Bhopal Crime News: गर्लफ्रेंड के चक्कर में दोस्त की हत्या, 7 महीने तक कमरे में गाड़ कर रखा शव, जानें कैसे खुला राज

भोपाल में लिविंग रिलेशन में रहने वाले एक युवक ने गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर रखने के शक में अपने ही दोस्त की हत्या कर उसका शव अपने कमरे में 7 महीने तक (friend dead body buried at home for 7 month) छुपाए रखा. बीती रात पड़ोसियों से हुए झगड़े में आरोपी में हत्याकांड का राज उगला, जिसके बाद अब पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है.

Cheating in name of Marriage : एक लड़की को धोखा देकर दूसरी से करने वाला था शादी, मंडप के दिन दूल्हा गिरफ्तार, जेल भेजा

शादी का झांसा देकर 19 वर्षीय युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी को जबलपुर की माढ़ोताल पुलिस ने शादी के दौरान हल्दी के दिन गिरफ्तार कर लिया. युवक युवती को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करने वाला था. (Groom arrested on day of Mandap)मंगलवार को उसकी बारात जाने वाली थी. (One girl to marry another by cheating) पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

Politics of MP : CM शिवराज की हाथ ठेला यात्रा से पहले विरोध में कांग्रेस ने निकाली यात्रा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनबाडियों के लिए खिलौने के लिए निकलने वाली हाथ ठेला यात्रा के पहले सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विट्टन मार्केट में हाथ ठेला लेकर निकले और सीएम के आयोजन का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता महंगाई से परेशान है और सरकार सिर्फ तमाशा करने में जुटी है.

Brothers Day 2022: खरगोन की बेटी ने शाहरुख खान और अजय देवगन को भेजा 5-5 रुपये का मनी-ऑर्डर, कारण जानकर रह जाएंगे दंग

फिल्म अभिनेता यूथ आईकन होते है, उनके द्वारा किए विज्ञापनों का यूथ पर सीधा असर पड़ता है. शाहरुख खान और अजय देवगन के पान मसाला का विज्ञापन करने से नाराज खरगोन की बेटी ने ब्रदर्स डे पर पांच-पांच रूपए का मनी ऑर्डर कर दोनों से पान मसाला देने या विज्ञापन बंद करने की अपील की है.

Murder of Girlfriend : अजब प्रेम की गजब कहानी.. पहले प्रेमिका को मोबाइल गिफ्ट किया, फिर मौत के घाट उतार दिया

शहडोल जिले के जंगल में एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटके मिले युवती के शव का राज खुल गया है. दरअसल, युवती की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी. घटना के अनुसार प्रेमी ने युवती को एक मोबाइल गिफ्ट में दिया था. प्रेमी ने जब प्रेमिका को कॉल किया तो मोबाइल बिजी आया. बस, इसी बात से प्रेमी का दिमाग घुम गया और उसने युवती की हत्या करने की साजिश रच डाली. उसने प्रेमिका को जंगल में बुलाकर पहले उससे संबंध बनाए, फिर उसे एक पेड़ पर ले गया और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया.

Brutality With Monk: साधु के साथ बर्बरता, युवकों ने पहले गालियां दी फिर पीटा, बाल भी काटे

खंडवा के रोशनी चौकी के ग्राम पटाजन से एक मामला सामने आया है, जहां एक साधु के साथ युवकों ने मारपीट की और जबरन उसके बाल काट दिए.घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. (Brutality with Monk in Khandwa)

Rajya Sabha Elections 2022: मध्य प्रदेश राज्यसभा की तीन सीटों के लिए आज से नामांकन, 10 जून को चुनाव

MP में 29 जून को रिक्त हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए दस जून को चुनाव कराया जाएगा. चुनाव की अधिसूचना रिटर्निंग आफिसर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मंगलवार को जारी करेंगे. इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का काम प्रारंभ हो जाएगा, नामांकन पत्रों की जांच एक जून को होगी और तीन जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

Protests Against Patanjali: पतंजलि की कच्छा क्रांति से इंदौर में हो गया बवाल, अब अंडरवियर बेच रहे बाबा रामदेव !

बाबा रामदेव के पतंजलि (Patanjali) के अंडर गारमेंट्स के विज्ञापन का इंदौर में जमकर विरोध हो रहा है. परशुराम सेना ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर विज्ञापन बंद करने की मांग की है. परशुराम सेना ने यह भी मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.

Kamalnath to ETV BHARAT : कमलनाथ बोले- चुनाव नजदीक आते ही सीएम शिवराज को याद आ जाते हैं किसान

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को देखकर किसानों को याद कर रही है. ETV भारत से विशेष बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कर्जा हमारी सरकार ने माफ किया था. ये सरकार सिर्फ नौटंकी करती है.

Deaf Olympics: पदक लाने वाले धनंजय और गौरंशी को मुख्यमंत्री ने दिए 25-25 लाख, प्रियांशु को 10लाख

मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में कई पदक झटके हैं. इस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और सम्मान राशि देकर शुभकामनाएं दी.