मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में अभी एक साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. यहां वजह है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है और गोविंद सिंह अब कांग्रेस के नये नेता प्रतिपक्ष बन गये हैं. (Govind Singh new congress opposition leader)

Mission 2023: कमलनाथ ने छोड़ा नेता प्रतिपक्ष का पद, गोविंद सिंह बने कांग्रेस के नये नेता प्रतिपक्ष

ग्वालियर MLB कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच सड़क पर झगड़ा हो रहा था. इस बीच मारपीट और फायरिंग भी होने लगी. इसी दौरान यहां से गुजर रहे विधायक ने बहादुरी दिखाते हुए युवकों के बीच जा पहुंचे और उनसे कट्टा (देसी पिस्तौल) छीन लिया. हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है.

विधायक की बहादुरी: बीच सड़क पर मारपीट और फायरिंग के बीच पहुंचकर, युवकों से छीना कट्टा, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. एक युवक ने एक इंजीनियर से सात लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए. दरअसल, युवक ने फेसबुक पर महिला बनकर उससे दोस्ती की. इसके बाद बातों में फंसाकर उससे ठगी कर ली. इसके बाद युवक ने फोन बंद कर लिया और आईडी भी डिलीट कर दी. ( A young man cheat to engineer) (name of girl man cheated to engineer)

फेसबुक पर महिला बनकर युवक ने की इंजीनियर से दोस्ती, फिर झांसे में लेकर ठग लिए सवा सात लाख रुपए

मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (meta whatsaap digital payments in india) ने डिजिटल भुगतान सेवा पर यूजर्स को आकर्षित करने के लिए भारत में कैश-बैक अभियान चला रहा है. (WhatsApp cashback offer) कंपनी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट्स को पैसे भेजकर तीन बार तक 11 रुपये का कैशबैक दे रही है. (earn from social media)

अब WhatsApp से करें जमकर कमाई! भारत में डिजिटल भुगतान करने पर कैशबैक दे रहा है व्हाट्सएप

सामान्य आय वर्ग के वर-वधु को भी सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने पर राज्य सरकार 55 हजार रुपए का दहेज देगी. इसमें से 11 हजार रुपए की राशि वधु के अकाउंट में जारी किए जाएंगे. बाकी 38 हजार रुपए का दहेज का सामान दिया जाएगा. इसमें 32 इंच की टीवी, अलमारी, बर्तन और मंगलसूत्र शामिल होगा. (Chief minister girl marriage scheme) (CM girl marriage scheme also for general)

सामान्य आय वर्ग की कन्या को भी राज्य सरकार शादी में 55 हजार रुपए का दहेज देगी, पढ़ें .. क्या है पूरी योजना

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर मोर्चा खोलेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करवा रही है.(MP Congress anti atrocities committee)

सियासी दर्द: गृहमंत्री और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस,अत्याचार प्रतिरोधक समिति की बैठक में फैसला

मध्यप्रदेश में शुक्रवार से नए सिरे से एंबुलेंस का संचालन किया जाएगा. 108 एंबुलेंस को नए फीचर्स के साथ ही नए मापदंडों के साथ अब सड़क पर उतारा जा रहा है. ऐसे में इसके टाइमिंग और रेट को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग में निर्धारित सीमा कर दी है.(108 ambulance service in MP with new features) (108 ambulance new features and parameters) (Timing and rate fixed of 108 ambulance)

मध्यप्रदेश में अब 108 एंबुलेंस की सेवा नए फीचर्स व पैरामीटर्स के साथ, टाइमिंग और रेट फिक्स

पूरे देश में एक तरफ महंगाई को लेकर जनता परेशान है, वहीं कंपनियों ने महंगाई कम दिखाने के लिए नई तरकीब निकाली है. लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद अगर आपको तेल, बिस्किट, चिप्स और नमकीन जैसे उत्पाद उसी रेट में मिल रहे हैं, जैसे पहले मिल रहे थे तो इस भ्रम में मत रहिए कि कंपनियों ने इनके दाम नहीं बढ़ाए हैं. कंपनियों ने दाम बढ़ाने की जगह इनका वजन घटा दिया है.(Effect of inflation) (Rates stable but reduce weight) (companies reduce the weight of products)

महंगाई का असर .. एफएमसीजी कंपनियों ने रेट स्थिर रखे लेकिन उत्पादों का वजन घटा दिया

प्रदेश के पहले ऑटो एक्सपो के जरिए सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है. एकस्पो में देश विदेश के 100 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं. शो के दौरान गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लॉचिंग भी की जाएगी. इंदौर सुपर कॉरिडोर पर हो रहा यह ऑटो शो 3 तक चलेगा.

प्रदेश के पहले AUTO EXPO का हुआ शुभारंभ: कार्यक्रम में बुलडोजर पर सवार होकर प्रमोशन करते नजर आए शिवराज के मंत्री

मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ-साथ डांस करने का विडियो जमकर वायरल हो रहा है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और पनागर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी एक दूसरे का हाथ थाम कर जमकर नाच रहे हैं.

पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने थामा भाजपा विधायक का हाथ, "माय नेम इज लखन" पर जमकर किया डांस, देखें वीडियो