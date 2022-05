ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है. कोर्ट के आदेश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. निर्वाचन आयोग आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार को पत्र भेजने जा रहा है. आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक 30 जून तक पंचायत और निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे.

सुप्रीम फैसले के बाद हरकत में राज्य निर्वाचन आयोग, 30 जून तक हो जाएंगे चुनाव, मंत्री बोले- जल्द लगाएंगे रिव्यू पिटीशन

रिव्यू पिटीशन के पहले कांग्रेस ने चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस की तर्ज पर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान कर दिया. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि पार्टी ने तय किया है कि आरक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में भाजपा पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में 27% से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट वितरित करेगी. गौरतलब है कि कांग्रेस भी कुछ ऐसी हो घोषणा कर चुकी है. (Announcement of BJP for OBC) (27 percent seats for OBC in panchayats) (MP BJP president Announcement)

BJP का ऐलान - पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में 27 फीसदी से अधिक सीटों पर OBC को टिकट

शिवराज सरकार के मंत्री अब यूपी के सीएम योगी के मंत्रियों की राह पर चलने लगे हैं. बुधवार को शिवराज सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने एक धार्मिक भंडारे में भोजन प्रसादी करने आए श्रद्धालुओं की पत्तलों को उठाया। यह देखकर वहां मौजूद लोग मंत्री की सादगी देखकर हैरान रह गए. (Shivraj's minister Suresh Dhakad in Bhandara) (Minister Suresh Dhakad picked up plate)

शिवराज के मंत्री सुरेश धाकड़ ने भंडारे में उठाईं श्रद्धालुओं की जूठी पत्तलें

अनूपपुर। देश की सियासत में बाबाओं का अहम रोल हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव को लेकर बाली बाबा का बोलबाला शुरू हो गया है. चुनाव में अपनी भूमिका को साबित करने के लिए बाबाओं ने अभी से बड़ा ऐलान करना शुरु कर दिया है. कांग्रेस के वो विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको लेकर बाली बाबा ने एक वीडियो जारी करते हुए 22 विधायकों को अपने अंक गणित के अनुसार राहु काल में बताया है. उन्होने कहा कि बीजेपी उन्हे दोबारा चुनाव में टिकट नहीं देगी. बाली बाबा कई विधायकों का नाम लेते हुए छोटे-मोटे दलों से संपर्क करने की सलाह भी दे रहे हैं. गौरतलब है की 2018 के विधान सभा चुनाव में भिंड से बाली बाबा ने कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वे अपनी दाढ़ी कटवा लेंगे. (big statement bali baba) (bali baba target on BJP MLA mp election 2023) Disclaimer: ईटीवी भारत किसी भी क्लेम और स्पेक्यूलेशन का समर्थन नहीं करता, ना ही इनके ज्योतिषिय दावों की पुष्टि.

बाली 'बाबा' का बड़ा बयान, कांग्रेस सरकार गिराने वाले विधायकों पर छाएगा चंडाल योग?

जबलपुर में पुलिस आरक्षक की भर्ती चल रही है. इसमें बड़ी संख्या युवक भाग ले रहे हैं. लेकिन भीषण गर्मी के दौरान होने वाले फिटनेस टेस्ट के दौरान ये युवक पस्त पड़ रहे हैं. ऐसी ही फिटनेस टेस्ट के दौरान हो रही दौड़ के दौरान एक युवक अचनाक बीमार हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. (Police constable recruitment in Jabalpur) (During the race youth died) (Questions on fitness in scorching heat)

पुलिस आरक्षक भर्ती में दौड़ के दौरान युवक की मौत, भीषण गर्मी में ऐसे फिटनेस पर उठे सवाल

धार। पीथमपुर ओद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-2 में तानसी आर्गेनिक कैमिकल में अचानक भीषण आग लग गई. कैमिकल प्लांट होने से आग विकराल हो गई. कैमिकल से भरे ड्राम का धमाका होने लगा. आग की लपटे लगभग 50 मीटर ऊपर तक उठ रही है. दमकल को सूचना मिलते ही दमकल का दल और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. आग पर काबू करने के प्रयास शुरू किए गए. दमकल के 8 से अधिक वाहन आग पर काबू करने के प्रयास में जुटे है. पुलिस प्रशासन एहतियात के तौर पर आस पास की कंपनियों को खाली करवा दिया है. आग की चपेट में आने से कम्पनी का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के लिए इंदौर के एम.वाय अस्पताल भेजा गया है. घायल का नाम राम प्रसाद बताया जा रहा है. (Fire in Pithampur chemical Factory) (fire in Dhar Tansi Organic Chemical factory)

कैमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी को टिकट देगी. ओबीसी वर्ग के लिए उन्हें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है.

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कहा- निकाय चुनाव में कांग्रेस 27 फीसदी OBC वर्ग के लोगों को देगी टिकट

दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम बम्हनौदा में सड़क, नाली व पाइप लाइन के लिये लाखों रुपये की राशि का बंदरबाट कर हड़पने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की है. (Corruption in construction works) (Notices issued to many officers) (Hearing in Jabalpur High Court)

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, कई अफसरों को नोटिस जारी

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि आरक्षण समाप्त करना आरएसएस और बीजेपी के छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा है. कांग्रेस ने कहा है कि वह जनता के बीच इस बात को लेकर जाएगी कि भाजपा सरकार ओबीसी पर लगातार अत्याचार कर रही है और उसका आरक्षण खत्म करना चाहती है. (Congress attacking on OBC Reservation) (Hidden agenda of BJP to end reservation) (Congress demand special session of the assembly)

OBC Reservation : कांग्रेस नेता बोले- विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, आरक्षण समाप्त करना आरएसएस और बीजेपी का छिपा एजेंडा