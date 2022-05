पवैया ने सलाह देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ज्ञानवापी भारत में एक ऐतिहासिक अवसर है.उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी ढांचे के लिए लड़ने वाला मुस्लिम समुदाय अगर इस मसले को आपसी सहमति से हल करने के लिए कदम बढ़ाता है तो इससे देश की फिजा बदल सकती है.

ज्ञानवापी पर जयभान सिंह पवैया की सलाह, सच्चाई को स्वीकार करे मुस्लिम समुदाय बदल सकता है देश की फिजा

शहर के कचहरी एरिया में एक दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. फिलहाल यहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं. दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार के सवाल करते हुए ट्वीट किए हैं. (neemuch violence)

नीमच विवाद पर राजनीति तेज, दिग्विजय ने उठाए सवाल तो, रामेश्वर शर्मा ने जवाब देते हुए कहा 'आप क्यों हर जगह जज बन जाते हो'

गुना एनकाउंटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सियासत हो रही है. दोनों दलों के बीच जल्दबाजी में इतने आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि, कभी-कभी ये हंसी के पात्र बन रहे हैं. (Guna criminals with BJP leaders photo viral) ताजा मामला गुना के प्रभारी मंत्री का है. जिनसे नेताओं के संबंधों पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कोई सेल्फी ले ले तो आप अपराधियों के खैर-ख्वाह नहीं बन जाते. मगर ये तब है जब बीजेपी और कांग्रेस दोने ही पार्टियों के नेता एक दूसरे की जमकर फोटो वायरल कर रहे हैं.

गुना में बीजेपी नेताओं के साथ अपराधियों की वायरल फोटो पर मंत्री जी को जवाब देना भारी पड़ा, सुनिए क्या कहा

ग्वालियर के बैजल कोठी के पास सोमवार रात एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाद में पास के ही मैदान से एक युवक का शव भी पुलिस को बरामद हुआ. जांच से खुलासा हुआ कि यह लव और धोखे का संगीन मामला है. पुलिस ने खुलासा किया कि लड़के को प्रेमिका का किसी और का होना मंजूर नहीं था लिहाजा उसने प्रेमिका की हत्या कर दी. (Gwalior latest Crime news) (lover murdered in gwalior)

ग्वालियर में प्रेमी का खौफनाक बदला! प्रेमिका करने जा रही थी किसी और से शादी, प्रेमी ने मार दी गोली

मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में परिवारवाद पर क्या बीजेपी ब्रेक लगा पाएगी. यह सवाल बीजेपी के मतदाताओं के बीच उठ रहा है. ओबीसी के लिए 27% से ज्यादा पार्टी स्तर पर आरक्षण देने की घोषणा से सवर्णों के साथ-साथ एससी और एसटी वर्ग के निशाने पर बीजेपी है. बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी को लेकर परिवारवादऔर उम्र के क्राइटेरिया पर मंथन कर रही है. (Will BJP able to put brakes on familism) (Local body election and BJP)

बड़ा सवाल... क्या स्थानीय निकाय चुनाव में परिवारवाद पर ब्रेक लगा पाएगी बीजेपी

भीषम गर्मी से झुलस रहे मध्यप्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्तमान एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर है, जो अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर पहुंच सकता है. इसके कमजोर पड़ने के बाद 22 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, जिससे तापमान नहीं बढ़ेगा. मध्यप्रदेश में मानसून इस बार 15 जून के आसपास दस्तक दे सकता है. (Relief news for MP) (Scorching heat in MP) (When will monsoon knock in MP)

भीषण गर्मी से झुलस रहे MP के लिए राहत देने वाली खबर, कब से मानसून देगा दस्तक... यहां जानें

भोपाल में 5-6 दिन से जारी पेयजल संकट को लेकर प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को बुलाकर नसीहत दी. उन्होंने कहा कि ऐसी भीषण गर्मी में पेयजल समस्या को हल करने में देरी क्यों लगाई. (Minister summoned collector and commissioner) (Drinking water crisis in Bhopal)

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में पेयजल संकट पर कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर को किया तलब

स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार के सहयोग से राजधानी भोपाल और इसके आसपास, 37 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक और 30 पॉलीक्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं. फिलहाल इसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है. कई जगहें फाइनल हो चुकी हैं. (Sanjeevani Clinic and Polyclinic in Bhopal) (Place marked to open Sanjeevani Clinic)

भोपाल में संजीवनी क्लीनिक और पॉलीक्लिनिक खोलने के लिए जगह चिह्नित

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी नीतीश गौड़ ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरूआत हो रही है. इसमें कॉलेज में अध्ययनरत छात्र ही एनएसयूआई का सदस्य बनेगा और सदस्यता आनलाइन होगी. जिसकी सदस्यता शुल्क न्यूनतम होगी. (NSUI membership campaign starts) (NSUI membership campaign for 1 month)

NSUI का सदस्यता अभियान 20 मई से शुरू होकर 1 महीने चलेगा

