवित बताने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं.

Shukra Pradosh Vrat : वैभवशाली जीवन, वैवाहिक सुख का आशीर्वाद मिलेगा इस व्रत को करने से, जानें शुभ मुहूर्त और व्रत कथा

भगवान शिव (Lord Shiv ji) सामान्य जलाभिषेक और पूजा-अर्चना से ही खुश हो जाते हैं. प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है. भगवान शिव प्रदोष व्रत करने वाले अपने भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं. 27 मई को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्रवार (Friday) को पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत (Shukra pradosh vrat May) कहते हैं.

Blackmaling : सावधान! Video Calling के दौरान महिला हुई न्यूड तो युवक भी हो गया, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल

इंदौर में लगातार ब्लैकमलिंग के मामलों में इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में एक और मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में सामने आया है. एक युवती ने युवक को फोन किया. फोन करने के दौरान युवती ने युवक से अश्लील बातें की और उसका वीडियो बना लिया. इसके बाद लगातार युवती द्वारा युवक को ब्लैकमेल किया जा रहा है. पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है.

ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा: बोलेरो ने सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे लोगों को रौंदा, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, मृतक एक ही परिवार के

सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे में गांव के बाहर सड़क किनारे बैठ कर बस का इंतजार कर रहे लोगों को बुलेरो ने रौंद दिया. हादसा तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की वजह से हुआ. ट्राइवर और गाड़ी के बारे में पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा सकी है.

Cyber ​​attack on SpiceJet : स्पाइस जेट के सर्वर पर साइबर अटैक, जबलपुर से कई Flight प्रभावित

स्पाइस जेट कंपनी के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है. इस कारण स्पाइस जेट की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं. साइबर अटैक होने के कारण जबलपुर से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट भी तीन घंटे देरी से रवाना हुई. स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट भी प्रभावित रही.

Politics on Toys : कांग्रेस का सरकार पर हमला- प्रदेश में 35 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार, कौन है जिम्मेदार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खिलौना एकत्रीकरण के लिए निकाली गई हाथ ठेला यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि कमलनाथ सरकार के समय आंगनबाड़ियों के लिए 92 करोड़ के खिलौने खरीदे गए थे. ये खिलौने कहां गए, जो अब मुख्यमंत्री को खिलौने के लिए हाथ ठेला चलाना पड़ रहा है.