महाकाल की नगरी उज्जैन विकास की नई गाथा लिखने की ओर अग्रसर है. मेडिकल डिवाइस पार्क और गारमेंट फैक्ट्री के बाद अब उज्जैन में अमूल दुग्ध का प्लांट भी लगने जा रहा है. शहर के विक्रम नगर उद्योगपुरी में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है. इसका भूमिपूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. (Amul set up milk plant in Ujjain) (Home Minister Amit Shah will do BhoomiPujan) (About Rs 400 crore on milk plant)

उज्जैन में अमूल लगाने जा रहा है दुग्ध प्लांट, 30 मई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भूमिपूजन

इससे पहले 2018 में आई कमलनाथ सरकार ने महापौर और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया था. इसे बदलते हुए शिवराज सरकार ने इनका चुनाव जनता से कराने का फैसला लिया है.

Mp Nagriya Nikay Chunav 2022: मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पुराने नियमों से होंगे नगरीय निकाय के चुनाव, अध्यादेश लाएगी सरकार

गुना में शनिवार तड़के पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वहीं एक ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना स्थल से पुलिस को काले हिरण के शव भी बरामद हुए हैं. मामले में सख्ती दिखाते हुए पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासन ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया है. इसके साथ ही 12 थानों की पुलिस टीम को जंगल में सर्चिंग के लिए उतारा गया है.

गुना कांड पर पुलिस प्रशासन सख्त, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, सीएम शिवराज ने कहा आरोपियों की पहचान हुई-दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा

आजकल आम आदमी महंगाई की मार परेशान है. आम जनजीवन में इस्तेमाल होने वाली हर चीजों के दाम बढ़े हुए हैं. घरेलू रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. एक बार फिर घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़ चुके हैं. अब ये हर व्यक्ति के बस में नहीं रहा कि हर महीने एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करा सकें. रसोई गैस के बढ़ते दामों की वजह से सरकार की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में ग्रामीण अंचलों के लिए गोबर गैस या फिर बायोगैस एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है. (Inflation on LPG strong) (Dung and bio gas is option of LPG)

ETV भारत Special : रसोई गैस पर महंगाई की तगड़ी मार, ग्रामीण अंचलों में गोबर गैस व बायो गैस बेहतर विकल्प, जानें.. क्यों और कैसे

इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को हथौड़ा मार कर मौत के घाट उतार दिया. पति ने प्रेमी व अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Husband killed lover of his wife) (Police arrested accused of murder)

पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखकर पति का खून खौला, प्रेमी की हथौड़ा मारकर हत्या

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ठीक हो चुके लोगों के शरीर पर अभी भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. स्टेरॉयड दवाओं के इंफेक्शन के कारण मरीजों की शरीर पर कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. पोस्ट कोविड मरीजों में स्टेरॉयड के कारण कूल्हे खराब होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में पिछले 6 महीने में आधा सैकड़ा से अधिक ऐसे मरीज सामने आए हैं, जिनके कूल्हे खराब हो चुके हैं. (Side effect of Corona) (After corona hip disease started) (Hip disease patients in Gwalior)

CORONA की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती होकर ठीक हुए मरीजों के खराब होने लगे कूल्हे

लोडिंग पिकअप वाहन ने 5 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया. हादसे में मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई. गुस्साए ग्रामीणों ने घटना के बाद लोडिंग वाहन को चालक सहित आग के हवाले कर दिया.

अलीराजपुर में भीड़ का इंसाफ ! 5 साल की बच्ची को कुचलने वाले को गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जिंदा जलाया, मौत

राजधानी भोपाल में एक बार फिर पुलिस हिरासत में युवक ने फांसी लगा ली. मामला भोपाल के कमला नगर थाने का है. युवक ने हवालात में जान दी है. भाभी की शिकायत पर युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था. मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है.(Youth hanged in Bhopal police station) (Youth suicide in police station lockup) (Magisterial inquiry started)

भोपाल में पुलिस थाने के लॉकअप में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, मजिस्ट्रियल जांच शुरू

जबलपुर। 19 साल बाद भेड़ाघाट में चांदनी रात में नौका विहार शुरू किया गया है. जिसमें चांदनी रात में संगमरमर की वादियों के बीच नौका विहार का आनंद लेने सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भेड़ाघाट पहुंचे. रात में भेड़ाघाट का सौंदर्य देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए.

भेड़ाघाट में रात में भी कर सकेंगे नौका विहार, 19 साल बाद चांदनी रात में अगले 5 दिनों तक देख सकेंगे संगमरमर की वादियों का सौंदर्य

छिंदवाड़ा में शादी के बाद महिला घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक दुल्हन शादी के बाद ससुराल के पहले परीक्षा देने चली गई. पति ने भी उसका साथ दिया और परीक्षा केंद्र तक गया. (Government College Harrai examination center)

पढ़ाई के प्रति जागरुकता: शादी के बाद पति संग परीक्षा केन्द्र पहुंची दुल्हन, चारों तरफ हो रही सराहना