मध्‍य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार सुबह चार बजे ग्वालियर में लोगों के घर दरवाजा खटखटाकर उनकी समस्‍याओं के बारे में जाना. मंत्री तोमर ने बहोड़ापुर इलाके की गलियों में घूम-घूमकर लोगों से उनकी समस्‍या सुनी और लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई. इस मामले में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधा है.

शिवराज के मंत्री को सताने लगी वोटों की चिंता, ऊर्जा मंत्री सुबह 4 बजे जनता के घरों के दरवाजे खटखटाकर पूछने लगे समस्‍या

मनगवां थाना क्षेत्र के तिउनी गांव में छिपकली गिरी सब्जी खाने से एक ही परिवार के 5 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया .

छिपकली गिरी सब्जी खाने से 5 बच्चे बीमार मचा हड़कंप, सभी बच्चों को संजयगांधी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जब उसे पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल लाया गया तो यहां से उसके सोने-चांदी के जेवरात गायब हो गए. इसको लेकर परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस के साथ ही एमवाय प्रबंधक को दी. मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि यहां अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. (Jewelry stolen from dead body) (Jewelry stolen in mortuary of MY Hospital)

शर्मनाक ... इंदौर के एमवाय अस्पताल की मर्चुरी में रखे महिला की डेड बॉडी से गहने चोरी

रीवा में महिला एवं बाल विकास विभाग की दो महिला अधिकारियों को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है. अधिकारियों ने मध्यान भोजन का बिल पास कराने के लिए 20 हजार की रिश्वत मांगी थी. आरोपी अधिकारियों में से 1 महिला 5 हजार की रिश्वत पहले ही ले चुकी थी. (Rewa Lokayukta Police Action) (Rewa Women and Child Development two officers arrested)

मिड डे मील का बिल पास करने के लिए ली 10 हजार रुपये की रिश्वत, दो महिला अधिकारी गिरफ्तार

शहडोल। अमलाई थाना क्षेत्र के अमराडंडी में रेप के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. 4 साल की नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में जेल की हवा खा रहे आरोपी के घर पर बुलडोजर चला. आरोपी 202 हेक्टेयर भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 95 लाख रुपये बताई जा रही है, उस पर अवैध कब्जा कर कुछ हिस्से में मकान निर्माण कर रखा था.

रेप, लूट और चोरों को पनाह देने वाले आरोपियों पर शिवराज की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र में एक नमक कारोबारी संदिग्ध अवस्था में लहूलुहान हालत में पड़े मिले. उन्हें इलाज के लिए 108 के माध्यम से एमवाय हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. परिजनों ने पूरे मामले का खुलासा नहीं होने पर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है. पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी. (Sensation due to death of salt trader) (Salt trader death in under suspicious) (Salt trader death in Indore) (Family members accused of murder)

इंदौर में नमक कारोबारी की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

राजगढ़ जिले के एक गांव में नाबालिग युवती का शव मिलने की गु्त्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दरअसल, युवती की हत्या उसी के मामा और मामा के लड़के ने की थी. पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. बाप-बेटे ने प्रेमप्रसंग को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. (Rajgarh Disclose dead body of a girl) (rajgarh uncle Killed niece) (rajgarh girl murder)

अपनी भांजी को ही जहर पिलाकर मार डाला, प्रेमप्रसंग से खफा थे मामा व उसका बेटा

इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात गुंडे की हत्या का मामला सामने आया है. यह बात भी सामने आ रही है कि मृतक थाना क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा था और उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी.संभवतः इसी के चलते ये वारदात हुई. (Murder of infamous goon in Indore) (Police probing CCTV footage)

इंदौर में कुख्यात गुंडे की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस

MP में निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का सेमीफाइनल शुरु हो चुका है. भले ही अभी मुकाबला सीधा ना हो. ना ही इसमें पार्टी के झंड़े तले इलेक्शन होगा. मगर जमीनी स्तर पर नगर-नगर और गांव-गांव किसकी कितनी पकड़ है का पता चल जाएगा. यही नहीं इस चुनाव के परिणाम के साथ एक दिशा भी तय होगी की स्थानीय मुद्दे 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे. (panchayat politics of mp) (mp panchayat local body election)

MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में नगरीय और पंचायत है विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं. कांग्रेस नेताओं की ये परंपरा बन गई है. गृह मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी का वजूद खतरे में है और जब तक राहुल गांधी के अनुसार ये पार्टी चलेगी, खतरे में ही रहेगी.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना राहुल गांधी का पहला शगल