उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी की रथयात्रा की तर्ज पर मां पीतांबरा देवी की रथ यात्रा की शुरुआत होगी. ठीक शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां पीतांबरा के दरबार में पहुंचेंगे. उसके बाद मां पीतांबरा की रथयात्रा शहर के अलग-अलग रास्तों से होकर निकाली जाएगी.

मां पीतांबरा की रथ यात्रा, दुल्हन की तरह सजा दतिया, सीएम शिवराज भी पहुंचे

अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जाने से रोक दिया. इसके बाद कड़ी धूप में शिक्षक धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की. (Teachers Dhwaj yatra).

पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, CM से मिलने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका, सड़क पर ही धरने पर बैठे

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कर्मचारियों को साधने में जुट गए हैं. पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old pension scheme)फिर लागू करने का ऐलान कर कांग्रेस ने कर्मचारी वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश की है. इसी तरह आउटसोर्स कर्मचारियों को भी राहत देने का कांग्रेस ने ऐलान किया है. उधर, कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है. कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाया है. पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए हैं. (Congress attempt to pacify the employees) (Congress promised to implement old pension) (CONGRESS MISSION 2023)

CONGRESS MISSION 2023 : कर्मचारियों को साधने की कोशिश में कांग्रेस, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा

बढ़ती गर्मी के बीच कोयला संकट ने नई समस्या पैदा कर दी है. जिस कारण अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. Etv Bharat की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में लोगों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पॉवर कट किया जा रहा है. साथ ही विभाग के अधिकारी कर्मचारी का लापरवाह रवैया होने से खेतों में लगी फसल सूखने की कगार पर हैं. (Power crisis in MP) (Undeclared power cut in Madhya Pradesh)



Power crisis in MP : अघोषित बिजली कटौती से किसानों की बढ़ी चिंता, मूंग और उड़द की फसल सूखने की कगार पर

खरगोन के एसडीएम मिलिंद ढोंके जानकारी देते हुए बताया कि शांति समिति की बैठक के बाद कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि अब सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. उन पर भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

खरगोन में 24 दिन बाद कर्फ्यू पूरी तरह खत्म, सभी धार्मिक स्थल खोले गए, शांति समिति की बैठक में हुआ फैसला

अब खिलाड़ी खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी अव्वल आ रहे हैं. खिलाड़ी खेल में करियर बना रहे हैं. इसके साथ पढ़ाई में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है शहडोल के रहने वाले पंकज सिंह ने, जो न केवल बास्केट बॉल में कई नेशनल खेल कर गोल्ड जीत चुके हैं, बल्कि हाल ही में 12वीं कक्षा की आए परिणामों में जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है.

खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल शहडोल के पंकज, 12वीं में बने जिले के सेकेंड टॉपर, 8 नेशनल गेम भी खेले

मॉब लिंचिंग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे. इस दौरान राज्यपाल ने खुद ज्ञापन लेने के बजाए अपने ओएसडी को भेज दिया. इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल बीजेपी सरकार से डरे हैं. (mp congress delegation)

कांग्रेस का बड़ा आरोप- बीजेपी से डरते हैं राज्यपाल, पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से किया इनकार

नई दिल्ली के राजघाट से साइकिल यात्रा शुरू कर करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके पद्मश्री डॉ. किरण सेठ उज्जैन पहुंचे. उनकी महाकाल साइकिल यात्रा का मकसद युवाओं को देश की विरासत से रु-ब-रु कराने के साथ ही सादगी और अनुशासन का संदेश देना है. इतना ही नहीं वो युवा पीढ़ी को साइक्लिंग के जरिए पर्यावरण को लेकर जागरुक करना चाहते हैं.

MP: देश का 73 साल का अनोखा साइक्लिस्ट जिसने तपती दोपहरी में तय की साइकिल से महाकाल यात्रा, सफर की दूरी जानकर उड़ जाएंगे होश!

प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी निवास अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें दो मंत्री और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे.(Shivraj cabinet decision) (Solar energy use at residences of ministers) (Increasing alternative sources of energy)

Shivraj cabinet : मंत्रियों और अधिकारियों के सरकारी आवास सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदला

अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बुधवार को ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसे. बिट्टा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है. उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर दिग्विजय सिंह में हिम्मत है तो आकर मुझसे बहस करें. (Bitta gave challenge to Digvijay Singh) (Maninderjit Singh Bitta target on Digvijay Singh)

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने दिया दिग्विजय सिंह को खुला चैलेंज, बोले- इनके दिमाग में सिर्फ भगवा आतंकवाद रहता है