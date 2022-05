40 हजार रूपये के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर काे गिरफ्तार कर लिया है. कल्ली को मुरैना के शनिचरा के जंगलों से पकड़ा गया. मुरैना पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद उसके भाई व बहनोई को भी गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्त में आंतक: जबरन लड़की से शादी करने निकला 40 हजार का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर गिरफ्तार

विजय नगर इलाके के स्वर्ण बाग कॉलोनी में आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शी विनीत कुमार का कहना है कि बिल्डिंग के पार्किंग में 11 टू व्हीलर और 1 फोर व्हीलर खड़ी थी. बिल्डिंग में घटना के समय काफी लोग मौजूद थे. घटना काफी भयानक थी. जैसे तैसे लोगों वो और उनके जैसे कई लोगों ने हिम्मत रखी और बच निकले. मगर उनके साथ में काम करने वाले मित्र आशीष की मौत हो गई है. (Fire in Swarn Bagh Colony Vijay Nagar area ​Indore) सुनिए आग की इस दुर्घटना से जिंदा बचकर निकले शख्स से हादसे की पूरी कहानी.

इंदौर अग्निकांड में मौत का सामना करने वाले शख्स की कहानी, कैसे बेडशीट में छुपकर बचाई जान

अशोकनगर। जिला अस्पताल में अंधविश्वास से इलाज का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. अस्पताल में भर्ती एक बेसुध महिला के बाल पकड़कर, मंत्र फूंककर, चेहरे पर पानी फेंक इलाज किया जा रहा है. यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. मामला जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लखेरी-बसारती से जुड़ा है. पीड़ित महिला शादी में शामिल होने यहां आई थी. शादी के दौरान महिला की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजन को लगा कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह महिला पर टोना टोटका किया गया है. जिसके बाद परिवार के लोग तंत्र मंत्र करने वाले को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. करीब 1 घंटे तक वार्ड में तंत्र मंत्र का ड्रामा चलता रहा. तंत्र-मंत्र के दौरान परिजन महिला के बाल पकड़कर खड़े रहे तो वहीं एक व्यक्ति चेहरे पर पानी डालकर मंत्र फूंकता रहा. जबकि इस दौरान अस्पताल में ऐसे अंधविश्वास को रोकने की किसी ने भी कोशिश नहीं की. (ashoknagar hospital treatment through tantra mantra)

अब अस्पताल में भी होगा तंत्र-मंत्र से इलाज! महिला के बाल पकड़, मंत्र फूंककर इलाज का हैरान करने वाला वीडियो

मध्यप्रदेश में प्रदेश कांग्रेस (MPCC) के दिग्गजों ने सदस्याता अभियान के तहत 50 लाख से अधिक सदस्य बनाने का दावा किया था. लेकिन छह माह तक चले अभियान के बाद कांग्रेस दावे से 50 फीसदी ही सदस्य बना सकी है. मध्यप्रदेश में कांग्रेस के बने 26 लाख 07 हजार सदस्य -संगठन चुनाव के लिए 15 मई को होगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा. (MPCC Campaign of membership For six months) (Only half members as compared to claim)

MP Mission 2023 : छह माह तक चले अभियान के बाद दावे की तुलना में आधे सदस्य ही बना सकी प्रदेश कांग्रेस

मध्यप्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में संभागस्तरीय मंथन बैठक आयोजित की गई है. माना जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस आगामी चुनाव में सिंधिया को हराने की रणनीति तैयार कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (congress leader Digvijay Singh) भी बैठक में शामिल हुए और कांग्रेस नेताओं से चर्चा की. (Madhya Pradesh Mission 2023)

MP Mission 2023: ग्वालियर में कांग्रेस की मंथन बैठक, दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेता हुए शामिल, बोले- सिंधिया कोई मुद्दा नहीं

उज्जैन। यहां के एक गांव से दलित दुल्हे की बारात न निकलने देने का मामला सामने आया है. दलित परिवार ने जाट सामाज के लोगों पर आरोप लगाया है कि दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया. बारात के लिए आए घोड़ी वाले और डीजे वाले को भी दबंगों ने लौटा दिया.

उज्जैन में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, डीजे और घोड़ी वाले को लौटाया, पैदल ही निकली बारात

उज्जैन। कृषि मंत्री कमल पटेल विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंत्री पटेल ने मंदिर के गर्भ गृह में बैठकर करीब 30 मिनट तक ऊं नम: शिवाय का पाठ भी किया. कृषि मंत्री ने भगवान का दूध, जल, पंचामृत, से स्नान कराकर अभिषेक, पूजन किया. इसके बाद वे काफी देर तक नंदीहाल में बैठे . बाबा महाकाल से उन्होंने प्रदेश में सुख शांति की कामना की. (agriculture minister kamal patel) (kamal patel worship baba mahakal)

कृषि मंत्री कमल पटेल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, प्रदेश में सुख-शांति बनी रहने की कामना की

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीते 32 सालों में छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित पावर प्लांट का काम शुरू क्यों नहीं हुआ है. दरअसल पावर प्लांट बनाने का टेंडर अडानी ग्रुप ने लिया हुआ है. इसके चलते हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कलेक्टर सहित कई अफसरों को नोटिस जारी किया है.(High Court questioned to state government) (why power plant not built in Chhindwara)

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से किया सवाल - छिंदवाड़ा जिले में 32 साल बाद भी पावर प्लांट क्यों नहीं बना

भीषण गर्मी के दौर में मध्यप्रदेश बिजली संकट से गुजर रहा है. गांवों में बेतहाशा कटौती की जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी स्वीकार किया है कि बिजली संकट है. सीएम ने कहा कि इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए कोयले का इंतजाम किया जा रहा है. (CM Shivraj said Coal is being arranged) (Try to smooth supply of electricity in MP)

सीएम शिवराज बोले- प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए कोयले का इंतजाम किया जा रहा है

चंबल नदी के किनारे बसे गांव का एक 10 साल का मासूम बालक घड़ियालों का शिकार हो गया. दरअसल, बालक नदी में जैसे ही नहाने उतरा तो घड़ियाल उसे खींचकर ले गए. पुलिस और गोताखोर बालक को नदी में सर्च कर रहे हैं. खास बात यह है कि ETV भारत ने जिला प्रशासन को इस प्रकार के खतरे के बारे में चेताया था, लेकिन इसके बाद भी अफसरों ने सुध नहीं ली. (Alligators dragged a innocent boy) (Alligators dragged a boy in Chambal river)

चम्बल नदी में नहाने गए 10 साल के मासूम बालक को खींचकर ले गए घड़ियाल, ETV भारत की चेतावनी के बाद भी नहीं जागा प्रशासन