भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में लोगों को पानी के भीषण संकट से जूझना पड़ रहा है. कई स्थानों पर लोग पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर निर्भर हैं, लेकिन खराब पड़े हैंडपंप लोगों की समस्या को और बढ़ा रहे हैं. हालात यह हैं कि अप्रैल माह में ही हैं पीने के पानी की समस्या, हैंडपंप खराब होने की 25 हजार से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर पहुंची हैं. (25 thousand complaints of water crisis) (25 thousand complaints at CM helpline) (Water crisis in Madhya Pradesh)

बिन पानी सब सून ..सीएम हेल्पलाइन पर पेयजल संकट और हैंड पंप खराब होने की 25 हजार से ज्यादा शिकायतें

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को पार्ट टाइम जॉब को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं. उनके कार्य की प्रकृति को पार्ट टाइम नहीं माना जा सकता है. उनके कार्य की प्रकृति फुल टाइम जॉब जैसी है.

खुशखबरीः आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जॉब पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- फुल टाइम जॉब जैसा काम करती हैं

खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी किसान पराली जलाएगा उसपर सैटेलाइट से नजर रख उसपर एफआईआर दर्ज की जाएगी. (jabalpur parali air pollution)

पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज होगी FIR, सेटेलाइट से नजर रख रहा है कृषि विभाग, अब तक 700 मामले सामने आए

एमपी मिशन 2023 के लिए कांग्रेस अब हर जार आजमाइश कर रही है. इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने रीच 100 प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी भाजपा सरकार की नाकामियां उजागर कर रही है. (mp mission 2023) ( Congress started Reach 100 program)

mp mission 2023: एक्शन मोड में कांग्रेस! रीच 100 प्रोग्राम शुरू, जनता के बीच जाकर उजागर कर रहे भाजपा की नाकामियां

ग्वालियर-चंबल अंचल में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है. लू के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया. मौसम विभाग के मुताबित रीजन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, वहीं डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है. (Gwalior Chambal zone weather update)

ग्वालियर-चंबल मे अंचल में गर्मी का प्रकोप, 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

नगर निगम शहर वासियों को पानी सुविधा देने में हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन निगम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा शहर में अवैध नल कनेक्शन होना है. निगम के रिकॉर्ड में लगभग ढाई लाख मकान रजिस्टर्ड हैं, जबकि डेढ़ लाख घरों में ही नल कनेक्शन है. यानी एक लाख लोग अवैध तरीके से पानी ले रहे हैं.

शहर में पानी की बर्बादी के कारण लोग प्यासे, अवैध नल कनेक्शन की वजह से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा जल

हनुमान चालीसा मामले में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक और महाराष्ट्र के सह संगठन प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसे हम हनुमान चालीसा पर राजनीति नहीं कहना चाहिए. यह भारत के जनमानस की प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि इस देश में सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन धर्म विशेष के लोगों को दिए जा रहे विशेषधिकार का विरोध है.

जयभान सिंह पवैया का बयान, हनुमान चालीसा पर राजनीति गलत, विशेष लोगों को दिए जा रहे विशेषाधिकार का करेंगे विरोध

कथावचक देवकीनंदन महाराज को दुबई से फोन पर जान से मारने की दी धमकी गई, जिसके चलते अब उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है. (Narrator Devkinandan Thakur Maharaj)

कथावचक देवकीनंदन महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, बोले- आखिरी सांस तक करता रहूंगा सनातन धर्म का प्रचार

खरगोन हिंसा के बाद जिले भर में अब विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं. जिला प्रशासन के मुताबिक, जिले में लगभग 121 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. कैमरों को उन इलाकों में भी लगाया जा रहा है, जहां कथित रूप से पथराव की घटनाएं हुईं थीं. (cctv in khargone)

हिंसा के बाद अब खरगोन में लग रहे सीसीटीवी कैमरे, 36 स्थानों का हुआ चयन, जानें पूरा मामला

प्रदेश सरकार ने अमरकंटक में नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक में इसको लेकर फैसला किया गया. अब अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि मैकल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी. उधर, इंदौर में 7 और 8 जनवरी को इंवेस्टर्स समिट (Investers summit) और इसके बाद 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह किया जाएगा. इसके लिए मध्यप्रदेश को केन्द्र से अनुमति मिल गई है. (Ban on new construction in Amarkantak) (Decision of in Shivraj cabinet) (Investers summit in Indore)

शिवराज कैबिनेट में फैसला - अमरकंटक में नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक, मैकल पर्वत के नीचे बसेगी सैटेलाइट सिटी