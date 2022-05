पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. सफाई कामगार मजदूरों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भोपाल पीसीसी के ऑफिस में कहा कि भाजपा ने चुनावों से पहले देश में एक बार फिर बांटने की राजनीति शुरू कर दी है.

कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांटने की हो रही है कोशिश, चुनावों से पहले तेज हुई विभाजन की राजनीति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल 2.0 योजना की शुरूआत करते हुए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने इसे बंद कर दिया था. यह योजना किसी जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार आई तो उसने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. (Sambal 2.0 scheme start in MP) (CM sent 573 crores to worker account) (CM Shivraj target to Kamal Nath)

MP में संबल 2.0 योजना शुरू, सीएम शिवराज ने श्रमिकों के खाते में 573 करोड़ भेजे, कमलनाथ पर साधा निशाना

ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब अमेरिका, जापान सहित विकसित देशों में बैलट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार जीत हासिल कर रही है, जिससे ईवीएम में सवाल उठना लाजमी है.(Former CM Kamal Nath demand)

कमलनाथ का बड़ा बयान, हमारी सरकार आई तो बैलट पेपर से कराएंगे चुनाव, भाजपा की लगातार जीत पर भी उठाए सवाल

गर्मी में चलने वाली लू ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. ग्वालियर में बीते कुछ दिन से तापमान 46 डिग्री से अधिक बना हुआ है. यहां सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक सड़कें सूनी पड़ी रहती है. गर्मी के प्रचंड तेवरों ने सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है. (weather update mp)

ग्वालियर में गर्मी ने फिर दिखाए तेवर, बीते 3 दिन से 46 डिग्री से अधिक तापमान, सड़कों पर लगा अघोषित कर्फ्यू

MP में गुना मुठभेड़ के बाद राजनेताओं के क्रिमिनल लिंक्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिनमें शिकारियों, हत्यारों के बीजेपी और कांग्रेस से कथित तौर पर रिश्ते उजागर हो रहे है. दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्ट खुद दोनों पार्टियों के नेता ही शेयर कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

MP: बड़ा खुलासा- नेताओं और अपराधियों के गठजोड़ की पोल खोलती तस्वीरें, राज्य की राजनीति में हंगामा

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुना गोलीकांड और इसके बाद एनकाउंटर के बारे में बताया कि दो लोग घायल हैं. एक पुलिस एनकाउंटर में और एक पुलिस की कार्रवाई में मारा गया है. बाकी चार लोगों की तलाश जारी है. जल्द ही पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी. गृह मंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जो नजीर बनेगी. धर्मांतरण मामले में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, उनके लिए भी इंटेलिजेंस को बोल दिया गया है कि उन पर नजर रखी जाए. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Intelligence keep eye on missionary schools)

धर्मांतरण मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- मिशनरी स्कूलों पर निगाह रखेगी इंटेलिजेंस

मध्यप्रदेश में पर्सनल यूज वाले ई-व्हीकल के लिए अलग से ई- चार्जिंग कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है. आप घरेलू कनेक्शन से ही इसे चार्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको 8 रुपए प्रति यूनिट (घरेलू बिजली का रेट) बिल देना होगा। वहीं, आप अलग से ई-चार्जिंग कनेक्शन लेते हैं, तो यह सस्ती पड़ेगी.(Charging rate of e vehicle in MP) (Charging e vehicle by domestic expensive) (e vehicle Charging by commercial cheap)

घरेलू कनेक्शन से ई-व्हीकल चार्ज करना महंगा, अलग से कनेक्शन लेकर पड़ेगा सस्ता पड़ेगा

इंदौर में बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों के शव आम के पेड़ के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं. मृतकों के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं हैं. बताया जा रहा है कि दोनों खेत पर गए हुए थे, लेकिन काफी देर बाद भी घर नहीं लौटे.(Death of elderly couple in indore)

बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आम के पेड़ के नीचे मिले शव, पुलिस जांच में जुटी

उज्जैन में रात्रि गश्त पर निकली माधव नगर पुलिस की टीम को साइंस कॉलेज के पास कार में लाश मिली. जिसकी शिनाख्ती के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. (ujjain police found dead body in car)

उज्जैन कार में मिला डेयरी संचालक का शव, घटनास्थल से सल्फास के पाउच भी मिले, जांच में जुटी पुलिस

इंदौर में आत्महत्या के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 11वीं की छात्रा ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि उसकी सिगरेट पीते हुए फोटो एक छात्र और छात्रा ने खींच ली थी, जिससे वह डरी हुी थी. (Photo of students smoking cigarettes) (Student hanged herself in depression)

सिगरेट पीते साथी छात्र-छात्राओं ने लिए फोटो, डिप्रेशन में 11 वीं छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी