आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (Aatmnirbhar Madhya Pradesh) की दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढाते हुए अब प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लांच होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM MOD) 13 मई को इसे वर्चुअली लांच करेंगे. इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे. इस मौके पर पीएम मोदी एमपी के नए और युवा उद्यमियों से बात करेंगे. ये ऐसे युवा हैं, जिन्होंने अपने कौशल के दम पर स्टार्ट अप को नए मुकाम पर पहुंचाया है. बड़े-बड़े उद्योगपति इनके हुनर के दीवाने हैं. (PM Modi impressed by these 6 young) (PM Modi will talk these 6 young entrepreneurs) (PM Modi will launch the startup policy)

ETV भारत EXCLUSIVE : MP के इन 6 युवा उद्यमियों से प्रभावित हुए PM MODI, 13 मई को करेंगे सीधे बात, जानें... क्या है इन युवाओं की खासियत

कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने मंगलवार को ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब महाराज नहीं रहे हैं.

कांग्रेस विधायक जंडेल ने का भाजपा पर हमला, कहा- अब महाराज नहीं रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आगामी चुनाव को लेकर कही यह बात

भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्यामला हिल्स में पांच नंबर बंगला मिलने के बाद दिग्विजय सिंह के पड़ोसी हो गए हैं. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह में कोई दुश्मनी नहीं है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है. इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की.

डॉ. गोविंद सिंह ने की सिंधिया की तारीफ, कहा- दिग्विजय और ज्योतिरादित्य में कोई दुश्मनी नहीं है...

राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपना ठिकाना बना लिया है. इसी कड़ी में पुलिस विभाग के 50 अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पैनी नजर अब प्रदेश में आतंकियों के गतिविधियों पर रहेगी. (NIA made permanent hideout in MP)

राजधानी में बढ़ा आतंकियों का खतरा, MP में NIA ने बनाया स्थाई ठिकाना, आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही पैनी नजर

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद आजकल गर्म है. ज्ञानवापी मस्जिद की ही तरह अब उज्जैन में एक मस्जिद को लेकर इसी तरह के सवाल उठने लगे हैं. उज्जैन में महामंडलेश्वर ने एक मस्जिद पर दावा किया है कि यहां अंदर शिव और गणेश प्रतिमा मौजूद हैं. महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने कहा है कि मस्जिद की जांच हो. यहां वीडियोग्राफी करवाई जाए. अगर प्रशासन के जिम्मेदारों ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है.(Matter heats up on a mosque in Ujjain) (Gyanvapi Masjid controversy and now Ujjain) (Demand of documents related to mosque)

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब उज्जैन की एक मस्जिद पर मामला गर्माया

शिवपुरी। कोलारस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अपने निजी वाहन को धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते ही जनता ने इसे वायरल करते हुए जमकर चुटकी ली. जनता का कहना है कि बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों से जब भाजपा के विधायकों का ये हाल है तो हम जनता का क्या हाल होगा! अब इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं. जनता को बढ़ते डीजल पेट्रोल के कारण कितना परेशान होना पड़ रहा होगा. वहीं इस घटना पर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि तेज गर्मी की वजह से वाहन की बैटरी खराब हो गई.

नेता जी की गाड़ी में भी डीजल हुआ खत्म- BJP विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का गाड़ी को धक्का लगाते वीडियो वायरल, लोगों ने ली चुटकी

उज्जैन में मध्यप्रदेश टूरिज्म (MP Tourism) के एक होटल के जनरल मैनेजर पर एक कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि जनरल मैनेजर मुझसे अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता है. जब मैंने इससे इनकार किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया.(Serious allegation on MP Tourism GM) (Pressure for unnatural relationship)

MP टूरिज्म के होटल के GM पर कर्मचारी का गंभीर आरोप, अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से निकाला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी के आरक्षण पर दिए फैसले को लेकर राज्य सरकार एक्टिव हो गई है. मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर का आवेदन करने की तैयारी कर रही है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी.

OBC आरक्षण : SC में राज्य सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर का आवेदन करने की तैयारी में

राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपना ठिकाना बना लिया है. इसी कड़ी में पुलिस विभाग के 50 अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पैनी नजर अब प्रदेश में आतंकियों के गतिविधियों पर रहेगी. (NIA made permanent hideout in MP)

राजधानी में बढ़ा आतंकियों का खतरा, MP में NIA ने बनाया स्थाई ठिकाना, आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही पैनी नजर

भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्यामला हिल्स में पांच नंबर बंगला मिलने के बाद दिग्विजय सिंह के पड़ोसी हो गए हैं. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह में कोई दुश्मनी नहीं है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है. इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की.